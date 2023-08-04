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Алексея Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима

Алексея Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима

Автор:
04 августа 2023 17:51
Сообщество : Криминал
Метки: Алексей Навальный   Видео   МосГорСуд   Политика   колония особого режима   приговор   суд   экстремизм   
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Бывшего оппозиционера признали виновным по семи уголовным статьям.

Выездное заседание Мосгорсуда проходило в закрытом режиме в ИК-6 во Владимирской области, где в настоящий момент Навальный отбывает срок по предыдущему делу. Сообщается, что гособвинитель просил для Навального 20 лет лишения свободы.


Всего бывшему оппозиционеру вменялось 7 эпизодов: создание экстремистского сообщества, финансирование экстремисткой деятельности, публичные призывы к экстремистской деятельности, вовлечение несовершеннолетнего в совершение опасных для его жизни деяний, реабилитация нацизма и распространение сведений "выражающих явное неуважение к обществу" (унижение ветеранов или оскорбление памяти защитников отечества), а также создание НКО, посягающей на личность и права граждан.

Вместе с Навальным судили бывшего технического директора его YouTube-канала Даниэля Холодного. Он, как и его бывший руководитель, обвиняется в финансировании экстремистской деятельности с использованием служебного положения и участии в экстремистском сообществе. Ему грозит 10 лет колонии, однако суд пока приговор не огласил.

Отмечается, что теперь Навальный отправится в колонию особого режима, где содержатся заключённые с особо опасным рецидивом и осуждённые на пожизненное заключение.

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Метки: Алексей Навальный   Видео   МосГорСуд   Политика   колония особого режима   приговор   суд   экстремизм   
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66  комментариев
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729
Александер 2 часа назад
Ну, вот есть же хорошие новости!!!...
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390k
Алексей 5 секунд назад
ждем соболиную шкурку. ей тоже пора носки с трусами научится шить
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Андрей 3 минуты назад
На 20 лет у чела будет еда, одежда, кров. Стабильность.
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Сфинктер Андропова 8 минут назад
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8k
Сфинктер Андропова 8 минут назад
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27k
БамбарбияКиргуду 10 минут назад
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3k
Protivogaz 13 минут назад
Эх, последняя надежда на счастливое будущее рухнула.
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19k
Bill 15 минут назад
По сравнению с американским правосудием (обвинениями против Трампа) - совсем по-божески.
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74k
Максим 16 минут назад
Тот случай когда хотел спрятаться на пару годиков, чтоб не убили свои же в виде сакральной жертвы, а выйдет через 30 лет, забытым, никому не нужным стариком.
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59k
Похабыч 19 минут назад
Судя по комментам, большинство устраивает воровство, коррупция, отпрыски чинушей жирующие в заграницах за ваш счёт?
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5k
Трям 20 минут назад
Удобненько... выйдет сразу на пенсию!
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71k
Пётровыч 24 минуты назад
Пацан к успеху шел, не фартануло, в 74 года выйдет, может быть, ну покинет колонию точно, либо на ногах, либо на в кресле каталке, либо вперёд ногами.
Это цена для дурака.
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398
Artem 24 минуты назад
[мат]
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646
Борис Колесниченко 24 минуты назад
после "отравления" они его домой отправили когда он уже под следствием был и ему светило пара лет. пиндос просто хотел мученика за "свободу" из него сделать, мол дадут пару лет тебе, мы все оплатим, не ссы, мы за тебя массы поднимем... а тут такой облом - 20ка строгого режима, скорее пиндос загнется чем Леша выйдет) отработанный материал.
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34k
Андрей Иванов Полчаса назад
А этот срок досидит? Я против сокращения. Либо пусть досиживает, а потом в строгач, либо в строгач, а потом досиживает в обычной
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383
Дима Новосельский Полчаса назад
Вот засада, быть долларовым миллионером, но жрать баланду ещё пару десятков лет...
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4k
Vlad Полчаса назад
Сколько там по 353 ук положено? Ах да, это ж другое...
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24k
pssst Полчаса назад
Из штатов уже одобрили?
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23k
sanchesS80 Полчаса назад
Особый режим это весело. Для УДО в самом лучшем случае сидеть ему 3/4 срока. В общем выйдет стариком.
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466
twincam 36 минут назад
наверное как ходор заболеет или типа маме плохо стало, и сжалятся над ним.
а он потом из эуроп будет гадить.
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128
Eric Cartman 39 минут назад
Лешка, поди жалеет сейчас, что яд у мелкобриташек просроченный был. Хорошо, что дождались такого финала для этого выродка.
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