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Бернгард Кёне
Угадайте рок-группу по тексту известной песни
Автор:
Бернгард Кёне
01 февраля 2023 19:49
Сообщество :
Музыкальный портал
Метки:
Российский рок
музыкальные тесты
панк
рок
рок СССР
тяжёлая музыка
3849
1
Данный тест посвящён русскоязычным группам, играющих рок. В посте будут самые разные ответвления и жанры музыки: от популярного рока до панка и хэви.
Угадайте рок-группу по тексту известной песни
0
Источник:
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Метки:
Российский рок
музыкальные тесты
панк
рок
рок СССР
тяжёлая музыка
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31
комментарий
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9k
Владимир
2 часа назад
Половина панк группы, а некоторых вообще первый раз вижу. Не панк-рокер я видимо.
29
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3k
Александр
5 секунд назад
Если про наркош,то сплин 99%.
0
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5k
Шлагбаумэн
Полминуты назад
Хрена се известные песни! Я треть исполнителей вообще первый раз слышу. Роком увлёкся с начала 90-х.
FIZICA, Plamenev, Декабрь, Коrsика, Krüger, Ольви, Гран-КуражЪ, Fun Mode, Septem Voices, Маврин - такие вообще существуют?
Есть такая шутка - это очень популярные люди в узком кругу своих друзей!
0
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20k
Alf
3 минуты назад
Любитель тяжёлой музыки.
И это точно, но в молодости.
Какие исполнители нравятся больше всего?
Ой, многие. Не только тяжёлые. Например "Стелла".
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www.youtube.com
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982
Виктор
4 минуты назад
Пипец "известные песни"... Я групп-то половину не знаю ))) Хотя уже лет 30 из 44 считал себя рокером и металлистом ))
1
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51k
dima423
7 минут назад
пилять...я групп то большинство не знаю таких))) а они говорят "ИЗВЕСТНЫХ песен")))
1
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235
deadDEVIL
13 минут назад
8/12
4 впервые видел в глаза
1
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10k
kaboza
16 минут назад
Так любитель рока или тяжа? к последним ЧеОб принянуть можно..а из двух последних загадков ваще никого не ухом не рылом..и вот так ваще)))
0
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32
Ден
Полчаса назад
7/12 - две случайно угадал. странная солянка из разных поколений, имхо.
4
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2k
Pill
Полчаса назад
Я слушаю Гоа. Ответил на 3 . Кино, ДДТ, Сплин . Остальные и гадать не стал.
1
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2k
cascha68
Полчаса назад
Что это за рок-группы такие?
-1
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18k
alexis
36 минут назад
по тексту известной песни (С) Спорное утверждение. Откуда возьмутся известные песни у неизвестных групп.
11
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6k
rutt
38 минут назад
8 по первой строчке, остальных не слышал. Широко известные в узких кругах.
5
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16k
Дядюшка Ау
48 минут назад
9
0
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6k
Андрей
52 минуты назад
глупость какая.. я по первой строке назову группу, которая на слуху.. если группа не зажглась, то тут только гадать.. по итогу: КиШ, ДДТ, Кино, Сплин, Ария. остальных ни разу не слышал
8
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10k
wilddewill
Андрей
44 минуты назад
Советую гранкуражъ. Только с вокалом в виде Житнякова, что сейчас в Арии поёт.
-1
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11k
Dmitry
Час назад
8\12. Странная выборка групп. Некоторых из молодых, слышал всего по паре песен, а их со стариками накрутили, которых знаю наизусть...
2
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1k
Максим Поливин
Час назад
10 из 12
Большинство по первым словам узнал
0
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10k
BWSHARK
Час назад
9 из 12, но 2 тупо угадал...
1
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10k
GRuslan
Час назад
Если в тесте действительно все представленное рок группы, то уж в их известности большие сомнения.
1
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101k
Z_Павел Юрьевич_V
Час назад
Половина групп относятся к року только тем, что когда-то ходили на рок-концерт!
4
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122
ЛЕВ
Час назад
Сама постановка вопроса неверна.
Если ты слушаешь эту группу, то знаешь их песни.
А если впервые видишь текст, то просто тыкаешь пальцем в небо.
5
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FIZICA, Plamenev, Декабрь, Коrsика, Krüger, Ольви, Гран-КуражЪ, Fun Mode, Septem Voices, Маврин - такие вообще существуют?
Есть такая шутка - это очень популярные люди в узком кругу своих друзей!
И это точно, но в молодости.
Какие исполнители нравятся больше всего?
Ой, многие. Не только тяжёлые. Например "Стелла".
4 впервые видел в глаза
Большинство по первым словам узнал
Если ты слушаешь эту группу, то знаешь их песни.
А если впервые видишь текст, то просто тыкаешь пальцем в небо.