Ретро-комиксы о неунывающей девушке, к которой ревновала своего мужа жена художника

Когда художник, придумавший Юцику, скончался, первое что сделала его вдова – сожгла все оригинальные рисунки с изображением ненавистной ей девушки. Но репродукции уже остались в многочисленных газетах и журналах, а сегодня их можно найти в интернете. Уже в наше время ретро-комикс из 60-х обрел второе рождение.
Вообще слово «комикс» в СССР и странах соцлагеря не любили. Не наше название, американское… Хотя «многосерийные» карикатуры печатались и в журнале «Крокодил», в аналогичных изданиях Восточного блока. В некоторых странах даже появились свои многолетние серии, объединенные одними и теми же героями, или же героиней, как в данном случае.
Венгерский художник-самоучка Пал Пустаи (1919-1970) много лет проработал в железнодорожной конторе, где рисовал плакаты по технике безопасности и создавал макеты рекламных объявлений. А в 1955 году он решил попробовать себя в карикатуре.
Первые рисунки пришлись по душе зрителям и критикам, а в 1957 художник принес в редакцию одной газеты целую серию рисунков с главной героиней, которая попадает в самые разнообразные ситуации, но при этом никогда не унывает и не боится принимать решения.
Девушку Пал Пустаи назвал Юцика (Jucika) – ударение на первый слог.
Первые комиксы про Юцику были черно-белыми. В 1959 году художник оказался в штате главного венгерского журнала сатиры и юмора – еженедельника «Ludas Matyi». Серия расцвела в ярких красках.
Не сказать, что похождения венгерской девушки невероятно смешные. Скорее озорные, забавные. Ситуации, которые придумывал венгерский художник, настолько типичны во всех странах и во все времена, что с возникновением интернета серия из тогда закрытой страны стала популярной во всем мире. Все рисунки понятны без слов.
В Венгерской Народной республике про Юцику знали все. С 1957 по 1970 гг. вышло несколько сотен рисунков, в основном в трех, но изредка в двух или четырех сериях.
В Венгрии героиня комиксов стала рекламировать товары, вести радиопередачу. Ежегодно выходили настенные календари с Юцикой. В венгерских новогодних «голубых огоньках» ее вживую играли звезды театра и кино.
А вот в СССР серия не пришлась по душе чиновникам. Один комикс напечатали в журнале «Крокодил» в 1970 году и все. Советские граждане даже не увидели выпуск, где Юцика пытается лично познакомиться с Юрием Гагариным.
Возможно, это связано с тем, что Юцика оказалась девушка вполне раскрепощенной, даже по современным меркам. Многие сцены можно назвать пикантными и даже несколько пошлыми. А для советской действительности подобное было просто недопустимо.
Даже в ГДР серию стали печатать в 1965 году, но вскоре остановили из-за потока возмущений совсем не ханжеских немцев.
Возможно, вы уже обратили внимание, что образ Юцики одинаковый во всех комиксах. Невысокая темноволосая девушка с довольно выдающимися формами. Считается, что Пал Пустаи воплотил в образе героини комикса вполне реального человека. Кто эта девушка, точно неизвестно, но есть версия, что это племянница художника, к которой он был неравнодушен.
А вот жена Пустаи точно знала о своей нарисованной сопернице и о ее прототипе в реальной жизни. Как уже говорилось, сразу после скоропостижной кончины супруга на отдыхе в солнечной Хорватии, она уничтожила все оригинальные листы с Юцикой. Возможно и те, которые еще не были опубликованы.
Юцика поменяла в комиксах невообразимое количество профессий. Стюардесса, секретарша, официантка, медсестра, актриса, проводница, дворник, уборщица и многие др. Почти всегда она свободна от семейных уз, но нередко у нее есть молодой человек, а иногда даже муж.
Юцика проявляла свою находчивость в театрах и на концертах, на улице и дома, в лесу и на пляже. И всегда она была в центре внимания самых разных мужчин.
При этом Юцика готова «отшить» любого настырного самца и сама выбирает себе понравившегося мужчину. Не случайно рисованная девушка стала идолом современных венгерских (и не только) феминисток.
Источник:
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