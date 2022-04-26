20+ прикольных кадров с животными, которые зарядят позитивом

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Животные - наши лучшие друзья, а ещё - они даже в самые непростые моменты поднимают нам настроение и заряжают доброй порцией позитива. Эти пушистики способны вытащить из любой хандры, даже если иногда они ведут себя странно. Взгляните на этих чудиков!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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