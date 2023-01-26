Фотограф создал свой микро-мир с маленькими человечками

"Я создал серию "Маленький мир", используя свой фотоаппарат Nikon D800 и макролинзу - потому что хотел сделать нечто отличное от стандартных фотографий. На создание некоторых снимков уходило по несколько часов, но творчество безгранично. Самой сложной частью было выбрать нужный ракурс и соотнести размеры предметов," - написал фотограф.