Французская фехтовальщица избежала дисквалификации, объяснив, что допинг попал в её организм через секс

В результате антидопинговый суд Международной федерации фехтования (FIE) огласил вердикт: серебряный призер Олимпийских игр в Токио Изаора Тибюс полностью оправдана. Этим радостным для себя событием рапиристка поделилась в Instagram* :





«Словами не могу описать эмоции, которые я испытала, узнав о решении, вынесенном трибуналом FIE. Последние несколько месяцев были ужасно напряженными, и сейчас наступила кульминация долгой борьбы», — сообщила она, поблагодарив всех кто верил в её невиновность и поддерживал морально в этот нелёгкий период.





В случае апелляции ВАДА точку в этом деле поставит спортивный арбитраж CAS, но пока Тибюс готовится выступать на Олимпиаде-2024 в Париже, и очень рада этому.





«Важно, чтобы моя невиновность была признана официально. С семи лет я занималась фехтованием почти каждый день, и лишаться олимпийского шанса было бы психологически очень тяжело. Оправдание принесло мне много эмоций и много радости. Я испытала колоссальное облегчение после всех переживаний, которые перенесла в последние месяцы», — цитирует слова спортсменки издание "Спорт-Экспресс".





В активе 32-летней Тибюс есть золотая, три серебряных и шесть бронзовых медалей чемпионатов мира в разных дисциплинах, а также командное "серебро" за Игры в Токио, и , конечно же, ей хотелось бы попробовать завоевать еще одну медаль Олимпиады.



