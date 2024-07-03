Пенсионер подал в суд на Минздрав из-за того, что его много лет лечили не от тех болезней

В 1980 году у него нашли болезнь Бехтерева, позже и она не подтвердилась. Но с этим диагнозом он ходил 11 лет. А в 1991-м наконец-то нашлась настоящая причина его несчастий - хламидиоз, он подхватил его ещё во время учёбы в институте.

Теперь, из-за не пролеченной вовремя инфекции, у него болезнь Рейтера. Как он говорит, организм полностью разрушен. Пострадала и его жена - она подхватила от него хламидиоз, о котором он и понятия не имел, и стала бесплодной.

Поэтому пенсионер решил судится - подал уже третий иск к Минздраву Челябинской области. Но пока ему компенсировали лишь 100 тысяч рублей, которые он потратил на юридические услуги.