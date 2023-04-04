30 уморительных кадров с нашими любимыми животными

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Все мы порой ведём себя странно и чудаковато. Нас, людей, в основном ограничивают социальные рамки - а у животных такого нет. Поэтому если они веселятся или чудят, то делают это по-крупному! Сообщество на форуме Reddit собирает самые забавные кадры с нашими любимыми животными, которые неизменно поднимают настроение. Взгляните на этих пушистиков, и они сделают ваш день чуточку лучше!
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2. "Не волнуйтесь, с лошадью всё хорошо. Она просто глупенькая. Она бегала по пастбищу, и слегка зацепилась копытом за проволоку. Решила, что лучшее решение - упасть и "умереть" от позора"
"Я уговаривала её встать, но она встала только с нескольких попыток. Ей достаётся приз как королеве драматизма.."
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А на 29 фото - новая порода чупакабры? Я бы точно кирпичи отложил, если такое ночью увидел.