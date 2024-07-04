Суд в Москве приговорил гражданина США к 12 годам колонии строгого режима

Примечательно, что 32-летний Вудлэнд родился в России, но в 1993 году его усыновила семья из США. В 2020 году он вернулся на историческую родину и поселился в Долгопрудном Московской области, где устроился учителем английского. К сожалению, вряд ли его можно будет выгодно обменять, как это произошло с американской баскетболисткой и Виктором Бутом. Известно, что сейчас российская сторона заинтересована в возвращении Вадима Красикова, которого приговорили к пожизненному сроку в ФРГ за убийство террориста Зелимхана Хангошвили.