"Мне так удобно!": животные, которые вместились в неожиданные места

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Животные бывают самых разных размеров, окрасов, с уникальными характерами. Но большинство из них объединяет то, что они - крайне любопытны. Это любопытство может занести их в неожиданные места - и порой они идеально вписываются в эти места, даже если и не совсем им подходят. Посмотрим на такие забавные примеры!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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