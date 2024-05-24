Французская фехтовальщица избежала дисквалификации, объяснив, что допинг попал в её организм через секс

И ей поверили. Ну а как иначе? Эти глаза не могут врать.
В начале года в допинг-пробе рапиристки Тибюс обнаружили остарин. Она объяснила, что препарат мог попасть в её организм благодаря сексуальному контакту с мужем, который принимал запрещённую всем, но разрешённую ему добавку. "Обмен телесными жидкостями" с рапиристом Рэйсом Имбоденом, по словам Тибюс, привёл к нежелательным последствиям.
Чтобы доказать свою невиновность, спортсменка привлекла к исследованиям профессора токсикологии Жан-Клода Альвареса, который дал остарин Имбодену, после чего тот стал целовать рапиристку. В её организме после этого снова обнаружили допинг. Анаболический агент содержался не только в крови, но даже в волосах.
В результате антидопинговый суд Международной федерации фехтования (FIE) огласил вердикт: серебряный призер Олимпийских игр в Токио Изаора Тибюс полностью оправдана. Этим радостным для себя событием рапиристка поделилась в Instagram* :
«Словами не могу описать эмоции, которые я испытала, узнав о решении, вынесенном трибуналом FIE. Последние несколько месяцев были ужасно напряженными, и сейчас наступила кульминация долгой борьбы», — сообщила она, поблагодарив всех кто верил в её невиновность и поддерживал морально в этот нелёгкий период.
В случае апелляции ВАДА точку в этом деле поставит спортивный арбитраж CAS, но пока Тибюс готовится выступать на Олимпиаде-2024 в Париже, и очень рада этому.
«Важно, чтобы моя невиновность была признана официально. С семи лет я занималась фехтованием почти каждый день, и лишаться олимпийского шанса было бы психологически очень тяжело. Оправдание принесло мне много эмоций и много радости. Я испытала колоссальное облегчение после всех переживаний, которые перенесла в последние месяцы», — цитирует слова спортсменки издание "Спорт-Экспресс".
В активе 32-летней Тибюс есть золотая, три серебряных и шесть бронзовых медалей чемпионатов мира в разных дисциплинах, а также командное "серебро" за Игры в Токио, и , конечно же, ей хотелось бы попробовать завоевать еще одну медаль Олимпиады.
Что касается остарина - это вещество стимулирует рост мышечной массы и является запрещённым к использованию спортсменами.
Кстати, ранее, в 2008 году теннисист Ришар Гаске тоже утверждал, что кокаин в его организм попал через биологические жидкости. Спортсмен сообщил, что целовался с женщиной, принимавшей кокаин, который якобы со слюной попал к нему в кровь. И его тоже оправдали. Так что в перечне нелепых отмазок в употреблении допинга, похоже, появилась новая: секс.
*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.
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