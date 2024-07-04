Суд в Москве приговорил гражданина США к 12 годам колонии строгого режима

Роберт Вудлэнд родился в России, но всю жизнь прожил в США. Вернувшись несколько лет назад на историческую родину, занялся распространением наркотиков.
Останкинский суд Москвы приговорил гражданина США к 12,5 годам колонии строгого режима по делу. По данным следствия, в апреле 2023 году Роберт Вудлэнд стал сотрудником так называемого наркошопа. Он получал от руководства координаты крупных закладок в лесопарковой зоне в Мытищах, забирал их, а затем расфасовывал для конечного потребителя. Американца задержали в январе нынешнего года при попытке сделать закладку в тайник. Позже у него дома обнаружили 47 граммов мефедрона.
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Примечательно, что 32-летний Вудлэнд родился в России, но в 1993 году его усыновила семья из США. В 2020 году он вернулся на историческую родину и поселился в Долгопрудном Московской области, где устроился учителем английского. К сожалению, вряд ли его можно будет выгодно обменять, как это произошло с американской баскетболисткой и Виктором Бутом. Известно, что сейчас российская сторона заинтересована в возвращении Вадима Красикова, которого приговорили к пожизненному сроку в ФРГ за убийство террориста Зелимхана Хангошвили.
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Канье Уэст недавно был в Москве. Блин, такой шанс упустили.
Кстати, упомянули Бута, интересно чем он занимается сейчас. Вернулся к основному виду деятельности?
Я погуглил, он депутат зак собрания Ульяновской области от ЛДПР.