Тень отца Жоржа: хитросплетения судеб известных личностей и их потомков

Надо сказать, что русский язык в семье был под запретом. Ни о каких воспоминаниях о прошлой жизни взрослые никогда не вели разговоры. Не упоминались и родственники, оставшиеся на родине матери. Но Леония ухитрилась самостоятельно выучить русский, и, как вспоминал брат, говорила и даже писала на этом языке чище, чем многие носители. Словом, русская до мозга костей.

Предсказуемо она увлеклась русской поэзией. И кумиром девушки, что тоже предсказуемо, стал Пушкин. В комнате Леония устроила нечто вроде алтаря, посвящённого поэту. И в конечном итоге стала работать над тем, чтобы выяснить всю правду о роковой дуэли. Изначально ею двигало желание обелить имя отца. Ведь он был одной из двух сторон конфликта. Тоже пострадал, да и дуэль инициировал не Дантес.