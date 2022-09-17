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Забавная классификация коробок, которая есть в каждом доме

Забавная классификация коробок, которая есть в каждом доме

Автор:
17 сентября 2022 09:06
Сообщество : Юмор
Метки: Martadello   забавно   иллюстрация   классификация   коробка   рисунок   художник   
451
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А сколько найдётся у вас?

Мир настолько многообразен, что, если постараться, можно составить классификацию и разбить на виды что угодно. Этим и занимается художник Martadello, который славится своими забавными типами вообще всего: пассажиров метро, дачников и даже носков. На этот раз его выбор пал на различные коробки, которые можно найти практически в каждом доме.


Художник создал забавную классификацию коробок

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Вроде бы такая простая вещь, но и у коробок есть свои особенности. Сейчас узнаете!


Лучший дом для кошки


Дом для проводов


Про запас


Коробка-штаб


Коробка с документами

Зря мы что ли в «Русском медвежонке» участвовали, чтобы потом эти грамоты выбрасывать? Нет уж, пусть внуки потом гордятся!


Кажется, такие есть у каждой семьи!

Тоже коробка!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Martadello   забавно   иллюстрация   классификация   коробка   рисунок   художник   
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4  комментария
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Deiz 2 часа назад
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Cornho 2 часа назад
Что за чушь?
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