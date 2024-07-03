Пенсионер подал в суд на Минздрав из-за того, что его много лет лечили не от тех болезней

Неправильно поставленный диагноз поломал ему жизнь.
74-летний пенсионер из Челябинска судится с областным Министерством здравоохранения. Он считает, что медики должны компенсировать ему 2 млн рублей, которые он потратил на лечение болезней, которых у него не было.
Началось всё в 1976 году, когда мужчина обратился в поликлинику с болью в области тазобедренного сустава. Врачи диагностировали артроз. Потом нашли остеохондроз, радикулит, нестабильность позвонков. Название болезней постоянно менялось, а мужчина постоянно лечился.
В 1980 году у него нашли болезнь Бехтерева, позже и она не подтвердилась. Но с этим диагнозом он ходил 11 лет. А в 1991-м наконец-то нашлась настоящая причина его несчастий - хламидиоз, он подхватил его ещё во время учёбы в институте.
Теперь, из-за не пролеченной вовремя инфекции, у него болезнь Рейтера. Как он говорит, организм полностью разрушен. Пострадала и его жена - она подхватила от него хламидиоз, о котором он и понятия не имел, и стала бесплодной.
Поэтому пенсионер решил судится - подал уже третий иск к Минздраву Челябинской области. Но пока ему компенсировали лишь 100 тысяч рублей, которые он потратил на юридические услуги.
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Наказания без вины, не бывает.
При капитализме врачи-рвачи, выдумают много болезней, а если у вас на банковском счёте круглая сумма, то будьте уверены, банковские сотрудники охотно, за вознаграждение, сольют ваши данные врачам-рвачам, а далее по классике, вызов на бесплатную диспансеризацию, ставят диагноз(не существующей болезни) и долгосрочное дорогостоящие лечение.
PS флаг ему в руки, пенсия, скучно, пускай занимается, глядишь и выклянчает что то.
Вторая скорая через полчаса - экстренная госпитализация, оперативное вмешательство, последствия необратимы...
Диагноз мной был поставлен сразу и самостоятельно "Синдром конского хвоста", кому не лень погуглите.....
Ты когда после наркоза проснулся - сказал врачам что пошутил?