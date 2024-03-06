Истории про наглых преподов, которые без взятки не ставили зачёт

2110
13
Причём хорошо ещё, если взятка была деньгами, а не чем-то иным... Пользователи поделились ужасным поведением преподавателей, которое когда-то казалось нормальным. По факты - они просто злоупотребляли своим положением и влиянием на студентов. У кого ещё так было?
×
×
Источник:
Еще крутые истории!
- Гигантского кита выбросило на мель в США
- "Узнала, что муж подруги изменяет": пользователи рассуждают, стоит ли рассказывать о неверности
- А.Грин. Утверждающий Любовь
- Мешал глотать: из горла мужчины достали осьминога
Новости партнёров
реклама
Я в СССР в ВУЗе взяток не платил.
Да и никто не брал.
- Баран в Москве учится. А это - магарыч.
Один раз, помню, с кентом-одногруппником приходим на экзамен, к нам староста со своими сателлитами подходит "Парни, по 400 рэ с носа. Мы все уже скинулись и с преподом договорились". Мы с кентом переглянулись.... 400 руб в начале нулевых были хорошие деньги! А мы пешком ходим в универ по 15 км, чтобы на пиво сэкономить! Ну и нахрена мы будем платить, если можем сдать? Отказываем. На нас жестко смотрят куча пар глаз однокашников, как на прокаженных.
В итоге вся эта свора говорит - не сдавали бабки, идите, сдавайте экзамен. Легко! Мы вдвоем заходим первыми, сдаем, получаем оценки, выходим, третьим заходит староста с конвертом и с кучей зачеток... Дело, как говорится, сделано.
Мне достался вопрос : какого цвета учебник ! А я тот учебник впервые взял в руки только перед самим зачётом ! И ответил правильно.Зачёт.
А преподу по "уголовке" , в графин на столе налили водку - ДВА ЛИТРА. Он сначала не заметил , а когда принюхался то куда-то убежал и вернулся с закуской. Стоит ли говорить , что вся группа ушла с пятёрками...
Честно говоря, про такое даже не слышали.
Не сдал два предмета - на выход.
"Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело..."