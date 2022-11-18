В лицее Карелии педагог наказала школьника за американский флаг на одежде

В результате педагог посадила мальчика спиной к доске - так он просидел целый урок в наказание за неправильную одежду. Отец ребенка возмутился этим инцидентом и пояснил, что толстовка была куплена еще до спецоперации (если уж у преподавателя проснулись патриотические чувства), в школе нет строгого дресс-кода, поэтому поведение педагога не укладывается в рамки разумного.





