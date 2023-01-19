Российская художница мастерит чудесные мини-игрушки

Основная техника создания игрушек Анны - вязание крючком. "Я начала шить и вязать крючком много лет назад, ещё когда была маленькой. Моя мечта - видеть, как мои работы делают счастливыми других людей. Надеюсь, вам понравится моё творчество," - пишет художница на сайте.