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Угадайте рок-группу по тексту известной песни

Угадайте рок-группу по тексту известной песни

Автор:
01 февраля 2023 19:49
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Российский рок   музыкальные тесты   панк   рок   рок СССР   тяжёлая музыка   
3849
1
Данный тест посвящён русскоязычным группам, играющих рок. В посте будут самые разные ответвления и жанры музыки: от популярного рока до панка и хэви.

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Метки: Российский рок   музыкальные тесты   панк   рок   рок СССР   тяжёлая музыка   
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31  комментарий
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9k
Владимир 2 часа назад
Половина панк группы, а некоторых вообще первый раз вижу. Не панк-рокер я видимо.
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3k
Александр 5 секунд назад
Если про наркош,то сплин 99%.
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5k
Шлагбаумэн Полминуты назад
Хрена се известные песни! Я треть исполнителей вообще первый раз слышу. Роком увлёкся с начала 90-х.

FIZICA, Plamenev, Декабрь, Коrsика, Krüger, Ольви, Гран-КуражЪ, Fun Mode, Septem Voices, Маврин - такие вообще существуют?
Есть такая шутка - это очень популярные люди в узком кругу своих друзей!
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20k
Alf 3 минуты назад
Любитель тяжёлой музыки.
И это точно, но в молодости.
Какие исполнители нравятся больше всего?
Ой, многие. Не только тяжёлые. Например "Стелла".
Ссылка www.youtube.com
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982
Виктор 4 минуты назад
Пипец "известные песни"... Я групп-то половину не знаю ))) Хотя уже лет 30 из 44 считал себя рокером и металлистом ))
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51k
dima423 7 минут назад
пилять...я групп то большинство не знаю таких))) а они говорят "ИЗВЕСТНЫХ песен")))
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235
deadDEVIL 13 минут назад
8/12
4 впервые видел в глаза
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10k
kaboza 16 минут назад
Так любитель рока или тяжа? к последним ЧеОб принянуть можно..а из двух последних загадков ваще никого не ухом не рылом..и вот так ваще)))
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32
Ден Полчаса назад
7/12 - две случайно угадал. странная солянка из разных поколений, имхо.
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2k
Pill Полчаса назад
Я слушаю Гоа. Ответил на 3 . Кино, ДДТ, Сплин . Остальные и гадать не стал.
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2k
cascha68 Полчаса назад
Что это за рок-группы такие?
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18k
alexis 36 минут назад
по тексту известной песни (С) Спорное утверждение. Откуда возьмутся известные песни у неизвестных групп.
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6k
rutt 38 минут назад
8 по первой строчке, остальных не слышал. Широко известные в узких кругах.
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16k
Дядюшка Ау 48 минут назад
9
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6k
Андрей 52 минуты назад
глупость какая.. я по первой строке назову группу, которая на слуху.. если группа не зажглась, то тут только гадать.. по итогу: КиШ, ДДТ, Кино, Сплин, Ария. остальных ни разу не слышал
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11k
Dmitry Час назад
8\12. Странная выборка групп. Некоторых из молодых, слышал всего по паре песен, а их со стариками накрутили, которых знаю наизусть...
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1k
Максим Поливин Час назад
10 из 12
Большинство по первым словам узнал
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10k
BWSHARK Час назад
9 из 12, но 2 тупо угадал...
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10k
GRuslan Час назад
Если в тесте действительно все представленное рок группы, то уж в их известности большие сомнения.
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101k
Z_Павел Юрьевич_V Час назад
Половина групп относятся к року только тем, что когда-то ходили на рок-концерт!
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122
ЛЕВ Час назад
Сама постановка вопроса неверна.
Если ты слушаешь эту группу, то знаешь их песни.
А если впервые видишь текст, то просто тыкаешь пальцем в небо.
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