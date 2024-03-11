В РПЦ запустили школу блогеров для священников

Синодальный миссионерский отдел Русской православной церкви (РПЦ) запустил пилотный образовательный проект для блогеров-миссионеров. Обучение в первую очередь направлено на то, чтобы блогеры-священники не несли ересь, противореча официальной позиции Церкви. В РПЦ отметили, что сейчас в сети появились "нецерковные священники", которые выступают в роли священнослужителей, но по ряду вопросов заявляют нецерковную позицию.

"Он все-таки [блогер] должен находиться в русле, скажем так, церковной позиции по тому или иному вопросу. Особенно если это вопросы, вызывающие большой резонанс в обществе.



Кто такой блогер? Это свободный журналист. А любой журналист должен донести адекватную информацию до своей аудитории. И если он видит, что по теме существует разброс мнений, значит, так и надо об этом сказать: вот есть люди, придерживающиеся разных взглядов по данному вопросу. Между ними идет острая дискуссия, полемика", — заявил председатель отдела, член Высшего церковного совета епископ Луховицкий Евфимий (Дмитрий Моисеев).