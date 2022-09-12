Полёт, ставший роковым для яркого и самобытного Виктора Чистякова

Но нет. Этот мастер пародии благодаря уникальному диапазону мог настолько точно воспроизводить особенности вокала определенного исполнителя, что «оригинал» зачастую не мог отличить в записи себя от Чистякова.

В 70-х он был одной из ярчайших звезд советской эстрады. Но его собственная звезда упала непозволительно рано. Считали, что он предчувствовал скорую кончину. И за неделю до гибели стал одеваться во все черное, отшучиваясь на все вопросы, что у него траур по самому себе.