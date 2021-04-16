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Животные по праву занимают первую строчку в топе любимчиков интернета. При этом, смешные фотки с ними никогда не заканчиваются - и чем их больше, тем больше позитива! Какой бы апокалипсис ни творился вокруг, фото пушистиков всегда спасают от хандры. Взгляните на эту подборку фото из группы Animals With Powerful Auras.
Группа Animals With Powerful Auras в Фейсбуке собирает смешные, немного странные, но очень крутые фото братьев наших меньших. У сообщества больше 300 тысяч подписчиков, и оно стремительно набирает обороты. Посмотрите на этих чудиков и улыбнитесь вместе с нами:
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