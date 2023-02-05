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"Я твой рот шатал": обычное заседание суда в Абхазии пошло не по плану

"Я твой рот шатал": обычное заседание суда в Абхазии пошло не по плану

Автор:
05 февраля 2023 10:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: абхазия   беспорядки   видео   драка   подсудимый   прения сторон   свидетель   суд   судья   
1864
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Когда судебный процесс проходит в Абхазии, скучно не бывает.

Заседания в суде редко бывают интересными. Как правило, всё проходит очень скучно, по регламенту - в общем, что называется, чинно и благородно. Но иногда процесс идёт весьма живо. хотя, судя по видео, судья происходящему даже почти и не удивляется.


Этот эпизод во всей своей красе не попал на видео телекомпании "Абаза - ТВ". Репортаж из зала суда, показанный по телевидению, был "причёсан" и не отразил накала страстей. В описании к видео сообщалось, что "очередное заседание суда по делу о тройном убийстве на набережной было прервано массовыми беспорядками". Свидетель Автандил Чолария снова изменил показания, а подсудимого Беслана Бганба удалили из зала суда, запретив участвовать в заседаниях до прений сторон. На выходе он начал выкрикивать оскорбления в адрес прокурора и свидетеля, который бросил звукозаписывающий микрофон в камеру с подсудимыми. Сотрудникам СГБ пришлось восстанавливать порядок, однако заседание суда пришлось прервать и продолжить его через полчаса, когда присутствующих в зале кое-как утихомирили.


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Метки: абхазия   беспорядки   видео   драка   подсудимый   прения сторон   свидетель   суд   судья   
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15k
Совранский Час назад
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25k
Matrosskin Полминуты назад
Обычное заседание ара-суда:
Ссылка www.youtube.com
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Максим Макашев 8 минут назад
какой то несправедливый "бой" . Надо было выпустить зверей из клетки, чтобы восстановить "абхазскую справедливость"
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Денис Ануфриев Полчаса назад
безнациональные вешалки для бороды,зоопарк мля
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Dimon 36 минут назад
Я один понял, что весь этот сыр - бор случился из - за разницы в 2000 рэ?
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6k
rutt 41 минуту назад
Не конструктивно, зато весело
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8k
ишты 42 минуты назад
Адвокат понял, что дело сложное, когда судья запретил называть его "брат".
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info-kozirev 43 минуты назад
Животные мля,кто от этих животных другого ожидал что ли?
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5k
Компьютер DELL монитором 43 минуты назад
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8k
Борис Карабанов 45 минут назад
Прения сторон.
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451
Димыч 47 минут назад
Супруга ещё предлагала поехать туда отдыхать. Да ну на. Мне Геленджика хватило.
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72k
Доктор Джонс 49 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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964
комнатный сибиряк 50 минут назад
В своих аулах пусть хоть у друг дружки маму ипут, хоть стёкла друг другу тонируют, главное чтоб в Россию не экспансировали
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45k
Максим Т. 59 минут назад
"- Слушай, я русский язык не хорошо знаю… Он постучил дверь и сказал, что тоже… хочет… Такие вопросы задаёте, что неудобно отвечать... "
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