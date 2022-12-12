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Месть сладка: 30 животных, которые отомстили за то, что им не нравится

Месть сладка: 30 животных, которые отомстили за то, что им не нравится

Автор:
12 декабря 2022 19:10
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   животные   любимцы   смешно   смешные животные   смешные фото   фото   фотографии   
1397
31
Мы любим наших питомцев - и делаем всё для того, чтобы их жизнь была счастливой и наполненной, и они ни в чём не нуждались. Однако, даже они иногда могут насолить нам (или другим животным) и отомстить за то, что им не нравится. Особенно в этом хороши коты - но это уже совсем другая история. Посмотрим, как выглядит сладкая месть животных!
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Метки: Питомцы   домашние животные   животные   любимцы   смешно   смешные животные   смешные фото   фото   фотографии   
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4  комментария
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16k
Александр Полчаса назад
Хозяева не занимаются воспитанием своих котов, вот и имеют такое.
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46k
Элек Мек 3 минуты назад
Думаю там спрятался кот.
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22k
Евгений 14 минут назад
Мы тоже как-то забыли кота в ванной.
Он начал разбирать дверь изнутри.
Второй кот начал ему помогать и разбирать дверь снаружи.
Ещё немного и достали бы стекло из двери.
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21k
homerchik 51 минуту назад
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