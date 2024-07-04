FISHKINET
Сообщество Криминал 3237 постов • 396 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Суд в Москве приговорил гражданина США к 12 годам колонии строгого режима

Суд в Москве приговорил гражданина США к 12 годам колонии строгого режима

Автор:
04 июля 2024 20:13
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   Наркотики   СУД   США   колония   приговор   
902
1
1

Роберт Вудлэнд родился в России, но всю жизнь прожил в США. Вернувшись несколько лет назад на историческую родину, занялся распространением наркотиков.

Останкинский суд Москвы приговорил гражданина США к 12,5 годам колонии строгого режима по делу. По данным следствия, в апреле 2023 году Роберт Вудлэнд стал сотрудником так называемого наркошопа. Он получал от руководства координаты крупных закладок в лесопарковой зоне в Мытищах, забирал их, а затем расфасовывал для конечного потребителя. Американца задержали в январе нынешнего года при попытке сделать закладку в тайник. Позже у него дома обнаружили 47 граммов мефедрона.

Примечательно, что 32-летний Вудлэнд родился в России, но в 1993 году его усыновила семья из США. В 2020 году он вернулся на историческую родину и поселился в Долгопрудном Московской области, где устроился учителем английского. К сожалению, вряд ли его можно будет выгодно обменять, как это произошло с американской баскетболисткой и Виктором Бутом. Известно, что сейчас российская сторона заинтересована в возвращении Вадима Красикова, которого приговорили к пожизненному сроку в ФРГ за убийство террориста Зелимхана Хангошвили.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Москва   Наркотики   СУД   США   колония   приговор   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Fishki_surfer Час назад
>> российская сторона заинтересована в возвращении Вадима Красикова

Канье Уэст недавно был в Москве. Блин, такой шанс упустили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
АнтонПолднев Час назад
Сомневаюсь, что этот наркоша и в СШП нужен. Уж тем более они не будут его менять на убийцу террориста.
Кстати, упомянули Бута, интересно чем он занимается сейчас. Вернулся к основному виду деятельности?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120
Alex Vlg АнтонПолднев Полчаса назад
Старенький он уже, оно ему надо?) Да и мир поменялся, уже так просто не полетаешь)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120
Alex Vlg Час назад
норм в ФРГ законы, убил и пожизненное, у нас то за КРокус зверькам 25 хотя бы дадут? за 200 погубленных душ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2220 постов (2226 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

231308



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Кабардино-Балкарии задержали семерых человек из-за создания шариатских патрулей
В Кабардино-Балкарии задержали семерых человек из-за создания шариатских патрулей
Девушка пришла в себя после комы и рассказала, как на самом деле выглядит Бог
Девушка пришла в себя после комы и рассказала, как на самом деле выглядит Бог
Набирающие популярность в сообществах
Впервые доказан перелет бабочек через Атлантический океан
Впервые доказан перелет бабочек через Атлантический океан
Какую высокотехнологичную продукцию производят резиденты ОЭЗ "Технополис Москва"
Какую высокотехнологичную продукцию производят резиденты ОЭЗ "Технополис Москва"
«Годзилла и Конг: Новая империя» - фильм, на который стоит потратить свой вечер
«Годзилла и Конг: Новая империя» - фильм, на который стоит потратить свой вечер
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#кот#история#полиция#Реакция#маразм#фильм#шоу бизнес
#в мире#люди#Юмор#забавно#Китай#новости#Ynews#СУД#собака#работа
#животные#Прикол#позитив#улыбнуло#кино#интересное#дети#США#Москва#кошка
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал «Запад считает, что они нас не добили в 1990 году»: освобождённый из американской тюрьмы Виктор Бут рассказал, что ему пришлось пережить «Запад считает, что они нас не добили в 1990 году»: освобождённый из американской тюрьмы Виктор... Американец из мести поджёг дом, но ошибся адресом Американец из мести поджёг дом, но ошибся адресом В США казнят убийцу, который ожидал приговора 43 года В США казнят убийцу, который ожидал приговора 43 года Алека Болдуина официально обвинили в непредумышленном убийстве Алека Болдуина официально обвинили в непредумышленном убийстве Харви Вайнштейну дали еще один срок по делу об изнасиловании Харви Вайнштейну дали еще один срок по делу об изнасиловании

На что жалуетесь?

Вернуться