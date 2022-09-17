Забавная классификация коробок, которая есть в каждом доме

Мир настолько многообразен, что, если постараться, можно составить классификацию и разбить на виды что угодно. Этим и занимается художник Martadello, который славится своими забавными типами вообще всего: пассажиров метро, дачников и даже носков. На этот раз его выбор пал на различные коробки, которые можно найти практически в каждом доме.

Художник создал забавную классификацию коробок