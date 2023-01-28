Отец смастерил для сына копию маски из фильма "Маска"

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Сколько талантливых людей можно найти на просторах сети! Недавно пользователь форума под ником Skissored решил смастерить для своего сына маску из одноимённого фильма. Он поделился деталями процесса. Не отличить от оригинала!
Пользователь форума под ником Skissored решил сделать для своего маленького сына маску, как из знаменитого фильма "Маска" (1994). Ему понадобилась гибкая глина, нож, акриловые краски, и немного воображения. Он поделился деталями и процессом создания:
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Затем маску поместили на голову манекена на несколько часов, чтобы она застыла в такой форме
Источник: — переведено специально для fishki.net
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