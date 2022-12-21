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Простые, но остроумные рисунки, которые способны развеселить без единого слова

Простые, но остроумные рисунки, которые способны развеселить без единого слова

Автор:
21 декабря 2022 09:43
Сообщество : Юмор
Метки: Карло Фердон   Юмор   без слов   забавно   иллюстрация   рисунок   
1678
17
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Карло Фердон создает простые, минималистские, но такие красноречивые и смешные комиксы, которые обязаны вызвать у вас улыбку!
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Метки: Карло Фердон   Юмор   без слов   забавно   иллюстрация   рисунок   
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7  комментариев
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31k
Игорь 2 часа назад
Что удивляет в подобного рода мазне - неизвестно что там получится с популярностью - главное побольше копирайтов налепить в самых видных местах. Ибо плагиатчики спят и видят как бы украсть у гения...
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4k
!ГЕНнадий 3 минуты назад
Комментарий к фото
Интересно - что у него в плафоне, человек?...
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26k
Киры4 2 часа назад
Комментарий к фото
Засмотревшийся на парня.
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Infinite

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