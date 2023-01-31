Круги, спирали и кубики: как пользователи видят календарный год

В Твиттере набрал популярность тред, в котором люди рисуют, как они видят годовой календарь, и выяснилось, что каждый делает это по-своему!
Может казаться, что все люди мыслят похоже, но попросите их что-то представить, и сразу выяснится, что даже яблоко каждый увидит в голове по-разному. Что же будет, если попросить показать какое-то понятие, не имеющее вещественной формы?
Пользователь Твиттера показал, как видит календарь в своей голове
Оказалось, что люди по-разному представляют ход времени и смену месяцев в голове, поэтому они принялись рисовать и показывать свои варианты. Получилось очень любопытно! Взгляните сами:
Круглый год
У меня круг, и я думала, что так у всех. Ну типа, логично же, циферблат. Пока однажды мне не указали на то, что у меня год начинается с июля и время идёт против часовой стрелки:)
Круг видят далеко не все
о да, люблю задавать людям этот вопрос
у меня это тоже не круг, и я очень удивился, когда узнал, что люди видят год как круг
Спираль
пришлось рисовать свои спиральки! там два вида, чтобы описать, как происходит в голове, но в итоге не получается — короче, как спираль, но уходящая вниз, то есть на неё надо смотреть сверху и видеть как она в перспективе идёт вниз
обожаю этот вопрос настока, что даже когда-то построила 3д-модель: начинается с сентября и каждый раз просто уходит вот так вдаль, как будто бесконечные классики!!
Чёрно-белые круги
Эллипс
Не круг, а 3д-эллипс, где зимние и летние месяцы по коротким сторонам, а осень и весна – по длинным. Я стою внутри и могу мысленно отдалять и приближать. Они не подписаны, но обычно я стою там, откуда мыслю/планирую (обычно это настоящее). На рисунке я в конце января.
Полукруг
По квадрату
ну типа. и когда мне надо вспомнить что-то из прошлого сезона у меня мозг как по дорожке идет и делает поворот.
Цветные месяцы
Почему весной такие цвета, я понятия не имею.
Прямая линия, но с блоками
Ещё два варианта с ломаными линиями
А вот образ календаря, который выглядит как месяц
Как часы, где январь — это полночь
У меня в детстве был настенный календарь с временами года. Как-то привык к этому представлению.
Временная спираль, сверху прохожая на эллипс, где с узких сторон январь и июль
Месяцы отмечены в голове разными цветами
Труба
для меня это что-то вроде квадратной трубы, и все месяцы разной длины, рисунок, конечно, достаточно далёк от представления, но тем не менее лучше нарисовать я не смогу. В эту трубу ещё годы вписываются.
Типа вот так. Как кубики, и в зависимости от того, какой сейчас месяц, я смотрю из этого кубика на другие кубики.
Лето живёт своей жизнью, и год ломается на новом году
А вот вполне стандартный календарь
Да, оказывается, есть и те, кто видит год не в виде линий и фигур, а в виде стандартного календаря.
Источник:
- Иллюстратор рисует карикатуры знаменитостей, намеренно делая это максимально нелепо
- Простые, но остроумные рисунки, которые способны развеселить без единого слова
- Ретро-комиксы о неунывающей девушке, к которой ревновала своего мужа жена художника
- Забавная классификация коробок, которая есть в каждом доме
- Художник показал, как наши будни не хуже Олимпийских игр проверяют нас на выносливость и силу духа
А вот неделю вижу так (воскресенье за пределами листа в правом верхнем углу):
-"Я художник, я так вижу!"
"Алкоголики- это наш профиль." (с)