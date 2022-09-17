Забавная классификация коробок, которая есть в каждом доме

А сколько найдётся у вас?
Мир настолько многообразен, что, если постараться, можно составить классификацию и разбить на виды что угодно. Этим и занимается художник Martadello, который славится своими забавными типами вообще всего: пассажиров метро, дачников и даже носков. На этот раз его выбор пал на различные коробки, которые можно найти практически в каждом доме.
Художник создал забавную классификацию коробок
Вроде бы такая простая вещь, но и у коробок есть свои особенности. Сейчас узнаете!
Лучший дом для кошки
Дом для проводов
Про запас
Коробка-штаб
Коробка с документами
Зря мы что ли в «Русском медвежонке» участвовали, чтобы потом эти грамоты выбрасывать? Нет уж, пусть внуки потом гордятся!
Кажется, такие есть у каждой семьи!
Тоже коробка!
Источник:
АНТИФИШКИ
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