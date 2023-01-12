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Плюшевый талисман, который растерял удачу после гибели своего знаменитого суеверного хозяина

Плюшевый талисман, который растерял удачу после гибели своего знаменитого суеверного хозяина

Автор:
12 января 2023 12:07
Сообщество : Истории
Метки: Дональд Малкольм Кэмпбелл   Мистер Уоппит   авария   гонщик   катастрофа   медвежонок   рок   скорость   суеверие   талисман   
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Кажется, что все эти тотемы, талисманы, амулеты и обереги – полная ерунда. Но в особую защитную силу обычных вещей верят вполне себе взрослые, умные и адекватные люди. Правда, порой переоценивают чудодейственные возможности талисманов. И тогда уже ничего не исправить…

Дональд Малкольм Кэмпбелл был и остаётся знаменитостью. Ведь британский гонщик поставил абсолютные мировые рекорды скорости на воде и на суше. И всё ещё продолжает оставаться единственным, кто сделал это в один год.

Один из рекордов Дональда оставался не побитым вплоть до 2001 года. Более чем солидный срок. Скорость езды на машине составила 690 км/ч. Это и сейчас поражает, а по состоянию на середину прошлого века это было чем-то запредельным.

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Кэмпбелл скончался довольно молодым, ему было 45 лет. Итогом попытки установить очередной скоростной рекорд на воде стал несчастный случай. Мужчина уже возвращался, когда двигатель на лодке вдруг загорелся. Она подпрыгнула на воде, полыхнула и развалилась на куски. В качестве наиболее вероятной версии трагедии выдвинули банальное столкновение с водоплавающей птицей, вероятно, уткой.

Кстати, тело гонщика найти не смогли. Это удалось сделать только гораздо позднее, в 2001 году. Профессиональный дайвер Билл Смит обнаружил гидроплан в начале весны. Спустя два месяца нашли тело. Правда, без головы. И в этом люди увидели сбывшееся пророчество.

Дело в том, что, как и многие, чья деятельность или хобби связаны с экстримом, гонщик был очень суеверен. Боялся зелёного цвета, верил в магию числа 13, неоднократно посещал всяких гадалок и магов. Даже в клуб по интересам вступил, члены которого занимались изучением призраков.

Накануне рокового заплыва Дональд играл в карты. И вытащил две карты пиковой масти – туза и даму. Именно такая комбинация некогда досталась и печально известной королеве Марии Стюарт, которая накануне казни тоже развлекалась игрой в карты.

Кэмпбелл акцентировал внимание остальных игроков на комбинации, печально отметив, что у него есть все шансы потерять голову. Что, собственно, и случилось.

Был у гонщика талисман – плюшевый мишка Мистер Уоппит – герой популярного в 50-х мультфильма. Игрушку подарил Дональду его менеджер. И гонщик не расставался с плюшевым талисманом, веря в его чудодейственные силы. Возможно, играло роль самовнушение, но Дону действительно везло. Вплоть до того рокового дня. Кстати, игрушка всплыла практически сразу после аварии. И перешла к дочери гонщика, которая унаследовала от отца страсть к скорости.

Надо полагать, что талисман разрядился, потерял позитивный заряд и сменил полярность. Ведь все три раза, когда женщина брала Мистера Уоппита с собой на гонки, она попадала в аварию. Она даже попыталась избавиться от рокового наследия и выставить игрушку на торги. Но по стечению обстоятельств лот не попал на аукцион. И медвежонок остался у прежней хозяйки. Уже не как талисман, а как память об отце.

Кэмпбелла похоронили, и он наконец-то обрёл покой. На церемонии присутствовали члены семьи, участники его команды, поклонники.

А у вас были талисманы, заставившие поверить в их чудодейственную силу?

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Метки: Дональд Малкольм Кэмпбелл   Мистер Уоппит   авария   гонщик   катастрофа   медвежонок   рок   скорость   суеверие   талисман   
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22k
SolomonA Час назад
Почему-то вспомнилось:
Жена сидит у изголовья кровати умирающего мужа. Он ей говорит:
– Сарочка, ты помнишь, когда меня забрали в армию, ты была со мной?
– Да, Хаим!
– А помнишь, как меня уволили с работы, ты тоже была со мной?
– Конечно, Хаим!
– А помнишь, я попал под машину и год пролежал в больнице? Ты и тогда была со мной!
Жена, едва сдерживая слёзы:
– Да, мое сокровище!..
– И сейчас, когда я умираю, ты сидишь рядом.
Жена начинает рыдать.
– Сара, я таки подумал: это, наверное, ты приносишь мне одни несчастья!
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12k
Kostick Час назад
очень не корректно было не написать, что отец Дональда, Малькольм - тоже был неоднократным рекордсменом в максимальной скорости. "синяя птица" - многократно устанавливала рекорды, как на суше, так и на воде. ещё любопытный факт, что отца, самого быстрого человека - штрафовали полицейские за слишком медленную езду по лондону. а так, отец первым преодолел 300 миль в час, в 1935 году. почти 500 км/ч
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