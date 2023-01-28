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Отец смастерил для сына копию маски из фильма "Маска"

Отец смастерил для сына копию маски из фильма "Маска"

Автор:
28 января 2023 11:44
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Мастера   Фотографии   идеи   креатив   маска   маски   необычное   своими руками   творчество   фото   
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Сколько талантливых людей можно найти на просторах сети! Недавно пользователь форума под ником Skissored решил смастерить для своего сына маску из одноимённого фильма. Он поделился деталями процесса. Не отличить от оригинала!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мастера   Фотографии   идеи   креатив   маска   маски   необычное   своими руками   творчество   фото   
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1  комментарий
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☭Cheкаво☭ZOV☭ 4 минуты назад
заклёпки..неуместно большие
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