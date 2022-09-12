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Полёт, ставший роковым для яркого и самобытного Виктора Чистякова

Полёт, ставший роковым для яркого и самобытного Виктора Чистякова

Автор:
12 сентября 2022 10:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Виктор Чистяков   Музыка   вокал   исполнение   пародия   рок   самолёт   судьба   уникальность   успех   
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Когда зрительный зал полностью погружается в магию голоса и звуков, и каждый человек согласен быть ими пленён – это редкость. Но Виктору Чистякову удавалась такая магия.

Клавдия Шульженко, Мирей Матье? Или это легендарный Сергей Лемешев? Может, к нам приехал Утесов? Люди поначалу не верили, что Чистяков поет вживую. Это какая-то иллюзия: на самом деле включают магнитофон, а он только открывает рот.


Но нет. Этот мастер пародии благодаря уникальному диапазону мог настолько точно воспроизводить особенности вокала определенного исполнителя, что «оригинал» зачастую не мог отличить в записи себя от Чистякова.

В 70-х он был одной из ярчайших звезд советской эстрады. Но его собственная звезда упала непозволительно рано. Считали, что он предчувствовал скорую кончину. И за неделю до гибели стал одеваться во все черное, отшучиваясь на все вопросы, что у него траур по самому себе.


А еще на пороге его дома как-то раз как из ниоткуда появилась цыганка. «Проживешь яркую, но короткую жизнь», - сказала она. «И пусть, главное, что яркую».


Впервые в эфире Виктор появился в 1968 году с номером «Радиоконцерт по заявкам для тех, кто не спит». И это был однозначный успех. Но изначально юноша грезил о театре. После выпуска из ЛГИТМиК, в бытность учебы в котором он виртуозно пародировал педагогов и сокурсников и подражал голосам зверей и птиц, Чистяков вместе с женой Натальей Рыбаковой поступил в театр им. В. Ф. Комиссаржевской в Ленинграде.


Единственной ролью стал нищий Гэмфри в постановке «Принц и нищий». Альтернатив не предвиделось, и в 1971 году супруги поступили в Московский театр им. Гоголя. Особых успехов на театральной сцене Чистяков не добился. Даже начав сольную карьеру в жанре музыкальной пародии, он не планировал оставлять театральные подмостки. Но физически был уже не в состоянии совмещать, ведь предложения лились рекой.

С точки зрения постановки номера Чистякова были безукоризненны. За счет правильной тембральной окраски его подача была неотличима от голосов артистов, которых он пародировал.


Как-то в эфире радиостанции «Юность» слушателям загадали загадку: определить, где поет Кристалинская, а где Чистяков, который ее пародирует. Собственно, даже знатоки, знающие манеру Виктора, не смогли справиться с задачей.


Казалось, что Виктор стремился жить как можно ярче. Буквально полыхал, как огонь, сжигая себя и зажигая всех вокруг. Более 1000 концертов он успел отыграть за свою недолгую жизнь.


18 мая 1972 года Чистяков должен был лететь в Харьков. Он не был педантом в быту, и в свойственной ему манере проспал, решив лететь следующим рейсом. Но тут раздался звонок, и какой-то странный малопонятный женский голос пробурчал, что самолет его ждет в аэропорту. Схватив наспех собранный чемодан, Виктор Иванович помчался во Внуково.

Трап уже откатили, но вернули назад. Чтобы еще один обреченный взошел по нему…

В то утро он должен был заехать к Юрию Энтину. Но так и не заехал, хотя было по пути. Связались с женой, но Наталья ответила, что Витя поехал в аэропорт. Но вот успел ли он на самолет?


Потом поступил звонок уже из Харькова: Виктор так и не прибыл. Как и самолет. Который рухнул уже буквально перед посадкой. Результаты экспертизы – усталостное разрушение центроплана при снижении. Пресловутая усталость металла. Крылатая машина буквально развалилась на части в воздухе. На место катастрофы даже приезжал сам разработчик Антонов и лично подтвердил, что этот самолет уже давно свое отлетал. Никто не выжил.


На концерт должны были отправиться такие артисты как Лев Лещенко, Евгений Петросян и другие. Но в силу разных обстоятельств они остались. А Чистяков, которого еще при жизни называли гением пародии, полетел. И звезда совсем еще молодого 28-летнего исполнителя упала вместе с тем злосчастным самолетом.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Виктор Чистяков   Музыка   вокал   исполнение   пародия   рок   самолёт   судьба   уникальность   успех   
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ЛехаЧифирь 41 минуту назад
Был на Фишках пост о этом самолете.
в 1957 году впервые поднялся в воздух самолет Ан-10. Являясь первенцем среди пассажирских машин ОКБ O.K. Антонова, он стал первым в СССР лайнером с ТВД, первым среди таких машин был запущен в серийное производство, первым вышел на линии Аэрофлота, но и первым был снят с эксплуатации.
Фюзеляж столь большого объема имел свои недостатки, главный из которых заключался в трудности обеспечения его герметичности. Здесь основную проблему создавали многочисленные вырезы для входных дверей и всевозможных люков. . Проблему усугубляло то обстоятельство, что этот перепад должен был изменяться с высокой цикличностью, обусловленной сравнительно короткими маршрутами, для которых предназначался Ан-10. Это создавало опасность быстрой усталости конструкции фюзеляжа и соответственно снижения ее прочности.
Вот почему он мог "развалится" - из боевого самолета неудачно переделали...
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Александр 11 минут назад
Беспристрастная статистика свидетельствует, что к 1 апреля 1971 г., кроме двух машин подо Львовом, гражданская авиация потеряла еще 6 "десяток". 27 января 1962 г. из-за ошибки слушателя Ульяновской ШВЛП произошло отключение на взлете всех двигателей, Ан-10 (сер. No.08-01, борт СССР-11148) вошел в крен и затем столкнулся с землей. 28 июля 1962 г. Ан-ЮА (сер. No. 20-03, борт СССР-11186) при посадке в сложных метеоусловиях в аэропорту Адлер столкнулся с горой. 27 февраля 1963 г. во время тренировочного полета в районе аэропорта Сыктывкар потерпел катастрофу из-за остановки трех двигателей самолет сер. No. 21-04 (борт СССР-11193). В марте 1970 г. под Кишиневом из-за пожара четвертого двигателя совершил в сумерках неудачную вынужденную посадку на поле Ан-ЮА (сер. No. 20-05, борт СССР-11188). В мае того же года в аэропорту Кишинев разбилась машина сер. No. 08-02 (борт СССР-11149). Причиной трагедии стала ошибка экипажа во время отработки захода на посадку с имитацией двух отказавших двигателей. 31 марта 1971 г. при заходе на посадку в аэропорту Ворошиловград (ныне Луганск) разбился Ан-10 (сер. No.07-01, борт СССР-11145). Причину катастрофы установить не удалось, наиболее вероятной версией считали взрыв паров керосина, накопившихся в концевой части крыла.

По современным представлениям, потеря 8 новых самолетов за 13 лет (почти 10% парка, находившегося в эксплуатации) кажется совершенно невероятной. Однако 4-5 десятилетий тому назад такая картина не выглядела чем-то из ряда вон выходящим на общем фоне безопасности полетов в Аэрофлоте. Например, согласно имеющемуся в распоряжении авторов докладу инженера Омельяна, по состоянию на 1961 г. с Ил-18 произошло 10 тяжелых летных происшествий, в которых погибли 344 человека. А ситуация с аварийностью Ту-104 в первые годы его эксплуатации выглядела столь угрожающе, что в 1958 г. Совмину СССР и ЦК КПСС пришлось принять секретное постановление "О катастрофах самолетов Ту-104 и мерах повышения безопасности полетов на этих самолетах".

К началу 1972 г. на Ан-10 было перевезено уже свыше 38,7 млн. пассажиров и 1,25 млн. т грузов. Большинство "детских болезней" машины остались позади, и ее дальнейшая судьба казалась безоблачной. Однако 18 мая 1972 г. произошло событие, поставившее крест на карьере Ан-10. Утром того дня в 12 км от харьковского аэропорта Основа, уже на посадочном курсе разрушился в воздухе Ан-10А (сер. No. 25-02, борт СССР-11215), летевший из Москвы.

Впервые этот фактор проявил себя в 1952-54 гг., когда загадочным образом разбились 4 турбореактивных лайнера "Комета" английской фирмы "Де Хэвиленд". Причину катастроф удалось выяснить только после тщательных исследований, длившихся более года. Ею оказалась недостаточная усталостная прочность фюзеляжа при повторяющихся нагружениях в результате его наддува при подъеме на высоту. Исследование парка этих лайнеров показало, что трещины уже есть на всех самолетах, и эксплуатация "Комет" вариантов 1, 1А и 2 была запрещена.

Вопрос о запрете эксплуатации Ан-10 встал на первом же заседании госкомиссии. Поскольку разбившийся Ан-10А имел один из самых больших налетов среди всего парка - 15 485 ч (к тому моменту лидером по налету был Ан-10А сер. No. 24-02, борт СССР-11209, имевший 16456 ч), а характер разрушения самолета явно был связан с его длительной эксплуатацией, представители Аэрофлота предлагали остановить полеты только тех тридцати "десяток", чей налет превысил 10000 ч.

В итоге Заключение комиссии по расследованию происшествия было дополнено констатацией, что разбившийся Ан-10А подвергся воздействию большой перегрузки, возникшей из-за неблагоприятного сочетания атмосферной болтанки и управляемого маневра. Параллельно с испытаниями шла большая работа по осмотру парка Ан-10. Трещины в стрингерах были найдены практически на всех самолетах. В июне группа специалистов ВИАМ и ГосНИИ ГА обследовала "десятку", которая стояла в куйбышевском аэропорту Курумыч с 1970 г. И на этом самолете в районе нулевой нервюры на стрингерах также были трещины. Эксплуатацию этой машины прекратили после инцидента, произошедшего в рейсе Ленинград-Горький-Куйбышев. При подходе к Горькому командир экипажа Макагон услышал треск, и машину встряхнуло. После посадки самолет осмотрели, но ничего особенного не обнаружили, Однако когда по прилете в Куйбышев сняли облицовку потолка в салоне, на нижних панелях центроплана увидели трещину длиной 1,5 м! Данный самолет в воздух больше не поднимался, его стали использовать как учебный объект.

В конце лета 1972 г. Государственная комиссия, еще раз рассмотрев все материалы расследования катастрофы, а также приняв во внимание результаты испытаний и осмотра парка, постановила снять все Ан-10 с эксплуатации на линиях Аэрофлота. По состоянию на 1 января 1973 г. в МГА числилось 67 Ан-10, в ВВС - 11, на различных испытаниях - 3.

Необходимо отметить, что Ан-10 оставил заметный след в советском авиастроении, ознаменовав собой переход от прежней философии создания и эксплуатации пассажирских самолетов к новой, характерной для реактивной эпохи. "Десятка" принесла на авиалинии малой и средней протяженности новый уровень культуры организации перевозок и сама же пала жертвой уже отживших методов эксплуатации. Ведь эту машину, особенно в начальный период, нещадно гоняли по грунтовым и галечным аэродромам, допускали руления по грунту с повышенными скоростями, заставляли совершать гораздо большее количество взлетов и посадок, чем предусматривалось при ее создании. Вероятно, никто даже не задумывался, что этого делать нельзя, ибо именно так поступали со всеми самолетами предыдущих поколений.
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Змей Горыныч Полчаса назад
Этот борт на котором он погиб
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ЛехаЧифирь Полчаса назад
Утром того дня в 12 км от харьковского аэропорта Основа, уже на посадочном курсе разрушился в воздухе Ан-10А (сер. № 25-02, борт СССР-11215), летевший из Москвы. Левое и правое полукрылья самолета внезапно поднялись вверх, сомкнулись над фюзеляжем, а затем полностью отвалились. Фюзеляж тоже стал разваливаться на куски, из которых выпадали несчастные жертвы происшествия. Погибли все находившееся на борту: и пассажиры, и лучший экипаж 87-го авиаотряда во главе с В.А. Васильцовым, в общей сложности 122 человека. Среди них - спецкор "Комсомольской правды" Н. Александрова, популярный артист-пародист В. Чистяков, иностранцы, дети..
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