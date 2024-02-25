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В США казнят убийцу, который ожидал приговора 43 года

В США казнят убийцу, который ожидал приговора 43 года

Автор:
25 февраля 2024 11:30
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Айдахо   США   Смертная казнь   Суд   преступник   приговор   убийство   
3917
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За преступника несколько раз ходатайствовали, чтобы изменить меру пресечения. Однако приговор оставили прежним: смертная казнь.

Томас Крич из Огайо - серийный убийца, который в 1974 году лишил жизни несколько человек. Он был осужден за три убийства в Айдахо, одно в Калифорнии и одно в Орегоне.Сам же преступник утверждает, что жертв было гораздо больше (в СМИ фигурируют разные цифры - от 20 до 40), и часть из убийств носили ритуальный характер, однако следствие не нашло подтверждение его словам.


В 1981 году адвокатам Крича удалось смягчить приговор, изменив его на пожизненное заключение, однако осуждённый, видимо, не захотел коптить небо так долго. Выполняя обязанности уборщика в тюрьме, он повздорил с другим заключенным, и забил его до смерти, после чего ни о каком пожизненном заключении речи не шло.


После этого случая с 1981 года Крич содержится в камере смертников в тюрьме в штате Айдахо. Он считается главным «старожилом» тюрем этого штата, т.к. ни один из смертников не ожидал приговора так долго. За это время ему удалось 11 раз избежать запланированной казни - сообщает the Idaho Statesman


В конце 2023 года, когда его приговор был окончательно подписан, Крич попросил о помиловании. Специальная комиссия решала судьбу осуждённого. Голоса разделились, но большинство решило, что преступнику пора заплатить жизнью за те страдания, что он причинил людям.


Отказ о помиловании пришёл и из Верховного суда Айдахо, что очень разочаровало адвокатов Крича, которые настаивают на том, что его любят в тюрьме, он давно всё осознал и раскаивается. Дескать, кому нужна казнь старика и стоит ли марать этим руки?


“Если его приговор будет смягчен, он вернется в тюрьму общего режима, где у него будет больше доступа к заключенным, что подвергнет их риску”, - сообщили в прокуратуре, объясняя вердикт.


Между тем, приговор должны привести в исполнение 28 февраля - на момент свершения правосудия Томасу Кричу будет 73 года. Казнь будет совершена с помощью смертельной инъекции.

Источник:

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Метки: Айдахо   США   Смертная казнь   Суд   преступник   приговор   убийство   
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17  комментариев
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6k
magic32 6 часов назад
"...За это время ему удалось 11 раз избежать запланированной казни.." - это каким образом, по болезни или под кроватью прятался?
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6k
Трям 7 минут назад
43 года ждать смерти... Похоже на
Ссылка www.youtube.com
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794
Ринат Фамутдинов 8 минут назад
Страшнее казни ожидание казни...
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9k
alex9845 23 минуты назад
А зачем его было кормить 43 года?
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860
Алексей Игошин 52 минуты назад
Давно бы для всех подобных персонажей выделили необитаемый остров с минимум инвентаря и пусть как хотят так и выживают, главное подальше от всех материков. Ну и иногда вокруг патрули пустить проплывать на патрульных катерах на всякий случай.
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2k
Decapitated Headbanger Час назад
Я понимаю для чего людей долго держат на "death row", были случаи когда оправдывали людей спустя годы. Но после 50 лет ожидания я бы дал ему уже сгнить в тюрьме, после стольких лет смертная казнь уже выглядит как клоунада, имхо
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316
ivandike 3 часа назад
Убил намеренно, смерть это должно быть только
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316
ivandike 3 часа назад
У
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11k
Клёст 4 часа назад
Даже если бы он и сам лежал при смерти, всë равно приговор необходимо было бы привести в исполнение.
Чтобы другие ему подобные, где-то в глубине души, не расчитывали, что им, при известном везении, удастся соскочить, ,,как тому-этому,,.
НЕОТВРАТИМОСТЬ! Вот главная сила любого наказания.
Даже за воровство конфет из бабкиного буфета, или обоссаные тапки хозяина))
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26k
Slawa49 5 часов назад
зачем нам эта информация, большой вопрос. осталось еще написать как самоходный дед джо сходил покакал!
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8k
perekrestok 6 часов назад
Надо было еще несколько лет апелляции рассматривать - он бы и сам помер. если уж 43 года не спешили то сейчас то куда гнать лошадей?
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139k
parallax 6 часов назад
Око за око, смерть за смерть.
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