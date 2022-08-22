"Мне так удобно!": животные, которые вместились в неожиданные места

Животные бывают самых разных размеров, окрасов, с уникальными характерами. Но большинство из них объединяет то, что они - крайне любопытны. Это любопытство может занести их в неожиданные места - и порой они идеально вписываются в эти места, даже если и не совсем им подходят. Посмотрим на такие забавные примеры!

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Обогреватель для попугая 0 Источник:

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Все кошки любят коробки! 0 Источник:

Так вот для чего эта подставка 0 Источник:

Сова идеально расположилась в дереве 0 Источник:

Вы не ждали, а я появился 0 Источник:

Детки выросли 0 Источник:

Кот-жидкость 0 Источник:

Эта вазочка как будто была создана для енота 0 Источник:

"Главное, что мне удобно!" 0 Источник:

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Не забудьте упаковать своих котиков 0 Источник:

"Не задавайте вопросов. Я - растение" 0 Источник:

"Я пять часов собирал этот пазл.." 0 Источник:

Кролик нашёл место для сна 0 Источник:

Найди собаку 0 Источник:

Компактная змейка 0 Источник:

"Мама не понимала, почему цветы растут только на одной половине.." 0 Источник:

Карманное чудо 0 Источник:

Здравствуйте, вам доставочка 0 Источник:

Кот в позе водителя грузовика 0 Источник:

"Мой папа устанавливал новый унитаз. Отошёл на пару минут, а потом увидел это" 0 Источник:

Место для кролика 0 Источник:

Сонное царство 0 Источник:

Переносная утка 0 Источник:

"О, это для меня?" 0 Источник:

Присел подумать о жизни 0 Источник:

"Зашла на кухню, и увидела, как ящерица отправилась в плавание в раковине" 0 Источник:

Подставочка в машине для корги 0 Источник: