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"Я отдал Грузии все свои знания": похудевший на 45 кг Саакашвили показал рёбра, но судью не растрогал

"Я отдал Грузии все свои знания": похудевший на 45 кг Саакашвили показал рёбра, но судью не растрогал

Автор:
02 февраля 2023 12:34
Сообщество : Политика
Метки: Экс-президент   видео   диагноз   онлайн-заседание   политика   саакашвили   суд   торс   
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После того, как Саакашвили оголил торс и старательно втянул живот, судья попросил Мишико одеться и прервал онлайн-заседание.

Михаил Саакашвили после возвращения с Украины был задержан в Грузии в 2021 году. Его обвиняют в нескольких весьма громких преступлениях. Экс-президент Грузии заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме этого ему вменяют в вину насильственное прекращение работы телекомпании "Имеди", растрату госбюджета и незаконный разгон митинга оппозиции, а также незаконное пересечение границы.


За время пребывания в тюрьме грузин здорово похудел. В феврале 2022 года он объявил повторную голодовку, а 12 мая 2022 года Саакашвили перевели в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси - там он находится и сейчас.. Оттуда же он выходил на связь во время онлайн-заседания суда, т.к. до сих пор является фигурантом нескольких незавершенных уголовных дел.


Сидя перед монитором, Саакашвили задрал футболку, чтобы продемонстрировать свои рёбра и впалый живот. "Я отдал Грузии все свои знания… Теперь я отдал мое здоровье. И единственное, о чем я прошу – дать мне возможность получить адекватное лечение. Если будет необходимо, я отдам свою жизнь. Мое состояние здоровья стремительно ухудшается", – попросил политик.


Однако судью этот элемент стриптиза не растрогал. Подсудимого попросили одеться, а когда тот откзался, продолжили онлайн-заседание без его участия.


То, что Саакашвили похудел, отрицать сложно. Некогда весьма упитанный политик сбросил несколько десятков килограммов.


Он, его родные и сторонники очень надеются, что власти Грузии позволят выпустить экс-президента из страны, упирая на необходимость лечения за границей. При этом о каком-то конкретном диагнозе достоверно неизвестно. Сообщалось, что в больнице Саакашвили оказался с истощением после голодовки. После муссировались версии о коронавирусе, который политика якобы подхватил уже в больнице. Мать Мишико утверждает, что её сыночка отравили тяжелыми металлами.


Кроме этого, у заключенного заподозрили туберкулёз и прогрессирующую деменцию. Однако в Грузии полагают, что соратники и родственники Саакашвили говорят о зарубежном лечении, а имеют в виду "эвакуацию" политика из Грузии, т.к. судя по всему, пребывать в тюрьме ему предстоит еще долго.

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Метки: Экс-президент   видео   диагноз   онлайн-заседание   политика   саакашвили   суд   торс   
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37  комментариев
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28k
Levyathan 4 часа назад
Как молодую хохлушку топтать-так орел был, а как отвечать за беспредел-обосрался?
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88k
Феофан Минуту назад
Когда этот урод организовывал пытки своих противников в тюрьмах и преступную продажу человеческих органов на запад, был вполне упитанным, пусть теперь показывает ребра.
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1k
Alex 5 минут назад
На бомжа стал похож, мразь.
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1k
Миша Полчаса назад
Похудел конечно, раньше галстуки жевал, а сейчас сидит на диете.
Следующему приготовиться!

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72k
Доктор Джонс 43 минуты назад
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2k
fkamash Час назад
Пиндосы поматросили и бросили как собаку.
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4k
Vlad Час назад
Галстук видимо не слишком калорийный.
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27k
Киры4 Час назад
С зелей перенюхал в своё время.
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4k
40bbazziggo 2 часа назад
Выглядит он как то.. не как Саакашвили
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30k
Ashabad 2 часа назад
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ирландская_голодовка_1981_годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Ирландская_голодовка_1981_года

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9k
krivsan 2 часа назад
просто Мишико отыграл свою роль ,обсосали и выплюнули
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13k
Kucher 2 часа назад
Когда ж он сдохнет то? А то только обещает.
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23k
Bar0 2 часа назад
"Мать Мишико утверждает, что её сыночка отравили тяжелыми металлами."
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29k
Владимир 2 часа назад
Одессита голодом морят, ужос-ужос.
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27k
Ваня 3 часа назад
мишико!!!

Ссылка www.youtube.com
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3k
Pijavka 3 часа назад
А что если маечка с надписью "украина" в частности, и недавнее общее поведение в целом, и есть причина столь бедственного состояния Мишико? Может надо было уже в момент поедания галстука появиться мысли "я творю дичь, и мне за это поплохеет"?
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4k
Трям 3 часа назад
Бедняга, как он похудел! Изверги, пришлите ему галстуки, пусть покушает!
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16k
AzuveR 3 часа назад
Ему в аду, давно прогулы ставят.
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240
И Ш 3 часа назад
Выродократ и профессиональный разрушитель!
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5k
heta 3 часа назад
"Я отдал Грузии все свои знания". ЧСВ такое ЧСВ...
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47k
Элек Мек 3 часа назад
Выглядит он как то не очень.
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