Если сравнить наиболее крупные выигрыши суперлотерей, джекпотов и лото, то даже самые успешные рок-музыканты уступают им по всем статьям. Чтобы заработать пресловутые сто миллионов долларов, им приходится десятилетиями жить на колесах в бесконечных концертных турах, прерываясь на работу в студии звукозаписи. Правда, им не нужно тратиться на покупку лотерейного билета.
Шанс выйти в музыканты-мультимиллионеры при этом примерно равен шансу сорвать джекпот в суперлото – то есть, совершенно ничтожный. Но всё же, финансовый успех отдельных корифеев сцены как путеводная звезда вдохновляет десятки тысяч молодых музыкантов на упорные занятия музыкой. Большинству из них не удастся вытянуть счастливый билет финансового успеха. Но в любом случае у них останутся записи и, возможно – поклонники.
Финансово успешных рок-составов, которые в состоянии заполнить до отказа любой стадион мира, не больше десяти. И их финансовые достижения впечатляют.
.
5. «U2»: Боно, Эдж, Адам Клейтон и Ларри Маллен-младший
Ирландская рок-группа «U2» – одна из самых успешных в истории рока. Фронтмен и лидер группы вокалист Боно Вокс, обладает состоянием почти в 700 миллионов долларов! Надо признать, что основная причина его финансового успеха – своевременная удачная инвестиция. В своё время Боно вложил всё, что имел, в акции стартапа – соцсеть «Фейсбук*».
Если же рассматривать деньги, которые музыканты заработали только благодаря концертным турам и проданным альбомам, то чистая стоимость «U2», согласно отчетам, составляет 748 миллионов долларов. Личное состояние Адама Клэтона при этом лишь около 13 миллионов долларов, а капитал Эджа – около 240 миллионов долларов.
4. «Pink Floyd»: Дэвид Гилмор, Роджер Уотерс, Рик Райт, Ник Мейсон и Сид Барретт.
Британцы «Пинк Флойд» стали основоположниками чрезвычайно важного направления, получившем название «андерграунд» и «прог-рок», во многом определившим пути развития популярной музыки в конце ХХ века. С 1990 года «Pink Floyd» прекратили выступать, но их записи продолжают пользоваться спросом. К 2020 году во всем мире продано 121 млн. экземпляров их альбомов.
Совокупный капитал всех музыкантов превышает 800 миллионов долларов. Однако он распределен между участниками состава очень неравномерно. Сид Барретт, который ушел из группы после выхода первого альбома и умер в 2006 году от онкологического заболевания, заработал состояние в 5 миллионов долларов. Продолжающие поступать авторские отчисления получают его родственники. Ник Мейсон и Дэвид Гилмор имеют по 150 миллионов долларов каждый, Рик Райт – 70 миллионов долларов. Самое крупное состояние в 310 миллионов долларов – у Роджера Уотерса, автора почти всего репертуара группы.
3. «The Rolling Stones»: Кит Ричардс, Мик Джаггер, Ронни Вуд и Чарли Уоттс
Торговая марка блюз-рок-группы «Роллинг Стоунз» имеет магическую силу: с самых первых концертов, начиная с 60-х годов ХХ века, эта группа всегда продает 100% своих билетов, на какой бы площадке она ни работала и сколько бы ни стоили билеты. Много лет подряд она занимала первую строчку в списке самых финансово успешных концертных групп мира. В 2019 году «Роллинг Стоунз» установили уникальный финансовый рекорд – они смогли продать билетов на 178 миллионов долларов, дав всего 16 концертов.
За прошедшие годы многое менялось. После смерти в августе 2021 года барабанщика Чарли Уоттса теперь на сценическую площадку выходят лишь трое музыкантов из первоначального состава, они продолжают выступать на огромных аренах, где всегда аншлаг!
За свою карьеру «Роллинг Стоунз» к 2020 году продали 99,3 млн. экземпляров пластинок. Кит Ричардс, Мик Джаггер, Ронни Вуд в совокупности сколотили состояние более, чем в 900 миллионов долларов.
2. Группа «Metallica»: Ларс Ульрих, Джеймс Хэтфилд, Кирк Хэммет, Роберт Трухильо
С момента своего появления в 1981 году эта крайне успешная группа остаётся неоспоримым лидером трэш-метала. Как и у многих других групп, у них был ряд изменений в составе, но именно эти четверо самых стойких музыканта смогли в совокупности заработать порядка миллиарда долларов, продав 102 миллиона альбомов.
Кроме этого, каждый из четырёх участников имеет собственный крупный успешный бизнес и каждому не хватает примерно сотни миллионов долларов, чтобы стать миллиардером.
1. «The Beatles»: Джон Леннон, Пол Макартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон
Несмотря на то, что последний альбом группы «Битлз» вышел в далеком 1970 году и в живых из квартета осталось лишь двое музыкантов, интерес к музыке «Битлз» во всем мире ничуть не снижается и даже растет. Специфическое явление под названием «битломания», которой в 60-годы «болел» весь мир, по-прежнему остаётся актуальным. Их считают «основателями» современной поп- и рок-музыки и родоначальниками чуть ли не всех ныне существующих музыкальных направлений.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Modern Talking: чем сегодня занимаются бывшие участники поп-дуэта
- Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников
- "Они были невероятными!" Забытая девичья рок-банда, которая задавала жару в начале 1970-х
- Ace of Base. Как распалась самая модная поп-группа 90-х
- Легендарные "Ураганы". Что стало с группой, которая превосходила "Битлз"