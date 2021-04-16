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30 странных и смешных фото с животными, которые зарядят порцией позитива

30 странных и смешных фото с животными, которые зарядят порцией позитива (31 фото)

Автор:
16 апреля 2021 14:54
Сообщество : Животные
Метки: животные   звери   питомцы   подборка   природа   смешные животные   смешные фото   фото   
701
31

Животные по праву занимают первую строчку в топе любимчиков интернета. При этом, смешные фотки с ними никогда не заканчиваются - и чем их больше, тем больше позитива! Какой бы апокалипсис ни творился вокруг, фото пушистиков всегда спасают от хандры. Взгляните на эту подборку фото из группы Animals With Powerful Auras.

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Метки: животные   звери   питомцы   подборка   природа   смешные животные   смешные фото   фото   
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Barachek_Obachek 49 минут назад
Ничего непонятно. Но страшно
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6k
Алексей Полчаса назад
С черепахой прикольно. Вот только непонятно чем кончилось. Насколько ровно вырван кусок руки? Черепашки вырывают (вырезают, клювик у них такой прикольный) лучше чем пираньи.
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