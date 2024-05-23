Американец из мести поджёг дом, но ошибся адресом

Несколько лет назад 16-летний Буи воспользовался приложением "Найти мой iPhone" и отследил свой смартфон в одном из районов Денвера. Поздней ночью он вместе с друзьями устроил поджог, но ошибся адресом. Сгорела семья из Сенегала: 29-летний Джибрил Диол, 23-летняя Аджа Диол и их 22-месячная дочь Хадиджа Диол, а также 25-летняя родственница Хасан Диол и её 6-месячная дочь Хава Бейе.

Ещё трое получили переломы, когда прыгали со второго этажа горящего дома.