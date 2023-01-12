Плюшевый талисман, который растерял удачу после гибели своего знаменитого суеверного хозяина

Дональд Малкольм Кэмпбелл был и остаётся знаменитостью. Ведь британский гонщик поставил абсолютные мировые рекорды скорости на воде и на суше. И всё ещё продолжает оставаться единственным, кто сделал это в один год.

Один из рекордов Дональда оставался не побитым вплоть до 2001 года. Более чем солидный срок. Скорость езды на машине составила 690 км/ч. Это и сейчас поражает, а по состоянию на середину прошлого века это было чем-то запредельным.