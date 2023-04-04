30 уморительных кадров с нашими любимыми животными

Все мы порой ведём себя странно и чудаковато. Нас, людей, в основном ограничивают социальные рамки - а у животных такого нет. Поэтому если они веселятся или чудят, то делают это по-крупному! Сообщество на форуме Reddit собирает самые забавные кадры с нашими любимыми животными, которые неизменно поднимают настроение. Взгляните на этих пушистиков, и они сделают ваш день чуточку лучше!