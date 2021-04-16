Животные по праву занимают первую строчку в топе любимчиков интернета. При этом, смешные фотки с ними никогда не заканчиваются - и чем их больше, тем больше позитива! Какой бы апокалипсис ни творился вокруг, фото пушистиков всегда спасают от хандры. Взгляните на эту подборку фото из группы Animals With Powerful Auras.