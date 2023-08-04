Алексея Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима

Выездное заседание Мосгорсуда проходило в закрытом режиме в ИК-6 во Владимирской области, где в настоящий момент Навальный отбывает срок по предыдущему делу. Сообщается, что гособвинитель просил для Навального 20 лет лишения свободы.





Всего бывшему оппозиционеру вменялось 7 эпизодов: создание экстремистского сообщества, финансирование экстремисткой деятельности, публичные призывы к экстремистской деятельности, вовлечение несовершеннолетнего в совершение опасных для его жизни деяний, реабилитация нацизма и распространение сведений "выражающих явное неуважение к обществу" (унижение ветеранов или оскорбление памяти защитников отечества), а также создание НКО, посягающей на личность и права граждан.