"Будешь подыхать на улице, жрать нечего - вспомнишь": депутат от КПРФ выступил перед школьниками с напутственной речью

Депутат пришёл на урок профориентации, который ученики наверняка запомнят на всю жизнь.
28 января на профориентационное мероприятие для школьников в Касимове пришёл депутат местной гордумы Роман Вереин. Избранник выступил перед детьми с весьма эксцентричной речью, предсказав ученикам их будущее. «Когда через некоторое время кто-то из вас окажется под экономическим плинтусом, на днище социальной жизни, будет валяться на помойке, стрелять бухло, бычки на улицах. <…> Не говорите, что мы вас не собирали, не предупреждали и не ориентировали»,- заявил он опешившим школярам.
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Видеозаписью своего выступления депутат поделился в соцсетях сам, заметив, что к сказанному "ни добавить, ни прибавить". Добавим, что встреча школьников с депутатом гордумы была посвященна трудоустройству в сфере сельского хозяйства.
В соцсетях предположили, что резкий и эмоциональный спич Вереин произнёс, увидев, что основные спикеры уже выступили, а молодёжь собиралась выходить из аудитории.
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