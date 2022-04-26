20+ прикольных кадров с животными, которые зарядят позитивом

Животные - наши лучшие друзья, а ещё - они даже в самые непростые моменты поднимают нам настроение и заряжают доброй порцией позитива. Эти пушистики способны вытащить из любой хандры, даже если иногда они ведут себя странно. Взгляните на этих чудиков!

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"Брат, ты один из нас?" 0 Источник:

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Котяра - в теме 0 Источник:

"Здравствуйте, я из компании Орифлейм.." 0 Источник:

На релаксе 0 Источник:

Кот в пузыре 0 Источник:

Недовольная рыбка 0 Источник:

Любопытство и не до такого доведёт 0 Источник:

Любовь повсюду 0 Источник:

Всем "пис" 0 Источник:

Спрятался 0 Источник:

Лучше не связываться с этим утёнком 0 Источник:

Улыбаемся и притворяемся милой феей 0 Источник:

Удалёнка - это когда так 0 Источник:

Копировать, вставить 0 Источник:

Вызывайте экзорциста 0 Источник:

Удачный ракурс 0 Источник:

Кажется, кто-то слишком много ел 0 Источник:

Отличное место отдыха 0 Источник:

"Я просто шёл мимо, и увидел соседского пса" 0 Источник:

Слишком идеальная шерсть 0 Источник:

Опять обнюхался своей кошачьей мяты 0 Источник:

"Что ты такое?" 0 Источник:

"Что смотришь?" 0 Источник:

Просто голубь с пером 0 Источник:

Компактный пёс 0 Источник:

Когда уже слишком многое понял в этой жизни.. 0 Источник:

Ничего особенного не происходит 0 Источник:

У всех есть такое детское фото 0 Источник: