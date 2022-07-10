Шанс выйти в музыканты-мультимиллионеры при этом примерно равен шансу сорвать джекпот в суперлото – то есть, совершенно ничтожный. Но всё же, финансовый успех отдельных корифеев сцены как путеводная звезда вдохновляет десятки тысяч молодых музыкантов на упорные занятия музыкой. Большинству из них не удастся вытянуть счастливый билет финансового успеха. Но в любом случае у них останутся записи и, возможно – поклонники.

Финансово успешных рок-составов, которые в состоянии заполнить до отказа любой стадион мира, не больше десяти. И их финансовые достижения впечатляют.