И никуда нам не деться от этого: хит 90-х, который звучал из каждого утюга

Но время – лучший лекарь. И сейчас, спустя годы, Гвен выражает благодарность такому попсовенькому, но родному хиту, адресуя песне следующие слова: «Мне нравится исполнять эту песню. Для меня она никогда не стареет. Ты даёшь фанатам то, что делает их счастливыми, возвращает туда, где они впервые услышали эту песню, или в ту боль, через которую они прошли. Мне очень повезло, что она у меня есть».