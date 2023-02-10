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Бывшего губернатора Хабаровского края приговорили к 22 годам колонии

Бывшего губернатора Хабаровского края приговорили к 22 годам колонии

Автор:
10 февраля 2023 13:26
Сообщество : Криминал
Метки: видео   заказные убийства   наказание   присяжные   суд   фургал   
2376
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Присяжные признали Сергея Фургала виновным по всем трём эпизодам обвинения.

Сегодня Люберецкий суд огласил приговор экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу. Он получил 22 года колонии строгого режима.

По данным следствия, в 2004-2005 годах Фургал, занимавшийся бизнесом по сбору и перепродаже металлолома, организовал преступную группировку, которая устраняла его конкурентов. Неделю назад присяжные признали его и сообщников виновными по всем четырём эпизодам. Речь идёт о покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского, двух заказных убийствах бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также незаконном обороте оружия. По последнему эпизоду срок давности вышел.

Сергей Фургал и его сообщники свою вину не признали. Защита намерена обжаловать приговор и добиваться оправдания.

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Метки: видео   заказные убийства   наказание   присяжные   суд   фургал   
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31  комментарий
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3k
Григорий Час назад
да кто бы сомневался, эта говновласть пойдёт на что угодно
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10k
Сергей Попов 51 секунду назад
Насколько я знаю, всё доказательство строится на показаниях "свидетеля", который сейчас сидит и очень сильно хочет выйти досрочно. Каких-либо объективны доказательств - ноль.
Собственно, поэтому народ в Хабаровском крае и возмущался. Что показательно, дело вдруг организовалось против Фургала аккурат сразу после того, как он начал наводить порядки на долгостроях, начал пинать чиновников и так далее.
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4k
Владимир 2 минуты назад
если не прогибаешься под власть, будешь сидеть. Современная российская действительность
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2k
Dema 21 минуту назад
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14k
Jearom 23 минуты назад
Кто-то ждал иного?
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−14
ванюша 24 минуты назад
в коментах слет путенских говноедов
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4k
Vlad 43 минуты назад
А ещё говорят "перед законом все равны". Кто-то на нары на 22 года, а кто-то в высокий кабинет на 36 лет. ЗБС!
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15k
куджо Час назад
Любят либералы зеков.
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9k
Владимир Час назад
А я только вспоминал, что с Фургалом
такое бурление масс было.... А как платить за митинги перестали так тишина.
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Алексей Час назад
старый уже совсем обосрался... по всем фронтам.....
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