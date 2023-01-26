Фотограф создал свой микро-мир с маленькими человечками

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Фотограф и художник Крис Виллемсен создал свой микро-мир с маленькими человечками, которые живут обычной жизнью, и иногда чудят. Он делает фотографии с участием человечков, где с первого взгляда кажется, что ничего необычного не происходит - но стоит только присмотреться и пофантазировать... И открываются большие смыслы и символизм, заложенные автором. Серию снимков фотограф назвал "Маленький мир" (Little world). Оцените его работы!
"Я создал серию "Маленький мир", используя свой фотоаппарат Nikon D800 и макролинзу - потому что хотел сделать нечто отличное от стандартных фотографий. На создание некоторых снимков уходило по несколько часов, но творчество безгранично. Самой сложной частью было выбрать нужный ракурс и соотнести размеры предметов," - написал фотограф.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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