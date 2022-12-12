Месть сладка: 30 животных, которые отомстили за то, что им не нравится

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Мы любим наших питомцев - и делаем всё для того, чтобы их жизнь была счастливой и наполненной, и они ни в чём не нуждались. Однако, даже они иногда могут насолить нам (или другим животным) и отомстить за то, что им не нравится. Особенно в этом хороши коты - но это уже совсем другая история. Посмотрим, как выглядит сладкая месть животных!
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"Наш кот не мог попасть в туалет ночью - случайно закрылась дверь. Он опрокинул пачку с наполнителем, и сам сделал свои дела"
"Хозяйка отказалась вставать в 4 утра, чтобы накормить меня. Я залез на дверь, застрял там, и начал орать на весь дом"
"Не хотел замочить шорты, пока купал кота. Снял и бросил их рядом на пол. Вот что сделал кот после купания.."
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Он начал разбирать дверь изнутри.
Второй кот начал ему помогать и разбирать дверь снаружи.
Ещё немного и достали бы стекло из двери.