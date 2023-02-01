Тень отца Жоржа: хитросплетения судеб известных личностей и их потомков

Говорят, что сын за отца не в ответе. Но иногда судьба выкидывает такие коленца, что поневоле можно поверить в злой рок.
Убивший на дуэли солнце русской поэзии Жорж-Шарль Дантес-Геккерн построил блестящую политическую карьеру дома, во Франции, после изгнания из России. И умер в преклонном возрасте в окружении любящей семьи.
Но одной из его дочерей – младшенькой и удивительной красавице Леонии судьба предопределила очень тяжёлый и страшный путь. И причиной стала любовь к литературе – странная и больная для отца – Жоржа Дантеса.
Известно, что незадолго до роковой дуэли Дантес женился на сестре Натальи Гончаровой – Екатерине. Она уехала вместе с мужем из России после его изгнания. Во Франции у пары родились дети – единственный наследник и три дочери. Младшая – Леония-Шарлотта от природы обладала острым аналитическим складом ума. И из-за этого стала обвинителем родного отца.
Надо сказать, что русский язык в семье был под запретом. Ни о каких воспоминаниях о прошлой жизни взрослые никогда не вели разговоры. Не упоминались и родственники, оставшиеся на родине матери. Но Леония ухитрилась самостоятельно выучить русский, и, как вспоминал брат, говорила и даже писала на этом языке чище, чем многие носители. Словом, русская до мозга костей.
Предсказуемо она увлеклась русской поэзией. И кумиром девушки, что тоже предсказуемо, стал Пушкин. В комнате Леония устроила нечто вроде алтаря, посвящённого поэту. И в конечном итоге стала работать над тем, чтобы выяснить всю правду о роковой дуэли. Изначально ею двигало желание обелить имя отца. Ведь он был одной из двух сторон конфликта. Тоже пострадал, да и дуэль инициировал не Дантес.
Леония начинает расследование и выясняет, что обстоятельства дела задокументированы. Раненый поэт, истекая кровью, тоже сделал выстрел, «попал» и в изнеможении рухнул на снег. Жорж, зажав плечо, быстро сел в повозку и уехал.
Но вот какая странность: пули у стрелявших были одинаковыми, 12 калибр, вес 17,6 грамма. Вот только отца при попадании в корпус на уровне лёгкого она не убила, а Пушкин, которому выстрелом раздробило тазовую кость, скончался.
Как так? Ларчик открывался просто: Жорж использовал броню. Вероятно кирасу, поскольку в тот период они, выполнявшие функции своего рода бронежилетов, получили широкое распространение. Это объясняло и неоднократный перенос дуэли: изготовление кирасы требовало времени, и её нужно было сделать точно по фигуре.
Девушка открыто объявила отца убийцей. Тот понял, что дочь становится реальной угрозой. А Жоржу уже было что терять: благополучие, богатство, статус градоначальника. Дантес объявил, что Леони потеряла рассудок, подключил нужные связи и упрятал собственного ребёнка в сумасшедший дом. Он не мог знать точно, что происходит за закрытыми дверями лечебниц для душевнобольных. А там творился настоящий ужас: издевательства, подавление воли пациентов, практика связывания и не только.
Несчастная провела в таком жутком месте 20 лет. И скончалась в одиночестве, когда ей было 48, в мрачных сырых стенах лечебницы. Дантес, проживший 83 года, уходил в окружении семьи – детей, внуков и даже правнуков. Мог ли отец, исковеркавший судьбу собственной дочери, хотя бы попытаться её понять? Вряд ли: Жорж за всю жизнь не прочёл ни единой строчки из произведений Александра Сергеевича.
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