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Фотограф создал свой микро-мир с маленькими человечками

Фотограф создал свой микро-мир с маленькими человечками

Автор:
26 января 2023 19:14
Сообщество : Искусство
Метки: Фотографии   идеи   креатив   миниатюры   своими руками   творчество   фото   художник   художники   
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Фотограф и художник Крис Виллемсен создал свой микро-мир с маленькими человечками, которые живут обычной жизнью, и иногда чудят. Он делает фотографии с участием человечков, где с первого взгляда кажется, что ничего необычного не происходит - но стоит только присмотреться и пофантазировать... И открываются большие смыслы и символизм, заложенные автором. Серию снимков фотограф назвал "Маленький мир" (Little world). Оцените его работы!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   идеи   креатив   миниатюры   своими руками   творчество   фото   художник   художники   
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