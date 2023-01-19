Российская художница мастерит чудесные мини-игрушки

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Российская художница Анна Кощеева мастерит чудесные фигурки животных, которые вызывают сплошное умиление. Это птицы, дикие и домашние животные, а также волшебные очаровательные существа. Оцените её работы!
Основная техника создания игрушек Анны - вязание крючком. "Я начала шить и вязать крючком много лет назад, ещё когда была маленькой. Моя мечта - видеть, как мои работы делают счастливыми других людей. Надеюсь, вам понравится моё творчество," - пишет художница на сайте.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Фотографии вязание искусство креатив рукоделие своими руками творчество фото художник художники
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