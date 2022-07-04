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Бойтесь своих желаний, ибо они сбываются: погубившая доктора Ватсона мечта

Бойтесь своих желаний, ибо они сбываются: погубившая доктора Ватсона мечта

Автор:
04 июля 2022 13:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Виталий Соломин   Мечта   актёр   мюзикл   постановка   режиссёр   рок   театр   
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«Бойся своих желаний, ибо они имеют обыкновение сбываться». Это выражение обычно приписывают Конфуцию или кому-то из его последователей. И крылатая фраза наглядно доказывает истинность в случае с нашим доктором Ватсоном – лучшим среди всех.

В детстве Виталик грезил спортом. Искусство в разных его проявлениях мало интересовало мальчика. Но он решил попробовать себе в актерстве вслед за старшим братом Юрием. Правда, экзамены в местный читинский театральный институт парень провалил. И брат посоветовал ему, не теряя времени, ехать в столицу: Юрий тогда уже преподавал в «Щуке».


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Что Виталий Соломин и сделал. И вскоре по популярности превзошел родственника, который был более сдержан в проявлении эмоций. Тогда как Виталий являл собой эталон добродушия и всегда лучился улыбкой.


Помимо театра он активно снимался в кино. Показывая себя в кадре и за кадром как человека безудержной энергии, фонтанирующего идеями. Эта активность не устроила руководство Малого театра. И актера уволили, посчитав, что его стало излишне много.


Виталий Мефодьевич перешел в Театр им. Моссовета. Но прослужил там недолго: когда брат возглавил Малый театр, актер вернулся назад. Несмотря на востребованность, его снедало огромное желание создавать что-то свое, уникальное, доселе никем не виденное и не придуманное.


Для того времени это было явление действительно из ряда вон выходящее. И для продвижения своего творения режиссеру пришлось пойти на хитрость: изначально постановка вышла как спектакль «Свадьба Кречинского». Музыкальных и шоу-эффектов в ней было минимум. Но постепенно преобразовывал идею, создав творение, аналогов которого не существовало.


От большинства участников требовалась серьезная физическая подготовка, поскольку в шоу было много сложных акробатических элементов и трюков. Особенно это касалось главного героя – Кречинского, роль которого играл сам Соломин.

Он бросил вызов себе, своему организму и здоровье, отринув возраст. Старательно выполняя на сцене все прыжки и кульбиты, он стал быстро сдавать: выдыхался, чуть ли не терял сознание. С учетом  гипертонии актеру постоянно требовалось медицинское наблюдение. За кулисами дежурил врач, который делал Соломину укол, после которого тот выходил доигрывать спектакль.


В конце апреля 2002 года актер почувствовал себя так плохо, что лишился возможности двигаться прямо на сцене, во время выступления. Собрав волю в кулак, он чудом дошел до кулис.

Занавес закрылся за уже бесчувственным актером. В скорой Виталий впал в кому. Медики боролись за его жизнь месяц, но оказались бессильны: Соломин скончался 27 мая в возрасте 61 года. Так сбывшаяся мечта – создать нечто удивительное и уникальное отчасти поспособствовала раннему уходу из жизни народного артиста РСФСР.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Виталий Соломин   Мечта   актёр   мюзикл   постановка   режиссёр   рок   театр   
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Б.Касторский Час назад
Удивительно. Не знал. Конечно же смотрел с удовольствием Шерлока и нравилась игра актеров. Но вот о кончине Ватсона узнал только сейчас. Хороший актер не просто вживается в роль, он живет ей. Бывает так, что и сходит с ума, теряясь между игрой и жизнью.
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