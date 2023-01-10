Единоросса лишат партбилета за хвастовство в соцсетях

Напомним, в похожую историю встрял курский депутат Максим Васильев, опубликовавший на днях видео из Мексики. Он тоже не понимает, почему на него ополчились коллеги и избиратели. Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил Васильеву добровольно сложить полномочия, но тот отказался, заявив, что поскольку он самовыдвиженец, то этот вопрос должны решать его избиратели.



«И да, я очень зол, надеюсь, что этичность его поведения оценит соответствующая комиссия областной Думы. Обязательно поговорим с ним и со стороны Правительства Курской области. Со своей стороны считаю такое поведение неуместным, независимо от принадлежности к партии», — написал Старовойт, посоветовав народным избранникам оценивать себя не только с партийной точки зрения, но и с той, с которой оценят их сограждане.