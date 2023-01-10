Единоросса лишат партбилета за хвастовство в соцсетях

Депутат выбрал не то место и время для пробежек.
Депутат Заксобрания Вологодской области Денис Долженко имел неосторожность выложить на своей страничке во "Вконтакте" фото с пробежки в Дубае и лишился партбилета. Андрей Турчак, секретарь генсовета партии "ЕР", пообещал, что сегодня слуга народа будет исключён из партии.
Турчак напомнил, что с начала года произошло несколько резонансных случаев с депутатами, которые повели себя неадекватно, не отдавая себе отчёта в том, что сейчас не время вести "привычный" для слуг народа образ жизни.
«Можно много чем увлекаться по жизни — бегать, нырять, кататься на горных лыжах... Но всему есть время и место. Еще один наш депутат уже завтра будет лишен партбилета», — заявил Турчак.
Напомним, в похожую историю встрял курский депутат Максим Васильев, опубликовавший на днях видео из Мексики. Он тоже не понимает, почему на него ополчились коллеги и избиратели. Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил Васильеву добровольно сложить полномочия, но тот отказался, заявив, что поскольку он самовыдвиженец, то этот вопрос должны решать его избиратели.
«И да, я очень зол, надеюсь, что этичность его поведения оценит соответствующая комиссия областной Думы. Обязательно поговорим с ним и со стороны Правительства Курской области. Со своей стороны считаю такое поведение неуместным, независимо от принадлежности к партии», — написал Старовойт, посоветовав народным избранникам оценивать себя не только с партийной точки зрения, но и с той, с которой оценят их сограждане.
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Все они одинаковы, просто у некоторых мозгов побольше.
Должно быть чотко: выбираешь госслужбу - принимаешь что ты не выездной. Всё!
Я думаю, что все равно где-то пристроятся на теплое место...
Всему есть время и место? Т.е. только сейчас депутатам жировать зазорно?
http://www.compromat.ru/page_43728.htmhttp://www.compromat.ru/page_43728.htm всяко похлеще той пробежки в дубаях, которая в принципе, доступна любому работающему человеку.