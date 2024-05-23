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Американец из мести поджёг дом, но ошибся адресом

Американец из мести поджёг дом, но ошибся адресом

Автор:
23 мая 2024 07:25
Сообщество : Криминал
Метки: Поджог   США   подросток   пожар   приговор   убийство   
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В 2020 году Кевин Буи, которому сейчас 20 лет, разработал варварский план мести за украденный iPhone. Парень поджёг дом предполагаемых воров. В пожаре погибла невинная семья из пяти человек, в том числе дети.

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Несколько лет назад 16-летний Буи воспользовался приложением "Найти мой iPhone" и отследил свой смартфон в одном из районов Денвера. Поздней ночью он вместе с друзьями устроил поджог, но ошибся адресом. Сгорела семья из Сенегала: 29-летний Джибрил Диол, 23-летняя Аджа Диол и их 22-месячная дочь Хадиджа Диол, а также 25-летняя родственница Хасан Диол и её 6-месячная дочь Хава Бейе.

Ещё трое получили переломы, когда прыгали со второго этажа горящего дома.

Камеры наблюдения зафиксировали, что Буи и двое его друзей были в масках и капюшонах, когда поджигали дом.

Полиция нашла подозреваемых, когда Google выдал IP-адреса, по которым производился поиск адреса дома. Подростков арестовали спустя 5 месяцев после поджога.

Диллона Сиберат, которому на тот момент было 14 лет, приговорили к 10 годам заключения.19-летнего Гэвина Сеймура - к 40 годам.

Буи, которого судили как взрослого, признал себя виновным по двум пунктам обвинения в убийстве второй степени и получил по 30 лет за каждый пункт.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Поджог   США   подросток   пожар   приговор   убийство   
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3  комментария
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
видели какая капитализация у iPhone..
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19k
С.В. 2 минуты назад
главное люди не пострадали
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18k
GROMOZEKA 8 минут назад
Так а где в посте про американцев?
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2971 пост (2799 в горячем)

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