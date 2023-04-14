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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7461 пост • 867 подписчиков подписаться
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С Ольги Бузовой требуют миллион евро за убыточное вино с лицом певицы

С Ольги Бузовой требуют миллион евро за убыточное вино с лицом певицы

Автор:
14 апреля 2023 12:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бузова   вино   интересное   напиток   суд   фото   шоу бизнес   
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Ольга Бузова несколько лет назад выпустила вино со своим лицом на этикетке. Судя по всему, "напиток богов" оказался убыточным. Бузова убрала своё лицо с этикетки, и теперь производители вынуждены избавиться от нескольких партий.

В начале апреля Ольга Бузова отозвала согласие на использование своего имени и изображения на бутылках вина BUZWINE. В сообщении сказано, что Бузова имеет на это полное право. В свою очередь производитель ООО «Глобал Вайн дистрибьюшен» по закону имеет право требовать возмещения причиненных ему убытков. А убытков оказалось немало.

Теперь производитель вина должен утилизировать всю имеющуюся партию BUZWINE, а также выплатить неустойку поставщику.

Производитель звёздного напитка через суд требует с певицы возмещение убытков в размере 1 150 000 евро и расходов на утилизацию продукции на сумму 1,5 млн рублей, сообщает Приморский райсуд Петербурга.

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Метки: бузова   вино   интересное   напиток   суд   фото   шоу бизнес   
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18  комментариев
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74k
Доктор Джонс Полчаса назад
"BUZWINE" - booze? Дешевое бухло... Вот и не прокатило...
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3k
VPJ 3 минуты назад
Вот же Бузова, вот же сука, имея всего лишь три дырки в теле, потрясла ентими дырками так, что на неё миллионы исками искят. (уши и подмышки не считаются.)
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27k
Serg2001 6 минут назад
"BUZWINE", Buzcoin... Рестораторша, блогерша, модельерша, писательница, певица, актриса, ведущая, бизнесвуменша... "Горшочек, не вари!" (с) ... )

Такое впечатление, что её захватила в рабство группа алчных дельцов и доят, доят... Оля, подай знак, если это так!... )
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5k
vasilykopkov 8 минут назад
А что этикетку переклеить, не?
На Баскова или Сврлочкову, например...
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468
Руслана Тарасова 10 минут назад
Любой продукт или любой товар или любую услугу которую рекламировала , рекламирует или будет рекламировать Бузова , ни я, ни мой круг друзей и знакомых, никогда не купят. Наоборот, есть стойкое впечатление, что Бузова рекламирует что- то низкокачественное и опасное для здоровья. Бренд "Бузова" , это всегда антиреклама. Видишь её фамилию на товаре, сразу разворачивайси беги в обратную сторону, крепко при этом держась за карман с деньгами...
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8k
Борис Карабанов 11 минут назад
Во как! С какой только стороны к борьбе с пьянством не заходят! То виноградники рубят, то Бузову на этикетку клеят.
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31k
Slonyash 11 минут назад
Даже для тёщи никто не хотел покупать?
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9k
Copycat 11 минут назад
да что для неё миллион пусть даже евро) так обидно деньги терять но это мелочи для неё
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22k
Слепой Пью 20 минут назад
Да ободрать наклейки и впендюрить на бутылки лицо Киркорова! Всего делов-то...
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53k
dima423 22 минуты назад
Я чето не пойму, их бузова насильно чтоль заставила свое епало на вино приклеить? скорее всего это они ей сами предложили, да еще и забашляли за это)
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Хоть одна хорошая новость, связанная с Бузовой...
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18k
Олег Полчаса назад
Отдать ей всю партию вина - пусть отмывает старые этикетки и клеит "Портвейн 777" хоть какие то расходы отобьет.
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4k
Дмитрий ! 39 минут назад
Думать надо было прежде, чем вкладываться в это...
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