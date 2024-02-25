В США казнят убийцу, который ожидал приговора 43 года

В 1981 году адвокатам Крича удалось смягчить приговор, изменив его на пожизненное заключение, однако осуждённый, видимо, не захотел коптить небо так долго. Выполняя обязанности уборщика в тюрьме, он повздорил с другим заключенным, и забил его до смерти, после чего ни о каком пожизненном заключении речи не шло.

После этого случая с 1981 года Крич содержится в камере смертников в тюрьме в штате Айдахо. Он считается главным «старожилом» тюрем этого штата, т.к. ни один из смертников не ожидал приговора так долго. За это время ему удалось 11 раз избежать запланированной казни - сообщает the Idaho Statesman