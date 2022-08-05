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И никуда нам не деться от этого: хит 90-х, который звучал из каждого утюга

И никуда нам не деться от этого: хит 90-х, который звучал из каждого утюга

Автор:
05 августа 2022 13:06
Сообщество : RealFishki
Метки: 90-е   no doubt   Музыка   Солистка   гвен стефани   группА   песня   рок   хит   
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Очаровательная молодая блондинка, подпорченный цитрус в Эдеме, завораживающая мелодия… Эту картинку в конце 90-х видел каждый. А песня Don't Speak стала своего рода гимном той эпохи.

Который, впрочем, фанаты группы ненавидели всем сердцем. Почему?


Яркая, смелая и выразительная рокерша Гвен Стефани громко дала о себе знать еще в 80-х. Настоящим прорывом No Doubt стал сингл 1995 года Just a Girl. Но истинный хит эпохи был впереди.


Как-то раз Гвен слушала, как ее брат и по совместительству клавишник группы наигрывает что-то нежное, лирическое и умиротворяющее. И услышала в импровизации хит, который на 100% должен был выстрелить. Родственники незамедлительно уселись за его написание. И в итоге вышла чудная баллада о любви, на  которую Гвен вдохновили отношения с Тони Кэналом – бас-гитаристом No Doubt.


Но под луной ничто не вечно: отношения пары длиною в 7 лет зашли в тупик. И разозленная девушка, подключив брата, засела переписывать текст. В результате вместо оптимистичной рок-композиции вышла душераздирающая песня, которую пронизывал посыл «Не говори, я знаю, что ты скажешь! Так что, пожалуйста, ничего не объясняй! Не говори мне, потому что это больно!»


Целых три месяца песня оставалась лучшей в Штатах и была номинирована на премию «Грэмми». Зимой 1997 года стала лучшей в Великобритании. Но основная часть немалой армии фанатов песню искренне возненавидела. В статье в журнале Kerrang по этому поводу даже было написано следующее: «Словами не описать, насколько она бездонно безвольная и задушенная сахаром. No Doubt – ужасный отстой».


Сладким вкусом известности, впрочем, музыканты насладиться в должной мере не успели. Осенью 1995 года группу покинул Эрик Стефани, выступавший  против излишних коммерческих амбиций коллектива. Между участниками накалялись отношения из-за растущей популярности солистки. И если во время выступлений на сцене была феерия, то за кулисами нередко летали искры и молнии: Гвен и Тони пришлось вместе поехать в турне, хотя на тот момент они уже не были парой.


Но время – лучший лекарь. И сейчас, спустя годы, Гвен выражает благодарность такому попсовенькому, но родному хиту, адресуя песне следующие слова: «Мне нравится исполнять эту песню. Для меня она никогда не стареет. Ты даёшь фанатам то, что делает их счастливыми, возвращает туда, где они впервые услышали эту песню, или в ту боль, через которую они прошли. Мне очень повезло, что она у меня есть».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 90-е   no doubt   Музыка   Солистка   гвен стефани   группА   песня   рок   хит   
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12  комментариев
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33k
Седой 2 часа назад
Тогда же популярен Мистер президент...
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405
Легендарный В-ий 7 минут назад
стырено ж у какой то нашей. "Одинокий голый на карнизе за окном" или как ее там
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826
ilukste Полчаса назад
No doubt - отличная панковская или ска, я не силён в терминах, группа. Это песенка - просто недоразумение
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0
Александр 45 минут назад
Была у меня "пьяная" кассета в машине - 90 минут с одной этой песней на репите. А в 2017 году пацаны взяли солиста из A F. I.,. создали группу Dreamcar и записали чумовой альбом.
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843
Alex Час назад
Частенько пересматриваю его. Крутая песня.
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−80
Thomsen 2 часа назад
Опять? Было ж недавно про эту однохитовую куклу с её "донтспиком". Чего её так на фишках прилюбили? Она на корпоративе Газпрома, что ль, спела?
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171
HalloFreeSpace 2 часа назад
я и сейчас слушаю )
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