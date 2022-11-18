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Художник показал, как наши будни не хуже Олимпийских игр проверяют нас на выносливость и силу духа

Художник показал, как наши будни не хуже Олимпийских игр проверяют нас на выносливость и силу духа

Автор:
18 ноября 2022 09:10
Сообщество : Спорт
Метки: Адриан Хоган   Жизнь   Спорт   забавно   люди   олимпийские игры   рисунок   художник   
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Олимпийские игры — мечта любого профессионального спортсмена, ради достижения которой он работает годами. Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, что каждый из нас — это тоже маленький олимпийский чемпион, но под прикрытием? Вот один художник из Токио задумался.

Адриан Хоган так вдохновился Олимпийскими играми 2020 года, что даже решил нарисовать целую серию иллюстраций, посвященной этому событию. Во время проведения игр автор наблюдал за жителями своего города и нашёл парочку любопытных совпадений между обычным человеком и спортсменом. Оказалось, что мы тоже не так уж и плохи во многих спортивных дисциплинах, но только наши Олимпийский игры проходят каждый день! Убедитесь в этом сами!


Гимнасты в общественном транспорте

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Час пик в общественном транспорте — отличный шанс, чтобы размять свои мышцы и сделать парочку гимнастических трюков.


Спортивная ходьба


Прыжок в высоту, который мы тренируем каждый вечер


А вот и норматив по прыжкам в длину уже тут как тут


На рынке овощей и фруктов у вас должен быть глаз-алмаз, чтобы попасть в самое спелое яблочко на прилавке


Некоторые покупатели в Токио очень щепетильно подходят к выбору фруктов и овощей на рынках. Когда кто-то осторожно берёт и рассматривает зеленый лук — это всё равно, что наблюдать, как олимпийский стрелок пытается попасть в цель. Интересно, пройдёт ли этот лук в окончательный отбор?


Игра в теннис от профессиональных сотрудников офиса

Работаете ли вы в офисе или дома, всё равно правила игры не меняются. Да начнётся «Email пинг-понг»!


Отличная подача! Официанты знают толк в волейболе


Продавцы, которые сами не подозревают, что они — тяжелоатлеты


Бег с препятствиями под дождём

Особенно хорошо мы справляемся с этим видом спорта, когда опаздываем на работу. В этих случаях можно и медаль на шею повесить (если вы, конечно, всё-таки не опоздали).


Игра называется «Успей на последний поезд и вспомни о своих спринтерских способностях»

Эстафета в каждом супермаркете за пять минут до того, когда спиртные напитки продавать больше будет нельзя

Я часто вижу, как люди покупают банки пива в магазинах и передают их друг другу, словно они спортсмены, участвующие в эстафете.


Родительский велотрек

Фехтовальщики

Люди, продлевающие визу, могут на секунду почувствовать себя метателем диска. Как далеко на этот раз получится метнуть заявление?

Сегодня в бой вступают: промоутер с очередной листовкой в руке и случайный прохожий

Регби на улицах Франции

Источник:

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Метки: Адриан Хоган   Жизнь   Спорт   забавно   люди   олимпийские игры   рисунок   художник   
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