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Единоросса лишат партбилета за хвастовство в соцсетях

Единоросса лишат партбилета за хвастовство в соцсетях

Автор:
10 января 2023 10:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Дубай   видео   депутат   политика   скандал   фото   этика   
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Депутат выбрал не то место и время для пробежек.

Депутат Заксобрания Вологодской области Денис Долженко имел неосторожность выложить на своей страничке во "Вконтакте" фото с пробежки в Дубае и лишился партбилета. Андрей Турчак, секретарь генсовета партии "ЕР", пообещал, что сегодня слуга народа будет исключён из партии.

Турчак напомнил, что с начала года произошло несколько резонансных случаев с депутатами, которые повели себя неадекватно, не отдавая себе отчёта в том, что сейчас не время вести "привычный" для слуг народа образ жизни.

«Можно много чем увлекаться по жизни — бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место. Еще один наш депутат уже завтра будет лишен партбилета», — заявил Турчак.

Напомним, в похожую историю встрял курский депутат Максим Васильев, опубликовавший на днях видео из Мексики. Он тоже не понимает, почему на него ополчились коллеги и избиратели. Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил Васильеву добровольно сложить полномочия, но тот отказался, заявив, что поскольку он самовыдвиженец, то этот вопрос должны решать его избиратели.

«И да, я очень зол, надеюсь, что этичность его поведения оценит соответствующая комиссия областной Думы. Обязательно поговорим с ним и со стороны Правительства Курской области. Со своей стороны считаю такое поведение неуместным, независимо от принадлежности к партии», — написал Старовойт, посоветовав народным избранникам оценивать себя не только с партийной точки зрения, но и с той, с которой оценят их сограждане.

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Метки: Дубай   видео   депутат   политика   скандал   фото   этика   
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28  комментариев
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4k
Александр 38 минут назад
Вот ещё одно доказательство того, что огромное количество этих "слуг народа" полные идиоты! Никогда не понимал этого бахвальства в соцсетях общего доступа... Ну захотел ты фотку друзьям или жене отправить - отправь в личку! К чему этот выпендрёжь-то? Смотрите, мол все, как я круто живу?? Дефабиржировать© (как сказал один из авторов поста выше) однозначно!
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1k
Руслан 8 минут назад
Новая "элита" нужна. Действующая вообще берегов не видит. Если депутаты и чиновники действительно не понимают неуместность подобного поведения, то место им явно не в государственных структурах, как минимум. Отсутствие мозгов, норм этики, просто совести и здравого смысла, вкупе с эксгибиционизмом - ядрёная смесь
Причём и у хохлов такие же тупари. Вон давеча скандал с профурсеткой из таможни, которая в Париже своей задницей светит на фоне Эйфелевой башни. Видимо депутат-чиновник - диагноз. Половину в дурку надо отправлять, а вторую половину - на нары.
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15k
эмосурикат прямоползающий 12 минут назад
и как это повлияет на него, что его из партии исключили? примерно так же как его фотка в запрещенной соцсети на 90% населения нашей страны?
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13k
Kucher 20 минут назад
Депутаты немного поумнее бегали по соседним дубайским улицам, но видео не выкладывали. А сегодня они лишают партбилета своего менее умного собрата.
Все они одинаковы, просто у некоторых мозгов побольше.
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999
Джонни Полчаса назад
я бы вообще запретил всем госслужащим выезжать за границу, только по работе и в командировки, и то прикреплять сотрудника ФСБ, а то и завербовать могут, путану подложить и т.п.
Должно быть чотко: выбираешь госслужбу - принимаешь что ты не выездной. Всё!
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9k
Б.Касторский Полчаса назад
На самом деле любопытно. То что они (властьимущие) люди очень обеспеченные, при том настолько, что обычному человеку и представить сложно. Но никто их не хочет проверять откуда эти деньги. Главное, чтобы они не показывали и не злили народ. Я всё правильно понял?
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5k
Компьютер DELL монитором Полчаса назад
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28k
Levyathan Полчаса назад
Больше всего это возня похожа на товарищеский суд...в борделе
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2k
Gleb_Skameikin Полчаса назад
Просто объясните, человеку в отпуск нельзя уехать?
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49
Николай Пауков Gleb_Skameikin Полчаса назад
Да можно ж конечно. Просто их предупреждали, что фотки от туда надо выкладывать попозже) К концу января выложил бы и не было б проблем.
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636
Kra Полчаса назад
Да и бог с ними, со "слугами".
Я думаю, что все равно где-то пристроятся на теплое место...
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9k
Shtoppi 36 минут назад
Довы_бывался фраерок. Теперь паханы партийные под нары загонят за понт галимый.
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8k
Борис Карабанов 37 минут назад
Он что, предпраздничную методичку ЕР по правильному поведению не читал? Или не усвоил её сути: сибаритствуй, ешь, пей, гуляй, наслаждайся жизнью, но... не светись!
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11k
Rus77 52 минуты назад
Это дармоеды, воры, дегенераты и кто угодно, только не депутаты!
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5k
sedoisever Час назад
А всё остальное время это в порядке вещей? Тогда почему сейчас нельзя? Вы или этих депутатов постоянно кошмарьте, либо не колотите понты!
Всему есть время и место? Т.е. только сейчас депутатам жировать зазорно?
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12k
Kostick Час назад
вот и не знал бы про того турчака, от слова вообще. а тут на тебе))
http://www.compromat.ru/page_43728.htmhttp://www.compromat.ru/page_43728.htm всяко похлеще той пробежки в дубаях, которая в принципе, доступна любому работающему человеку.
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24k
Serg2001 Час назад
Поговорка такая есть... "Идешь по тонкому льду - не подпрыгивай!"
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3k
Денис Час назад
Клоунада
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