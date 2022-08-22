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"Мне так удобно!": животные, которые вместились в неожиданные места

"Мне так удобно!": животные, которые вместились в неожиданные места

Автор:
22 августа 2022 15:06
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   животные   звери   любимцы   подборка   позитив   смешно   смешные животные   смешные фото   фото   
1078
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Животные бывают самых разных размеров, окрасов, с уникальными характерами. Но большинство из них объединяет то, что они - крайне любопытны. Это любопытство может занести их в неожиданные места - и порой они идеально вписываются в эти места, даже если и не совсем им подходят. Посмотрим на такие забавные примеры!
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Источник:

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Метки: Питомцы   животные   звери   любимцы   подборка   позитив   смешно   смешные животные   смешные фото   фото   
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4  комментария
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17k
Дмитрий Час назад
Мой обожал спать таким вот образом, покуда мелкий был.
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Andrey Jigan 8 минут назад
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thor2006 Час назад
...прячется от салютов и охотников.
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zlopisec Час назад
Мне хорькушку предлагали на месяцев на 5... хорошо не взял....
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