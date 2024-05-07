Мать, которая обвинялась в покушении на собственную дочь 16 лет назад, посадили в тюрьму и разлучили с выжившей девочкой

В последнем слове Мартынова попросила не разлучать её с ребёнком, дочка также просила вынести матери оправдательный приговор.

“Когда я услышала вердикт присяжных, то поняла, что разлучусь на долгие годы с ней. Я не смогла с этим смириться. Я осознаю, что нарушила закон о подписке о невыезде. Я не убийца. Я растила её все эти 16 лет, всё это время я заботилась о ней: делала всё, что нужно. Мамы должны растить детей”, - заявила Мартынова.