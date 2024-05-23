Американец из мести поджёг дом, но ошибся адресом

В 2020 году Кевин Буи, которому сейчас 20 лет, разработал варварский план мести за украденный iPhone. Парень поджёг дом предполагаемых воров. В пожаре погибла невинная семья из пяти человек, в том числе дети.
Несколько лет назад 16-летний Буи воспользовался приложением "Найти мой iPhone" и отследил свой смартфон в одном из районов Денвера. Поздней ночью он вместе с друзьями устроил поджог, но ошибся адресом. Сгорела семья из Сенегала: 29-летний Джибрил Диол, 23-летняя Аджа Диол и их 22-месячная дочь Хадиджа Диол, а также 25-летняя родственница Хасан Диол и её 6-месячная дочь Хава Бейе.
Ещё трое получили переломы, когда прыгали со второго этажа горящего дома.
Камеры наблюдения зафиксировали, что Буи и двое его друзей были в масках и капюшонах, когда поджигали дом.
Полиция нашла подозреваемых, когда Google выдал IP-адреса, по которым производился поиск адреса дома. Подростков арестовали спустя 5 месяцев после поджога.
Диллона Сиберат, которому на тот момент было 14 лет, приговорили к 10 годам заключения.19-летнего Гэвина Сеймура - к 40 годам.
Буи, которого судили как взрослого, признал себя виновным по двум пунктам обвинения в убийстве второй степени и получил по 30 лет за каждый пункт.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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