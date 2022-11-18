Художник показал, как наши будни не хуже Олимпийских игр проверяют нас на выносливость и силу духа

Адриан Хоган так вдохновился Олимпийскими играми 2020 года, что даже решил нарисовать целую серию иллюстраций, посвященной этому событию. Во время проведения игр автор наблюдал за жителями своего города и нашёл парочку любопытных совпадений между обычным человеком и спортсменом. Оказалось, что мы тоже не так уж и плохи во многих спортивных дисциплинах, но только наши Олимпийский игры проходят каждый день! Убедитесь в этом сами!

Гимнасты в общественном транспорте