Иранские блогеры станцевали на городской площади и получили 10,5 лет тюрьмы

Супругов признали виновными в "поощрении коррупции, проведении собраний и сговора с целью подрыва нацбезопасности страны", - сообщает новостное агентство IranWire. Сам ролик не имел никакого политического подтекста, однако девушка находилась в публичном месте без хиджаба, а это в Иране запрещено. Кроме того, женщина в этой стране не имеет права танцевать на публике с мужчиной, даже если тот является её мужем.





Сообщается, что после окончания тюремного заключения в течение двух лет супруги не смогут покинуть Иран, пользоваться интернетом и вести социальные сети.





В последние месяцы в Иране продолжают преследовать людей, считающихся участниками кампании в поддержку прав женщин. Гонения начались после массовых выступлений из-за смерти 22-летней Махсы Амини.



