В лицее Карелии педагог наказала школьника за американский флаг на одежде

Мальчишку посадили спиной к доске на весь урок из-за того, что он пришел в школу в кофте с флагом США. Бороться с ненавистной страной - всегда и везде!
В карельском городе Костомукша разгорелся скандал. Учительница английского языка внезапно рассверипела, увидев одежду своего ученика - тот явился на урок в толстовке с цифрами, раскрашенными по образу американского флага.
В результате педагог посадила мальчика спиной к доске - так он просидел целый урок в наказание за неправильную одежду. Отец ребенка возмутился этим инцидентом и пояснил, что толстовка была куплена еще до спецоперации (если уж у преподавателя проснулись патриотические чувства), в школе нет строгого дресс-кода, поэтому поведение педагога не укладывается в рамки разумного.
Обсуждение в соцсетях вылилось в сотни комментариев, и большая часть жителей города Большая выступила в поддержку мальчика.
По данным СМИ, руководство лицея уже пообщалось с педагогом. Говорят, что учитель хороший, вот только возраст и болезненное восприятие происходящего в мире...
Источник:
АНТИФИШКИ
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А форму нужно в школы вернуть! И внешний вид школьников и школьниц стандартизировать!
В школе нужно учиться, а не мамкиной помадой и серьгами меряться!
Брать в качестве трофея-это одно. А морозить сопли в очереди, чтобы купить новый айфон, выложить за него кучу денег, которые пойдут, в том числе и на укрепление военной мощи "врага"-это несколько другое, нет?
У ТС это получится??? Хотелось бы увидеть...
(информационное агентство "одна баба сказала").