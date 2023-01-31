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Круги, спирали и кубики: как пользователи видят календарный год

Круги, спирали и кубики: как пользователи видят календарный год

Автор:
31 января 2023 09:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: забавно   календарный год   календарь   круги   кудики   рисунок   спираль   
1294
20

В Твиттере набрал популярность тред, в котором люди рисуют, как они видят годовой календарь, и выяснилось, что каждый делает это по-своему!

Может казаться, что все люди мыслят похоже, но попросите их что-то представить, и сразу выяснится, что даже яблоко каждый увидит в голове по-разному. Что же будет, если попросить показать какое-то понятие, не имеющее вещественной формы?


Пользователь Твиттера показал, как видит календарь в своей голове

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Оказалось, что люди по-разному представляют ход времени и смену месяцев в голове, поэтому они принялись рисовать и показывать свои варианты. Получилось очень любопытно! Взгляните сами:


Круглый год

У меня круг, и я думала, что так у всех. Ну типа, логично же, циферблат. Пока однажды мне не указали на то, что у меня год начинается с июля и время идёт против часовой стрелки:)


Круг видят далеко не все

о да, люблю задавать людям этот вопрос
у меня это тоже не круг, и я очень удивился, когда узнал, что люди видят год как круг

Спираль

пришлось рисовать свои спиральки! там два вида, чтобы описать, как происходит в голове, но в итоге не получается — короче, как спираль, но уходящая вниз, то есть на неё надо смотреть сверху и видеть как она в перспективе идёт вниз

обожаю этот вопрос настока, что даже когда-то построила 3д-модель: начинается с сентября и каждый раз просто уходит вот так вдаль, как будто бесконечные классики!!


Чёрно-белые круги

Эллипс

Не круг, а 3д-эллипс, где зимние и летние месяцы по коротким сторонам, а осень и весна – по длинным. Я стою внутри и могу мысленно отдалять и приближать. Они не подписаны, но обычно я стою там, откуда мыслю/планирую (обычно это настоящее). На рисунке я в конце января.


Полукруг


По квадрату

ну типа. и когда мне надо вспомнить что-то из прошлого сезона у меня мозг как по дорожке идет и делает поворот.

Цветные месяцы

Почему весной такие цвета, я понятия не имею.

Прямая линия, но с блоками

Ещё два варианта с ломаными линиями

А вот образ календаря, который выглядит как месяц

Как часы, где январь — это полночь

У меня в детстве был настенный календарь с временами года. Как-то привык к этому представлению.

Временная спираль, сверху прохожая на эллипс, где с узких сторон январь и июль

Месяцы отмечены в голове разными цветами

Труба

для меня это что-то вроде квадратной трубы, и все месяцы разной длины, рисунок, конечно, достаточно далёк от представления, но тем не менее лучше нарисовать я не смогу. В эту трубу ещё годы вписываются.

Типа вот так. Как кубики, и в зависимости от того, какой сейчас месяц, я смотрю из этого кубика на другие кубики.

Лето живёт своей жизнью, и год ломается на новом году

А вот вполне стандартный календарь

Да, оказывается, есть и те, кто видит год не в виде линий и фигур, а в виде стандартного календаря.

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Метки: забавно   календарный год   календарь   круги   кудики   рисунок   спираль   
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12  комментариев
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4k
Сергей Семенов Час назад
Какое-то странное видение года. Я лично год вижу как карманный календарик (вертикальный).
А вот неделю вижу так (воскресенье за пределами листа в правом верхнем углу):
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5k
Искандер 4 минуты назад
Раньше таких лечили в известных заведениях, теперь же это:
-"Я художник, я так вижу!"
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8k
Vалѣнтиныч 42 минуты назад
Вам к психиатру стоит обратиться, а то страшно выйти на улицу, зная, что подобные Вам могут рядом оказаться...
"Алкоголики- это наш профиль." (с)
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Artem 57 минут назад
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4k
Vlamir Час назад
И снова Твиттер!
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104
PsyDoza Frankenschpökel Час назад
Прикольно. А у меня это синусоида на цилиндре. С июлем в верхней части и декабрём в нижней
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32k
Snork Snorkoff Час назад
ээ.. а если я никак не вижу годовой календарь?
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134
Yury Час назад
Я вижу как на второй картинке. И год начинается с января. Просто (Наверное Машинально), внизу оказываются самые холодные месяцы. И календарь идет против часовой стрелки =)
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51k
dima423 Час назад
чето не уловил смысла...какая разница и зачем год вообще воплощать в какие то схемы или картинки?) Лето конечно самое окуенное время, зима не очень, но в целом жизнь прекрасна)
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