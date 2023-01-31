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"Будешь подыхать на улице, жрать нечего - вспомнишь": депутат от КПРФ выступил перед школьниками с напутственной речью

"Будешь подыхать на улице, жрать нечего - вспомнишь": депутат от КПРФ выступил перед школьниками с напутственной речью

Автор:
31 января 2023 10:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Вереин   видео   депутат   дети   политика   профориентация   урок   школа   
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Депутат пришёл на урок профориентации, который ученики наверняка запомнят на всю жизнь.

28 января на профориентационное мероприятие для школьников в Касимове пришёл депутат местной гордумы Роман Вереин. Избранник выступил перед детьми с весьма эксцентричной речью, предсказав ученикам их будущее. «Когда через некоторое время кто-то из вас окажется под экономическим плинтусом, на днище социальной жизни, будет валяться на помойке, стрелять бухло, бычки на улицах. <…> Не говорите, что мы вас не собирали, не предупреждали и не ориентировали»,- заявил он опешившим школярам.


Видеозаписью своего выступления депутат поделился в соцсетях сам, заметив, что к сказанному "ни добавить, ни прибавить". Добавим, что встреча школьников с депутатом гордумы была посвященна трудоустройству в сфере сельского хозяйства.


В соцсетях предположили, что резкий и эмоциональный спич Вереин произнёс, увидев, что основные спикеры уже выступили, а молодёжь собиралась выходить из аудитории.

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Метки: Вереин   видео   депутат   дети   политика   профориентация   урок   школа   
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9  комментариев
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21k
BiZ 37 минут назад
вот именно. а то научились только тяфкать на образование. не научили их, видите ли..
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13k
Alex Минуту назад
Так то всё правильно, только вот это "Сам сейчас учусь в магистратуре....."-знаю, как подобные деятели "учатся", студенты да аспиранты им всё пишут.....
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8k
Борис Карабанов 18 минут назад
"Ещё не раз родину вспомнишь, когда будешь подыхать под забором среди этих картавых!"(с)
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18k
сеньор Леонсио 24 минуты назад
А что не так сказал? Что с европейскими ценностями,с вейпом и на самокате все в сказку попадут,главное джинсы правильно подвернуть?!
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14k
Minos 37 минут назад
Все четко сказал. Жестко, но как есть - селяви...
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51k
dima423 Час назад
и че?
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1k
ChePaev Час назад
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27k
Ваня Час назад
все верно сказал, а что не так в этом?..
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10k
Евгений Час назад
"...заметив, что к сказанному "ни добавить, ни прибавить". Добавим, что..."
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