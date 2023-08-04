Алексея Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима

Бывшего оппозиционера признали виновным по семи уголовным статьям.
Выездное заседание Мосгорсуда проходило в закрытом режиме в ИК-6 во Владимирской области, где в настоящий момент Навальный отбывает срок по предыдущему делу. Сообщается, что гособвинитель просил для Навального 20 лет лишения свободы.
Всего бывшему оппозиционеру вменялось 7 эпизодов: создание экстремистского сообщества, финансирование экстремисткой деятельности, публичные призывы к экстремистской деятельности, вовлечение несовершеннолетнего в совершение опасных для его жизни деяний, реабилитация нацизма и распространение сведений "выражающих явное неуважение к обществу" (унижение ветеранов или оскорбление памяти защитников отечества), а также создание НКО, посягающей на личность и права граждан.
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Вместе с Навальным судили бывшего технического директора его YouTube-канала Даниэля Холодного. Он, как и его бывший руководитель, обвиняется в финансировании экстремистской деятельности с использованием служебного положения и участии в экстремистском сообществе. Ему грозит 10 лет колонии, однако суд пока приговор не огласил.
Отмечается, что теперь Навальный отправится в колонию особого режима, где содержатся заключённые с особо опасным рецидивом и осуждённые на пожизненное заключение.
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Это цена для дурака.
а он потом из эуроп будет гадить.