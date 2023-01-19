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Российская художница мастерит чудесные мини-игрушки

Российская художница мастерит чудесные мини-игрушки

Автор:
19 января 2023 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Фотографии   вязание   искусство   креатив   рукоделие   своими руками   творчество   фото   художник   художники   
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Российская художница Анна Кощеева мастерит чудесные фигурки животных, которые вызывают сплошное умиление. Это птицы, дикие и домашние животные, а также волшебные очаровательные существа. Оцените её работы!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   вязание   искусство   креатив   рукоделие   своими руками   творчество   фото   художник   художники   
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