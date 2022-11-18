FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6649 постов • 932 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В лицее Карелии педагог наказала школьника за американский флаг на одежде

В лицее Карелии педагог наказала школьника за американский флаг на одежде

Автор:
18 ноября 2022 10:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Костомукша   дети   карелия   конфликт   одежда   педагог   политика   реакция соцсетей   флаг сша   школа   
1129
5

Мальчишку посадили спиной к доске на весь урок из-за того, что он пришел в школу в кофте с флагом США. Бороться с ненавистной страной - всегда и везде!

В карельском городе Костомукша разгорелся скандал. Учительница английского языка внезапно рассверипела, увидев одежду своего ученика - тот явился на урок в толстовке с цифрами, раскрашенными по образу американского флага.


×
×

В результате педагог посадила мальчика спиной к доске - так он просидел целый урок в наказание за неправильную одежду. Отец ребенка возмутился этим инцидентом и пояснил, что толстовка была куплена еще до спецоперации (если уж у преподавателя проснулись патриотические чувства), в школе нет строгого дресс-кода, поэтому поведение педагога не укладывается в рамки разумного.



Обсуждение в соцсетях вылилось в сотни комментариев, и большая часть жителей города Большая выступила в поддержку мальчика.


По данным СМИ, руководство лицея уже пообщалось с педагогом. Говорят, что учитель хороший, вот только возраст и болезненное восприятие происходящего в мире...

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Костомукша   дети   карелия   конфликт   одежда   педагог   политика   реакция соцсетей   флаг сша   школа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
50k
dima423 22 минуты назад
Ну это бред конечно...за такое учителей надо наказывать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
28k
Levyathan 8 минут назад
Отличная идея для стартапа- надо наладить выпуск толстовок с флагами дружественных стран. Тем более, что тратиться особо не придется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
babuby 8 минут назад
В таком случае её саму пора "за пропаганду ценностей и образа жизни противника"? Чего это она язык противника пропагандирует, да ещё и наказывает тех кто плохо поддаётся?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−16
qtiques.com 10 минут назад
ПУТ ЛЕРЕЦ ПРЕВРАТИЛ СТРАНУ В ФЕОДАЛЬНОЕ ПОМЕСТЬЕ ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Компьютер DELL монитором 10 минут назад
Дедушка служил в СС, а у внука Мерседес ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−16
qtiques.com 11 минут назад
пут леровская рашка уверенно скатывается в средневековье ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 12 минут назад
Уборщице..фашистскую толстовку отдать...а мальчишке другую купить...за счет школы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vadim Balabanov 13 минут назад
Сейчас "недружественных" государств много. При желании в любой одежде можно найти недружественный флаг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 15 минут назад
Какие бы благородные патриотические чувства нас не обуревали, но одно можно сказать точно - это плохой педагог. Хороший педагог, если уж, он так пылает патриотизмом, отвёл бы ребёнка в сторонку и поговорил с ним, но лучше, разумеется, высказал бы свои обоснованные или необоснованные претензии родителям. Устраивать же публичную порку за сомнительное нарушение, которого ребёнок не осознаёт, лишь озлобит его, а может и спровоцировать травлю со стороны сверстников.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vlamir 15 минут назад
Сегодня носит Адидас, а завтра Родину продаст! Что то знакомое, уже ведь было!
А форму нужно в школы вернуть! И внешний вид школьников и школьниц стандартизировать!
В школе нужно учиться, а не мамкиной помадой и серьгами меряться!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Gleb_Skameikin 15 минут назад
да ну, бредофейк какой то, хотя, это же шрабикус
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
682
Seryi_spb 16 минут назад
Выслуживаться рад, служить-то тошно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
466
Лютый вам Бетховен 18 минут назад
У меня толстовка Harley Davidson с элементами американского флага. В инагенты запишите? Я еще прибалт, к тому же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Мойша Полчаса назад
Вот наши либерасты как верещат - а-а-а!!! патриот, а у тебя айфон, а ездишь на иномарке, а одеколон европейский... И что? Даже от врагов надо брать лучшее, но не флаг. Если ты носишь флаг на одежде, то ты высказываешь этим лояльность к стране флага.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
Sata33 Полчаса назад
Бред конечно , но я никогда не понимал зачем носить одежду с флагом другой страны ... Хотя сам очень люблю шмот американских фирм и NHL в частности .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Полчаса назад
Ну полный 3,14здец... Этого препода на мороз в одних трусах выставить, чтобы не ходил в одежде "потенциальных противников"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Вася 36 минут назад
..лицом спиной к доске..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 36 минут назад
А препод, кстати, дебил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 37 минут назад
Это КАК???????????

У ТС это получится??? Хотелось бы увидеть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Andrey Abramov 38 минут назад
ЭЭЭЭЭ а почему не в форме? У нас для всех одинаковая форма. Даже галстук есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

166550



Другие посты автора
Популярное в сообществах
35 исторических фото, способных изменить представление о прошлом
35 исторических фото, способных изменить представление о прошлом
Балтийский янтарь, который стал загадкой для учёных
Балтийский янтарь, который стал загадкой для учёных
Набирающие популярность в сообществах
Про Питер!
Про Питер!
300 лет на страже юга. Каспийская флотилия ВМФ России
300 лет на страже юга. Каспийская флотилия ВМФ России
Игровой ПК в микроволновке (2 фото)
Игровой ПК в микроволновке (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Опять спалился

Лучшие демотиваторы
Причём это не одна модель семейников, а всегда одни и те же

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#история#картинки#дтп#дети#люди#кино#США#новости
#Юмор#интересное#в мире#подборка#автомир#животные#позитив#забавно#знаменитости#Приколы
#интересно#факты#аварии#автомобили#авто аварии#искусство#Разное#сатира#креатив#творчество
Игровой ПК в микроволновке (2 фото) Игровой ПК в микроволновке (2 фото) "Выгнать сразу!": в Башкирии собираются уволить педагога, поставившего двойку на лбу ученицы "Выгнать сразу!": в Башкирии собираются уволить педагога, поставившего двойку на лбу ученицы Школьницу выгнали за неподобающую одежду, но папа поднял скандал Школьницу выгнали за неподобающую одежду, но папа поднял скандал В Узбекистане ученица выпрыгнула из окна школы после конфликта с педагогом В Узбекистане ученица выпрыгнула из окна школы после конфликта с педагогом Московский первоклассник вынуждает однокашников переводиться в другую школу Московский первоклассник вынуждает однокашников переводиться в другую школу "Не пускать обратно": пользователи соцсетей в штыки восприняли отъезд Малышевой в США "Не пускать обратно": пользователи соцсетей в штыки восприняли отъезд Малышевой в США

На что жалуетесь?

Вернуться