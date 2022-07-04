Бойтесь своих желаний, ибо они сбываются: погубившая доктора Ватсона мечта

От большинства участников требовалась серьезная физическая подготовка, поскольку в шоу было много сложных акробатических элементов и трюков. Особенно это касалось главного героя – Кречинского, роль которого играл сам Соломин.

Он бросил вызов себе, своему организму и здоровье, отринув возраст. Старательно выполняя на сцене все прыжки и кульбиты, он стал быстро сдавать: выдыхался, чуть ли не терял сознание. С учетом гипертонии актеру постоянно требовалось медицинское наблюдение. За кулисами дежурил врач, который делал Соломину укол, после которого тот выходил доигрывать спектакль.