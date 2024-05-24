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Французская фехтовальщица избежала дисквалификации, объяснив, что допинг попал в её организм через секс

Французская фехтовальщица избежала дисквалификации, объяснив, что допинг попал в её организм через секс

Автор:
24 мая 2024 13:33
Сообщество : Спорт
Метки: FIE   Изаора Тибюс   Олимпиада-2024   Спорт   Франция   дисквалификация   допинг   допинг-пробы   остарин   фехтование   
1582
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И ей поверили. Ну а как иначе? Эти глаза не могут врать.

В начале года в допинг-пробе рапиристки Тибюс обнаружили остарин. Она объяснила, что препарат мог попасть в её организм благодаря сексуальному контакту с мужем, который принимал запрещённую всем, но разрешённую ему добавку. "Обмен телесными жидкостями" с рапиристом Рэйсом Имбоденом, по словам Тибюс, привёл к нежелательным последствиям.


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Чтобы доказать свою невиновность, спортсменка привлекла к исследованиям профессора токсикологии Жан-Клода Альвареса, который дал остарин Имбодену, после чего тот стал целовать рапиристку. В её организме после этого снова обнаружили допинг. Анаболический агент содержался не только в крови, но даже в волосах.


В результате антидопинговый суд Международной федерации фехтования (FIE) огласил вердикт: серебряный призер Олимпийских игр в Токио Изаора Тибюс полностью оправдана. Этим радостным для себя событием рапиристка поделилась в Instagram* :


«Словами не могу описать эмоции, которые я испытала, узнав о решении, вынесенном трибуналом FIE. Последние несколько месяцев были ужасно напряженными, и сейчас наступила кульминация долгой борьбы», — сообщила она, поблагодарив всех кто верил в её невиновность и поддерживал морально в этот нелёгкий период.


В случае апелляции ВАДА точку в этом деле поставит спортивный арбитраж CAS, но пока Тибюс готовится выступать на Олимпиаде-2024 в Париже, и очень рада этому.


«Важно, чтобы моя невиновность была признана официально. С семи лет я занималась фехтованием почти каждый день, и лишаться олимпийского шанса было бы психологически очень тяжело. Оправдание принесло мне много эмоций и много радости. Я испытала колоссальное облегчение после всех переживаний, которые перенесла в последние месяцы», — цитирует слова спортсменки издание "Спорт-Экспресс".


В активе 32-летней Тибюс есть золотая, три серебряных и шесть бронзовых медалей чемпионатов мира в разных дисциплинах, а также командное "серебро" за Игры в Токио, и , конечно же, ей хотелось бы попробовать завоевать еще одну медаль Олимпиады.



Что касается остарина - это вещество стимулирует рост мышечной массы и является запрещённым к использованию спортсменами.


Кстати, ранее, в 2008 году теннисист Ришар Гаске тоже утверждал, что кокаин в его организм попал через биологические жидкости. Спортсмен сообщил, что целовался с женщиной, принимавшей кокаин, который якобы со слюной попал к нему в кровь. И его тоже оправдали. Так что в перечне нелепых отмазок в употреблении допинга, похоже, появилась новая: секс.


*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: FIE   Изаора Тибюс   Олимпиада-2024   Спорт   Франция   дисквалификация   допинг   допинг-пробы   остарин   фехтование   
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25  комментариев
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57k
Daniel Rumiantsev Час назад
но допинг в волосах после поцелуя - это нечто восхитительное
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32k
Григорий 2 минуты назад
Гаишник останавливает семью.
- Дыхните в трубочку. Вы пили.
Водитель такой - У тебя прибор не работает, давай ребенка проверь.
Ребенок дует в трубочку - пьян.
- Действительно говорит мент и задумчиво уходит.
Водитель жене - А ты мне еще говорила, зачем ребенку наливать!
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27k
СергейПименов 9 минут назад
Да так экономить на лечении можно. И для гомеопатов полезное..
Выпил сам таблетку - вылечился. Заправил за щеку и бабе помогло...
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7k
Хачик 12 минут назад
Вот из-за таких случаев и актуальны отдельные от "коллективного (читай-прогнившего) Запада Игры НОРМАЛЬНЫХ.
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162
Vincent Phillip 16 минут назад
просто, "болт" был напудрен кокаином.
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1k
Guntis 21 минуту назад
Объявить секс допингом, как уже сделали с микстурой от кашля.
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13k
Сергей 22 минуты назад
Мам! Я не курил! Это пацаны рядом на меня дымили!
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3k
Aleksandr M. Полчаса назад
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40k
russger Полчаса назад
Вот есть они страшные
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41k
АнтонПолднев 37 минут назад
Идея Питера Тиля про олимпийские игры с разрешенным допингом кажется всё более и более реальной.
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3k
Ультратрахуил 39 минут назад
Тайна раскрыта!
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7k
livaneth 42 минуты назад
Не важно, что принимали спортсменки, если в женской категории выступают трансы.
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4k
Шилов 47 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
DuckTales 52 минуты назад
Спорт в последнее время прям не даёт заскучать ...
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23k
alexis Час назад
Такой шанс бывает раз в жизни, тут есть реальный шанс на золото.
Фехтовальщики России не поедут в Париж-2024 в нейтральном статусе (С)
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20k
Bill Час назад
А почему остарин запрещен всем спортсменам, но разрешен Рэйсу Имбодену? Так-то, он тоже рапирист и выступает на всех Олимпиадах с 2004 года.
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57k
Daniel Rumiantsev Час назад
онаж вроде фехтовальщица? сказала бы, что враги отравленными шпагами в нее тыкали
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15k
..: Атеист :.. Час назад
наглоталась бедолага))
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7k
Lexx Час назад
Без допинга, на такую "красавицу" и не встанет.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2126 постов (2114 в горячем)

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