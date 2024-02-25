В США казнят убийцу, который ожидал приговора 43 года

За преступника несколько раз ходатайствовали, чтобы изменить меру пресечения. Однако приговор оставили прежним: смертная казнь.
Томас Крич из Огайо - серийный убийца, который в 1974 году лишил жизни несколько человек. Он был осужден за три убийства в Айдахо, одно в Калифорнии и одно в Орегоне.Сам же преступник утверждает, что жертв было гораздо больше (в СМИ фигурируют разные цифры - от 20 до 40), и часть из убийств носили ритуальный характер, однако следствие не нашло подтверждение его словам.
В 1981 году адвокатам Крича удалось смягчить приговор, изменив его на пожизненное заключение, однако осуждённый, видимо, не захотел коптить небо так долго. Выполняя обязанности уборщика в тюрьме, он повздорил с другим заключенным, и забил его до смерти, после чего ни о каком пожизненном заключении речи не шло.
После этого случая с 1981 года Крич содержится в камере смертников в тюрьме в штате Айдахо. Он считается главным «старожилом» тюрем этого штата, т.к. ни один из смертников не ожидал приговора так долго. За это время ему удалось 11 раз избежать запланированной казни - сообщает the Idaho Statesman
В конце 2023 года, когда его приговор был окончательно подписан, Крич попросил о помиловании. Специальная комиссия решала судьбу осуждённого. Голоса разделились, но большинство решило, что преступнику пора заплатить жизнью за те страдания, что он причинил людям.
Отказ о помиловании пришёл и из Верховного суда Айдахо, что очень разочаровало адвокатов Крича, которые настаивают на том, что его любят в тюрьме, он давно всё осознал и раскаивается. Дескать, кому нужна казнь старика и стоит ли марать этим руки?
“Если его приговор будет смягчен, он вернется в тюрьму общего режима, где у него будет больше доступа к заключенным, что подвергнет их риску”, - сообщили в прокуратуре, объясняя вердикт.
Между тем, приговор должны привести в исполнение 28 февраля - на момент свершения правосудия Томасу Кричу будет 73 года. Казнь будет совершена с помощью смертельной инъекции.
Источник:
- В Германии медсестру приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство четверых пациентов дома по уходу за инвалидами
- Нераскрытое убийство, которое никто не хочет раскрывать
- Как пришить старушку: криминальная история добряка Берни и его богатой подруги
- 23 года на троих: в Волгограде вынесли приговор обвиняемым в убийстве родителя из школьного чата
- В США суд признал виновной вегетарианку, уморившую голодом 18-месячного сына
Чтобы другие ему подобные, где-то в глубине души, не расчитывали, что им, при известном везении, удастся соскочить, ,,как тому-этому,,.
НЕОТВРАТИМОСТЬ! Вот главная сила любого наказания.
Даже за воровство конфет из бабкиного буфета, или обоссаные тапки хозяина))