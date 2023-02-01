Иранские блогеры станцевали на городской площади и получили 10,5 лет тюрьмы

Молодая супружеская пара разместила в соцсетях небольшое видео с танцем на площади Тегерана. За этот ролик пришлось заплатить свободой.
Астияж Хагиги и Мохаммад Ахмади - популярные в Иране блогеры, на соцстраницы которых подписано много молодёжи. Учитывая всевозможные запреты, существующие в стране, пара публикует приличный и даже целомудренный контент.
Не так давно молодые люди станцевали на главной площади Тегерана Азади - и попали под пресс правосудия.
Супругов признали виновными в "поощрении коррупции, проведении собраний и сговора с целью подрыва нацбезопасности страны", - сообщает новостное агентство IranWire. Сам ролик не имел никакого политического подтекста, однако девушка находилась в публичном месте без хиджаба, а это в Иране запрещено. Кроме того, женщина в этой стране не имеет права танцевать на публике с мужчиной, даже если тот является её мужем.
Сообщается, что после окончания тюремного заключения в течение двух лет супруги не смогут покинуть Иран, пользоваться интернетом и вести социальные сети.
В последние месяцы в Иране продолжают преследовать людей, считающихся участниками кампании в поддержку прав женщин. Гонения начались после массовых выступлений из-за смерти 22-летней Махсы Амини.
В сентябре 2022 года девушку задержали за неправильное ношение хиджаба, а спустя короткое время она умерла в полицейском участке. Родственники погибшей утверждают, что Амини была абсолютно здорова, и её смерть - дело рук полицейских, избивших несчастную до потери сознания.
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Увидел блогера - забивай его камнями, не увеличивай нагрузку на судебную систему.
Подозреваю что блохеры станцевали на площади борца с американцами и там это расценивается как у нас пожарить шашлык на вечном огне.
Ну а при обыске нашли компромат или иную хрень.
Источник - ресурс IranWire. 07355966 Зарегистрирован в Англии и Уэльсе Юридический адрес: 83 Cambridge Street, Лондон SW1V 4PS, Великобритания.
Это же самое что читать про КНДР в Дэйли Мэйл.
Может афтырь заодно просветит сколько в этом году раз Ын успел расстрелять свою сестру и заодно умереть?
Может хватит постить херню?
Или тогда шекелей не будет?
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Сразу в топку, не читая. Стопроцентный говновброс.
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К альарабиа тоже претензии?