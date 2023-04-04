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30 уморительных кадров с нашими любимыми животными

30 уморительных кадров с нашими любимыми животными

Автор:
04 апреля 2023 21:26
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Фотографии   Юмор   животные   забавные животные   звери   подборка   смешно   смешные животные   фото   
1495
31

Все мы порой ведём себя странно и чудаковато. Нас, людей, в основном ограничивают социальные рамки - а у животных такого нет. Поэтому если они веселятся или чудят, то делают это по-крупному! Сообщество на форуме Reddit собирает самые забавные кадры с нашими любимыми животными, которые неизменно поднимают настроение. Взгляните на этих пушистиков, и они сделают ваш день чуточку лучше!

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"Я уговаривала её встать, но она встала только с нескольких попыток. Ей достаётся приз как королеве драматизма.."

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   Фотографии   Юмор   животные   забавные животные   звери   подборка   смешно   смешные животные   фото   
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7  комментариев
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938
Arti Час назад
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 2 минуты назад
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24
Дина 15 минут назад
Какие няшечки!
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Alf Полчаса назад
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1
Митяй 36 минут назад
Я не понял, на 21 фото это чем они только что занимались?

А на 29 фото - новая порода чупакабры?
Я бы точно кирпичи отложил, если такое ночью увидел.
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