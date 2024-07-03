FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 9104 поста • 1073 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Пенсионер подал в суд на Минздрав из-за того, что его много лет лечили не от тех болезней

Пенсионер подал в суд на Минздрав из-за того, что его много лет лечили не от тех болезней

Автор:
03 июля 2024 14:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   СУД   Челябинск   диагноз   минздрав   пенсионер   
1724
2
1

Неправильно поставленный диагноз поломал ему жизнь.

74-летний пенсионер из Челябинска судится с областным Министерством здравоохранения. Он считает, что медики должны компенсировать ему 2 млн рублей, которые он потратил на лечение болезней, которых у него не было.

Началось всё в 1976 году, когда мужчина обратился в поликлинику с болью в области тазобедренного сустава. Врачи диагностировали артроз. Потом нашли остеохондроз, радикулит, нестабильность позвонков. Название болезней постоянно менялось, а мужчина постоянно лечился.

В 1980 году у него нашли болезнь Бехтерева, позже и она не подтвердилась. Но с этим диагнозом он ходил 11 лет. А в 1991-м наконец-то нашлась настоящая причина его несчастий - хламидиоз, он подхватил его ещё во время учёбы в институте.

Теперь, из-за не пролеченной вовремя инфекции, у него болезнь Рейтера. Как он говорит, организм полностью разрушен. Пострадала и его жена - она подхватила от него хламидиоз, о котором он и понятия не имел, и стала бесплодной.

Поэтому пенсионер решил судится - подал уже третий иск к Минздраву Челябинской области. Но пока ему компенсировали лишь 100 тысяч рублей, которые он потратил на юридические услуги.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   СУД   Челябинск   диагноз   минздрав   пенсионер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Kostick 2 часа назад
стоп, деда ещё при брежневе начали лечить, при чем тут нынешний минзрдав?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
17k
Элитный тигр Минуту назад
Он вообще сам хоть раз в жизни в кожвендиспансер ходил? Естественно хирурги или окулисты ему просто не смогут хламидиоз узнать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Едондер пуп 19 минут назад
Лучше 50 лет неправильно лечиться, чем эздохнуть от правильного лекарства 50 лет назад))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Наталья 43 минуты назад
сам ипалсо с кем попало по молодости, а теперь ему все виноваты) наверно на каждом осмотре у врача на вопрос о половых связях с молоду говорил, что кроме жены никого не было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
915
Ирина Ласовская 48 минут назад
Боль в тазобедренном суставе никак не соотносится с хламидиозом...дедусь все попутал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
89
Вячеслав 56 минут назад
Деду в молодости гандонами не надо было пренебрегать, благо в ту пору они стоили 04 коп. за пару, и трахаться с кем попало.

Наказания без вины, не бывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
502
Dupych 59 минут назад
Минздрав деда все таки вылечил от кажой болезни, а он им потом предявлял. Мол не было этих болезней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Феликс Дзержинский Час назад
Вся медицина при капитализме, основана на извлечении максимальной прибыли.
При капитализме врачи-рвачи, выдумают много болезней, а если у вас на банковском счёте круглая сумма, то будьте уверены, банковские сотрудники охотно, за вознаграждение, сольют ваши данные врачам-рвачам, а далее по классике, вызов на бесплатную диспансеризацию, ставят диагноз(не существующей болезни) и долгосрочное дорогостоящие лечение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Fat Lynx Час назад
Раз в год, в два надо сдавать анализы на всякую хрень... особенно если активно ведешь половую жизнь или находишься в иных группах риска.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
kσρβγς Час назад
У меня матери 15 лет не могли поставить диагноз, дед с его связями таскал по крутейшим профессорам... Никакого толку... поехав в отпуск в деревню к дальним родичам, попалась на глаза местному фельдшеру, разговорились, тот моментально диагностировал заболевание, назначил лечение, очень помогло...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
115
Alex Vlg 2 часа назад
Если за каждый неправильный диагноз подавать в суд на наше МЗ, столько лесов в России нет, чтобы бумагу для заявлений предоставить.
PS флаг ему в руки, пенсия, скучно, пускай занимается, глядишь и выклянчает что то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Алексей 2 часа назад
Все правильно сделал... Докатилась оптимизация здравоохранения до ручки..... Диагнозы ставлю по интернету себе - приезжают на скорой, называю диагноз, смеются " все дохера умные стали" лежите и молчите....
Вторая скорая через полчаса - экстренная госпитализация, оперативное вмешательство, последствия необратимы...
Диагноз мной был поставлен сразу и самостоятельно "Синдром конского хвоста", кому не лень погуглите.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48
Чумадан Погодил Алексей 2 часа назад
В целом согласен. Но, тут явно не тот случай, ведь неправильные диагнозы ему начали ставить ещё в Советском Союзе, задолго до "оптимизации" медицины и появления интернета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3075 постов (3028 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

315062



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Джо Байден назвал условие для завершения своей карьеры
Джо Байден назвал условие для завершения своей карьеры
В Дагестане задержали блогера, раскритиковавшего врача, которая не приняла пациентку в никабе
В Дагестане задержали блогера, раскритиковавшего врача, которая не приняла пациентку в...
Набирающие популярность в сообществах
Как появился первый серийный отечественный автомобиль⁠⁠
Как появился первый серийный отечественный автомобиль⁠⁠
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Рожайте детей, будут вам льготы
Рожайте детей, будут вам льготы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Китай#дети#новости#Реакция#Москва#запрет#Еда#Россия
#в мире#животные#история#кино#интересное#конфликт#Юмор#подборка#драка#истории
#люди#интересно#забавно#фильм#факты#Ynews#собака#кот#знаменитости#роль
Рожайте детей, будут вам льготы Рожайте детей, будут вам льготы Шестерых братьев террористов задержали в Дагестане Шестерых братьев террористов задержали в Дагестане Мужчина спас пенсионера из-под колёс скоростного поезда Мужчина спас пенсионера из-под колёс скоростного поезда Юристы строительной компании подали в суд кассационную жалобу в виде песни Юристы строительной компании подали в суд кассационную жалобу в виде песни С компании Boeing требуют рекордную компенсацию&nbsp;в размере $25 млрд С компании Boeing требуют рекордную компенсацию в размере $25 млрд В Сочи пенсионер оригинально ликвидировал скамейку, на которой собиралась пьяная молодёжь В Сочи пенсионер оригинально ликвидировал скамейку, на которой собиралась пьяная молодёжь

На что жалуетесь?

Вернуться