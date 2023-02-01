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Иранские блогеры станцевали на городской площади и получили 10,5 лет тюрьмы

Иранские блогеры станцевали на городской площади и получили 10,5 лет тюрьмы

Автор:
01 февраля 2023 10:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   блогеры   видео   заключение   иран   наказание   суд   танец   хиджаб   
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Молодая супружеская пара разместила в соцсетях небольшое видео с танцем на площади Тегерана. За этот ролик пришлось заплатить свободой.

Астияж Хагиги и Мохаммад Ахмади - популярные в Иране блогеры, на соцстраницы которых подписано много молодёжи. Учитывая всевозможные запреты, существующие в стране, пара публикует приличный и даже целомудренный контент.


Не так давно молодые люди станцевали на главной площади Тегерана Азади - и попали под пресс правосудия.


Супругов признали виновными в "поощрении коррупции, проведении собраний и сговора с целью подрыва нацбезопасности страны", - сообщает новостное агентство IranWire. Сам ролик не имел никакого политического подтекста, однако девушка находилась в публичном месте без хиджаба, а это в Иране запрещено. Кроме того, женщина в этой стране не имеет права танцевать на публике с мужчиной, даже если тот является её мужем.


Сообщается, что после окончания тюремного заключения в течение двух лет супруги не смогут покинуть Иран, пользоваться интернетом и вести социальные сети.


В последние месяцы в Иране продолжают преследовать людей, считающихся участниками кампании в поддержку прав женщин. Гонения начались после массовых выступлений из-за смерти 22-летней Махсы Амини.


В сентябре 2022 года девушку задержали за неправильное ношение хиджаба, а спустя короткое время она умерла в полицейском участке. Родственники погибшей утверждают, что Амини была абсолютно здорова, и её смерть - дело рук полицейских, избивших несчастную до потери сознания.


Источник:

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Метки: Ynews   блогеры   видео   заключение   иран   наказание   суд   танец   хиджаб   
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31  комментарий
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Выхухоль (Нагайна) 56 минут назад
Правильно посадили, а то знаем мы этих блогеров - сначала на площади станцуют, потом голые жопы у мечети постить будут.
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244
Хухрмухр 8 минут назад
Молодцы иранцы,знают как с этим говном бороться.
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12k
harlamov 14 минут назад
Блогер он и в Иране блогер.
Увидел блогера - забивай его камнями, не увеличивай нагрузку на судебную систему.
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3k
MPEG-8 15 минут назад
Блогеры во всех странах выглядят как пи...ры, короче выглядят как блогеры.
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3k
Ухалус Посовиномус 15 минут назад
Говновброс и звездеж от первого до последнего слова
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10k
Vampire 20 минут назад
Есть закон, его надо выполнять. Не важно о чам - это Закон. Или меняйте законы, а иначе - бардак и анархия.
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17k
Виталий Касандров 20 минут назад
Ну да мы собираемся напасть на Иран (уже начали пристреливаться ), нам нужны его нефть и прочие ресурсы, поэтому по всему миру запускаем антииранскую пропаганду.
Подозреваю что блохеры станцевали на площади борца с американцами и там это расценивается как у нас пожарить шашлык на вечном огне.
Ну а при обыске нашли компромат или иную хрень.
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50k
Хельги 22 минуты назад
Во филиал Моссада подтянулся.
Источник - ресурс IranWire. 07355966 Зарегистрирован в Англии и Уэльсе Юридический адрес: 83 Cambridge Street, Лондон SW1V 4PS, Великобритания.

Это же самое что читать про КНДР в Дэйли Мэйл.
Может афтырь заодно просветит сколько в этом году раз Ын успел расстрелять свою сестру и заодно умереть?

Может хватит постить херню?
Или тогда шекелей не будет?
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244
Хухрмухр Хельги 16 минут назад
Шекелей не будет.Хозяин фишек жид махровый.
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2
Гоша Букин Хельги 14 секунд назад
Ким Чен Ын обычно расстреливает своего дядю, вроде.
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329
Data Tutashija Полчаса назад
Ублюдочная антииранская пропаганда? Какого ляда она здесь?
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1k
Руслан 36 минут назад
Блогер для многих сродни ругательству и ассоциацию с непотребством вызывает. И вот когда читаешь про то, что какого-то блогера или блогерку посадили, к примеру, или про иные неурядицы с этими уродами, АБСОЛЮТНО никакого сочувствия ни к ним, ни к их судьбе. Иногда даже злорадство
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15k
K7OO 40 минут назад
Источник - ресурс IranWire.
IranWire была основана Мазьяром Бахари в 2013 году и принадлежит британской компании Off-Centre Productions. Off-Centre Productions Limited
Номер компании
07355966 Зарегистрирован в Англии и Уэльсе
Юридический адрес: 83 Cambridge Street, Лондон SW1V 4PS, Великобритания

Сразу в топку, не читая. Стопроцентный говновброс.
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28k
Levyathan 54 минуты назад
Даа, какой кошмар в этом Иране творится!!!

Центральный районный суд Тюмени назначил местной жительнице Алисе Климентовой штраф в 30 тысяч рублей за надпись «Нет в***е». Об этом сообщает объединенная пресс-служба тюменских судов.

Девушку признали виновной по статье о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).
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244
Хухрмухр Levyathan 11 минут назад
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244
Хухрмухр qwer 10 минут назад
Они сосали по очереди.
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