Простые, но остроумные рисунки, которые способны развеселить без единого слова

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Карло Фердон создает простые, минималистские, но такие красноречивые и смешные комиксы, которые обязаны вызвать у вас улыбку!
1.
Пародия на Мэрилин Монро в фильме «Зуд седьмого года»
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2.
Мотивация
Сам автор заявляет, что идеи для иллюстраций приходят к нему случайно, но его «секретная» формула» заключается в том, чтобы поместить персонажей в повседневные ситуации, приправив щепоткой абсурда.
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3.
«Ложись спать, тебе завтра рано вставать!»
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4.
Что было первым, курица или яйцо?
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5.
Мем про неверного парня
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6.
А это удобно
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7.
Видит кеглю — сбивает
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8.
Лампочка перегорела
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9.
Не волнуйся, это всё из-за сытных зимних праздников!
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10.
Вам доставка
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11.
Неподходящая пара
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12.
«Хороший человек. А теперь принеси мне вкусняшку»
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13.
Если бы бактерии умели делать селфи
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14.
Мухи и газеты — вещи несовместимые
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15.
Иногда кажется, что пульт делает именно это
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16.
Измена
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