FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2114 постов • 783 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Истории про наглых преподов, которые без взятки не ставили зачёт

Истории про наглых преподов, которые без взятки не ставили зачёт

Автор:
06 марта 2024 08:13
Сообщество : Истории из жизни
Метки: взятки   истории   обучение   преподаватели   студенты   учеба   учителя   фото   
2110
13

Причём хорошо ещё, если взятка была деньгами, а не чем-то иным... Пользователи поделились ужасным поведением преподавателей, которое когда-то казалось нормальным. По факты - они просто злоупотребляли своим положением и влиянием на студентов. У кого ещё так было?

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: взятки   истории   обучение   преподаватели   студенты   учеба   учителя   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Наталья Час назад
Ничего не меняется...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
10k
Zhora 11 минут назад
Вымогать взятки, лапать несовершеннолетних - чем вообще думают такие "преподы"? Ведь рано или поздно кому-то это надоест и он/она напишет заяву в компетентные органы. И этому преподу светит уголовка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Некто 11 минут назад
- Ты зачем барана в самолёт тащишь?
- Баран в Москве учится. А это - магарыч.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Голос Вселенной 19 минут назад
А я никогда не платил. Даже за те предметы, непрофильные, которые откровенно не знал (история, к примеру). А за те, которые знал и мог сдать, и подавно.
Один раз, помню, с кентом-одногруппником приходим на экзамен, к нам староста со своими сателлитами подходит "Парни, по 400 рэ с носа. Мы все уже скинулись и с преподом договорились". Мы с кентом переглянулись.... 400 руб в начале нулевых были хорошие деньги! А мы пешком ходим в универ по 15 км, чтобы на пиво сэкономить! Ну и нахрена мы будем платить, если можем сдать? Отказываем. На нас жестко смотрят куча пар глаз однокашников, как на прокаженных.
В итоге вся эта свора говорит - не сдавали бабки, идите, сдавайте экзамен. Легко! Мы вдвоем заходим первыми, сдаем, получаем оценки, выходим, третьим заходит староста с конвертом и с кучей зачеток... Дело, как говорится, сделано.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
498
Рома 21 минуту назад
Препод по хозяйственному праву на зачётах периодически задавал вопросы не по теме : Рассказать анекдот , которого он не знает ( на моей памяти , за три года такого не было - память у мужика была феноменальная,он и лекции читал без шпаргалок) или расстояние от Земли до Луны.
Мне достался вопрос : какого цвета учебник ! А я тот учебник впервые взял в руки только перед самим зачётом ! И ответил правильно.Зачёт.
А преподу по "уголовке" , в графин на столе налили водку - ДВА ЛИТРА. Он сначала не заметил , а когда принюхался то куда-то убежал и вернулся с закуской. Стоит ли говорить , что вся группа ушла с пятёрками...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Заур 21 минуту назад
Случай у сестры в начале 00-х. Группа сдает зачет. Складывает по 500 рублей в зачетку и отдает старосте. Староста заносит зачетки к преподу, через минут 20-30 стопку возвращают. Каждый открывает зачетку там стоит зачет и 100 рублей сдачи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Patmaz Полчаса назад
Работаю преподавателем спецпредмета в профобразовательном центре (аналог российского профтеха). Вопрос со взятками за зачеты решается очень просто. Я могу поставить зачеты автоматом всей группе, но экзамен принимать я не имею права. В экзаменационной комиссии будут преподаватели из других училищ. Кто именно, я не знаю. А я поеду принимать экзамен к ним. И также не знаю, куда меня отправят. Так что, как говорится: "летом на пляже сразу будет видно, кто качал пресс, а кто ручку холодильника".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
vasilykopkov Полчаса назад
Учился в техникуме в СССР, потом в институте.
Честно говоря, про такое даже не слышали.
Не сдал два предмета - на выход.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Юрий 59 минут назад
Прям по Гоголю...
"Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело..."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Жирный бот Час назад
у нас только на военной кафедре, каждый год предлагали 2 варианта - платить и не ходить ну или по полной отрываться на военной кафедре.. Но санкций к тем что не платили не было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

70241



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Рамазан, Билал, Хасан...": чиновник удивился списку учеников школы в подмосковных Котельниках
"Рамазан, Билал, Хасан...": чиновник удивился списку учеников школы в подмосковных...
Как снимали фильм "Гостья из будущего": кадры со съемок и 33 интересных факта о фильме
Как снимали фильм "Гостья из будущего": кадры со съемок и 33 интересных факта о фильме
Набирающие популярность в сообществах
55 лет назад. Конфликт на острове Даманский
55 лет назад. Конфликт на острове Даманский
На общую тему &nbsp;
На общую тему  
Что изменится в России с марта: банки, ипотека и ОСАГО
Что изменится в России с марта: банки, ипотека и ОСАГО
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомир#ДТП#аварии#авто аварии#фильм#кот#Подмосковье#Разное
#животные#автомобили#Юмор#интересное#кино#история#интересно#США#Москва#Спорт
#Прикол#машина#люди#позитив#факты#забавно#Автовсячина#улыбнуло#Ynews#Реакция
Подвиг, на который способна только женщина Подвиг, на который способна только женщина 35 учителей с чувством юмора, которые сделают любой урок долгожданным 35 учителей с чувством юмора, которые сделают любой урок долгожданным 26 преподавателей, которым пора выдать премию за гибкость и грацию 26 преподавателей, которым пора выдать премию за гибкость и грацию 20+ самых странных предметов, которые учителя изъяли у учеников 20+ самых странных предметов, которые учителя изъяли у учеников Преподаватели отбили все желание учиться: 21 история от школьников и бывших студентов Преподаватели отбили все желание учиться: 21 история от школьников и бывших студентов Московский студент написал диплом за сутки с помощью нейросети и защитил его Московский студент написал диплом за сутки с помощью нейросети и защитил его

На что жалуетесь?

Вернуться