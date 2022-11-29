Ретро-комиксы о неунывающей девушке, к которой ревновала своего мужа жена художника

Венгерский художник-самоучка Пал Пустаи (1919-1970) много лет проработал в железнодорожной конторе, где рисовал плакаты по технике безопасности и создавал макеты рекламных объявлений. А в 1955 году он решил попробовать себя в карикатуре.

Первые рисунки пришлись по душе зрителям и критикам, а в 1957 художник принес в редакцию одной газеты целую серию рисунков с главной героиней, которая попадает в самые разнообразные ситуации, но при этом никогда не унывает и не боится принимать решения.

Девушку Пал Пустаи назвал Юцика (Jucika) – ударение на первый слог.