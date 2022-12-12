Месть сладка: 30 животных, которые отомстили за то, что им не нравится

Мы любим наших питомцев - и делаем всё для того, чтобы их жизнь была счастливой и наполненной, и они ни в чём не нуждались. Однако, даже они иногда могут насолить нам (или другим животным) и отомстить за то, что им не нравится. Особенно в этом хороши коты - но это уже совсем другая история. Посмотрим, как выглядит сладкая месть животных!

0

Мужчина пнул бездомного пса. Вот такая карма вернулась 0 Источник:

×

×

"Наш кот не мог попасть в туалет ночью - случайно закрылась дверь. Он опрокинул пачку с наполнителем, и сам сделал свои дела" 0 Источник:

Перевернула два цветка, требуя еды 0 Источник:

"Хозяйка отказалась вставать в 4 утра, чтобы накормить меня. Я залез на дверь, застрял там, и начал орать на весь дом" 0 Источник:

"Полосатый кот всегда издевается над рыжим. Время мести пришло!" 0 Источник:

Кошка разозлилась на хозяев за то, что их долго не было дома - и надкусила каждую булочку 0 Источник:

Вот что вас может ожидать, если оставить собаку в машине 0 Источник:

Месть за то, что случайно закрыли в ванной 0 Источник:

"Ты не покормила меня 45-ый раз за день. Вот моя месть!" 0 Источник:

"Не хотел замочить шорты, пока купал кота. Снял и бросил их рядом на пол. Вот что сделал кот после купания.." 0 Источник:

"Наругала кошку за то, что она сидит на столешнице. Она выбрала другой способ" 0 Источник:

Эпичное нападение 0 Источник:

Когда двуногие не обращают на тебя внимания 0 Источник:

Птицы тоже мстят 0 Источник:

Коту не разрешили выйти на улицу, и он просто сломал кошачью дверку 0 Источник:

Ты мне, я - тебе! 0 Источник:

Расплата за то, что хозяева вернулись домой поздно 0 Источник:

"Я не проснулась в 6 утра, чтобы накормить его. В ответ приволок и разорвал пачку корма" 0 Источник:

Месть за то, что лежанка есть только у кота! 0 Источник:

Когда обычно тебя кормят в 7 утра, а сейчас 7:02: 0 Источник:

"Выгнала её из уборной, чтобы нормально сходить в туалет. Вот её месть" 0 Источник:

"Хватит играть, гладь меня!" 0 Источник:

"Когда забыл дать псу всего его любимые игрушки перед тем, как уйти" 0 Источник:

Кот атаковал автоматическую кормушку, потому что она не давала больше корма 0 Источник:

Месть коту за украденную лежанку 0 Источник:

Собака просто скучала, пока хозяйки не было дома.. 0 Источник:

Коты определённо любят мстить 0 Источник:

"Меня не было несколько часов" 0 Источник:

"Потому что хватит работать" 0 Источник: