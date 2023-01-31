"Будешь подыхать на улице, жрать нечего - вспомнишь": депутат от КПРФ выступил перед школьниками с напутственной речью

Видеозаписью своего выступления депутат поделился в соцсетях сам, заметив, что к сказанному "ни добавить, ни прибавить". Добавим, что встреча школьников с депутатом гордумы была посвященна трудоустройству в сфере сельского хозяйства.

В соцсетях предположили, что резкий и эмоциональный спич Вереин произнёс, увидев, что основные спикеры уже выступили, а молодёжь собиралась выходить из аудитории.