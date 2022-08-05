И никуда нам не деться от этого: хит 90-х, который звучал из каждого утюга

Очаровательная молодая блондинка, подпорченный цитрус в Эдеме, завораживающая мелодия… Эту картинку в конце 90-х видел каждый. А песня Don't Speak стала своего рода гимном той эпохи.
Который, впрочем, фанаты группы ненавидели всем сердцем. Почему?
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Яркая, смелая и выразительная рокерша Гвен Стефани громко дала о себе знать еще в 80-х. Настоящим прорывом No Doubt стал сингл 1995 года Just a Girl. Но истинный хит эпохи был впереди.
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Как-то раз Гвен слушала, как ее брат и по совместительству клавишник группы наигрывает что-то нежное, лирическое и умиротворяющее. И услышала в импровизации хит, который на 100% должен был выстрелить. Родственники незамедлительно уселись за его написание. И в итоге вышла чудная баллада о любви, на которую Гвен вдохновили отношения с Тони Кэналом – бас-гитаристом No Doubt.
Но под луной ничто не вечно: отношения пары длиною в 7 лет зашли в тупик. И разозленная девушка, подключив брата, засела переписывать текст. В результате вместо оптимистичной рок-композиции вышла душераздирающая песня, которую пронизывал посыл «Не говори, я знаю, что ты скажешь! Так что, пожалуйста, ничего не объясняй! Не говори мне, потому что это больно!»
Целых три месяца песня оставалась лучшей в Штатах и была номинирована на премию «Грэмми». Зимой 1997 года стала лучшей в Великобритании. Но основная часть немалой армии фанатов песню искренне возненавидела. В статье в журнале Kerrang по этому поводу даже было написано следующее: «Словами не описать, насколько она бездонно безвольная и задушенная сахаром. No Doubt – ужасный отстой».
Сладким вкусом известности, впрочем, музыканты насладиться в должной мере не успели. Осенью 1995 года группу покинул Эрик Стефани, выступавший против излишних коммерческих амбиций коллектива. Между участниками накалялись отношения из-за растущей популярности солистки. И если во время выступлений на сцене была феерия, то за кулисами нередко летали искры и молнии: Гвен и Тони пришлось вместе поехать в турне, хотя на тот момент они уже не были парой.
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Но время – лучший лекарь. И сейчас, спустя годы, Гвен выражает благодарность такому попсовенькому, но родному хиту, адресуя песне следующие слова: «Мне нравится исполнять эту песню. Для меня она никогда не стареет. Ты даёшь фанатам то, что делает их счастливыми, возвращает туда, где они впервые услышали эту песню, или в ту боль, через которую они прошли. Мне очень повезло, что она у меня есть».
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