"Я твой рот шатал": обычное заседание суда в Абхазии пошло не по плану

Когда судебный процесс проходит в Абхазии, скучно не бывает.
Заседания в суде редко бывают интересными. Как правило, всё проходит очень скучно, по регламенту - в общем, что называется, чинно и благородно. Но иногда процесс идёт весьма живо. хотя, судя по видео, судья происходящему даже почти и не удивляется.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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Этот эпизод во всей своей красе не попал на видео телекомпании "Абаза - ТВ". Репортаж из зала суда, показанный по телевидению, был "причёсан" и не отразил накала страстей. В описании к видео сообщалось, что "очередное заседание суда по делу о тройном убийстве на набережной было прервано массовыми беспорядками". Свидетель Автандил Чолария снова изменил показания, а подсудимого Беслана Бганба удалили из зала суда, запретив участвовать в заседаниях до прений сторон. На выходе он начал выкрикивать оскорбления в адрес прокурора и свидетеля, который бросил звукозаписывающий микрофон в камеру с подсудимыми. Сотрудникам СГБ пришлось восстанавливать порядок, однако заседание суда пришлось прервать и продолжить его через полчаса, когда присутствующих в зале кое-как утихомирили.
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