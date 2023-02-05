"Я твой рот шатал": обычное заседание суда в Абхазии пошло не по плану

Этот эпизод во всей своей красе не попал на видео телекомпании "Абаза - ТВ". Репортаж из зала суда, показанный по телевидению, был "причёсан" и не отразил накала страстей. В описании к видео сообщалось, что "очередное заседание суда по делу о тройном убийстве на набережной было прервано массовыми беспорядками". Свидетель Автандил Чолария снова изменил показания, а подсудимого Беслана Бганба удалили из зала суда, запретив участвовать в заседаниях до прений сторон. На выходе он начал выкрикивать оскорбления в адрес прокурора и свидетеля, который бросил звукозаписывающий микрофон в камеру с подсудимыми. Сотрудникам СГБ пришлось восстанавливать порядок, однако заседание суда пришлось прервать и продолжить его через полчаса, когда присутствующих в зале кое-как утихомирили.



