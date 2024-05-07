Мать, которая обвинялась в покушении на собственную дочь 16 лет назад, посадили в тюрьму и разлучили с выжившей девочкой

Громкое дело Антонины Мартыновой прогремело на всю Россию. В 2008 году её должны были посадить в тюрьму, но она скрылась от закона, прихватив дочь.
16 апреля 2008 года Мартынову обвинили в покушении на жизнь собственной дочери, однако в деле оказалось очень много спорных моментов. Например, очевидцем вины Антонины был только 11-летний мальчик, который рассказал всё бабушке, а потом и полицейским.
Задержана Антонина Мартынова, которая обвинялась в покушении на убийство дочери, но сбежала от следствия
В материалах дела говорится, что Антонина хладнокровно сбросила свою дочь в лестничный проём, потому что хотела избавиться от неё. Прокуроры уверены, что двухлетняя девочка мешала Антонине строить отношения с мужчиной - главным редактором газеты Кириллом Мартыновым (признан иноагентом). Однако, сама Антонина уверяет, что не собиралась убивать дочь, а наоборот пыталась её спасти. Антонина попыталась схватить дочь, но та сорвалась и упала на кафельный пол с высоты третьего этажа. Девочка выжила, но получила ушибы. Суд присяжных назвал Мартынову виновной в попытке убийства. Однако, в тюрьму Антонина не отправилась. Женщина сбежала и скрывалась на протяжении 16 лет.
Задержали её в апреле 2024 года. Рядом с ней была молодая девушка, которая оказалась её дочерью. Женщину поместили под стражу, а сегодня уже вынесли приговор. Суд приговорил Антонину к 9 годам колонии общего режима за покушение на жизнь дочери.
По информации «Базы», последнее время Мартынова жила в Ставрополе, вероятно, она купила частный дом вместе с главой IT-проектов «Единой России» Вячеславом Сатеевым. Вместе с ними жила и дочь Мартыновой, Алиса. Правда, девочка представлялась Марией, ведь своего имени она не помнила. На суде стало известно, что у Алисы не было документов, она не училась в школе и не знала дату своего рождения.
В последнем слове Мартынова попросила не разлучать её с ребёнком, дочка также просила вынести матери оправдательный приговор.
“Когда я услышала вердикт присяжных, то поняла, что разлучусь на долгие годы с ней. Я не смогла с этим смириться. Я осознаю, что нарушила закон о подписке о невыезде. Я не убийца. Я растила её все эти 16 лет, всё это время я заботилась о ней: делала всё, что нужно. Мамы должны растить детей”, - заявила Мартынова.
Однако, суд не смягчил приговор. Теперь 9 лет женщина проведёт в колонии общего режима.
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