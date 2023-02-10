Бывшего губернатора Хабаровского края приговорили к 22 годам колонии

Присяжные признали Сергея Фургала виновным по всем трём эпизодам обвинения.
Сегодня Люберецкий суд огласил приговор экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу. Он получил 22 года колонии строгого режима.
По данным следствия, в 2004-2005 годах Фургал, занимавшийся бизнесом по сбору и перепродаже металлолома, организовал преступную группировку, которая устраняла его конкурентов. Неделю назад присяжные признали его и сообщников виновными по всем четырём эпизодам. Речь идёт о покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского, двух заказных убийствах бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также незаконном обороте оружия. По последнему эпизоду срок давности вышел.
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Сергей Фургал и его сообщники свою вину не признали. Защита намерена обжаловать приговор и добиваться оправдания.
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Собственно, поэтому народ в Хабаровском крае и возмущался. Что показательно, дело вдруг организовалось против Фургала аккурат сразу после того, как он начал наводить порядки на долгостроях, начал пинать чиновников и так далее.