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В РПЦ запустили школу блогеров для священников

В РПЦ запустили школу блогеров для священников

Автор:
11 марта 2024 17:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ВУЗ   блогеры   курсы   обучение   рпц   священники   
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Десятерых богоугодных блогеров уже обучили мастерству работы с аудиторией.

Синодальный миссионерский отдел Русской православной церкви (РПЦ) запустил пилотный образовательный проект для блогеров-миссионеров. Обучение в первую очередь направлено на то, чтобы блогеры-священники не несли ересь, противореча официальной позиции Церкви. В РПЦ отметили, что сейчас в сети появились "нецерковные священники", которые выступают в роли священнослужителей, но по ряду вопросов заявляют нецерковную позицию.



"Он все-таки [блогер] должен находиться в русле, скажем так, церковной позиции по тому или иному вопросу. Особенно если это вопросы, вызывающие большой резонанс в обществе.

Кто такой блогер? Это свободный журналист. А любой журналист должен донести адекватную информацию до своей аудитории. И если он видит, что по теме существует разброс мнений, значит, так и надо об этом сказать: вот есть люди, придерживающиеся разных взглядов по данному вопросу. Между ними идет острая дискуссия, полемика", — заявил председатель отдела, член Высшего церковного совета епископ Луховицкий Евфимий (Дмитрий Моисеев).

Отмечается, что первый набор из 10 человек уже прошёл обучение, длился курс всего полторы недели — с 29 января по 8 февраля. Православных блогеров учили также и техническим аспектам — настройке света, записи качественного звука и продвижению своих творений в интернете. Лекторами для первой группы выступили руководитель информационной службы московской городской епархии иерей Александр (Волков), ведущий телеканала "Спас" Андрей Афанасьев, исполнительный директор фонда "Фома-центр" Алексей Соколов и главный редактор портала "Приходы" Евгения Жуковская.

Сейчас в планах РПЦ сделать курсы для богоугодных блогеров регулярными "на базе одного из православных университетов или высших духовных учебных заведений". Епископ Луховицкий Евфимий считает, что этого удастся достигнуть уже в этом году. При этом он не исключает, что договор с партнёрским вузом может включать в себя оплату для преподавателей.


"Например, я подумал о кафедре теологии Московского государственного лингвистического университета [МГЛУ], эти курсы можно было бы дополнить какими-то лекциями по культуре и, допустим, по риторике, элементарно по русскому языку", — заявил Луховицкий.

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Метки: ВУЗ   блогеры   курсы   обучение   рпц   священники   
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4  комментария
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Максим Макашев Полчаса назад
а они будут вести свои блоги в полном церковном одеянии или в мирской одежде?
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Ser 19 минут назад
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36k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Вот самый первый блогер.Так что всё нормально.Теперь их будет больше .
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