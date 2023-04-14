С Ольги Бузовой требуют миллион евро за убыточное вино с лицом певицы

Ольга Бузова несколько лет назад выпустила вино со своим лицом на этикетке. Судя по всему, "напиток богов" оказался убыточным. Бузова убрала своё лицо с этикетки, и теперь производители вынуждены избавиться от нескольких партий.
В начале апреля Ольга Бузова отозвала согласие на использование своего имени и изображения на бутылках вина BUZWINE. В сообщении сказано, что Бузова имеет на это полное право. В свою очередь производитель ООО «Глобал Вайн дистрибьюшен» по закону имеет право требовать возмещения причиненных ему убытков. А убытков оказалось немало.
Теперь производитель вина должен утилизировать всю имеющуюся партию BUZWINE, а также выплатить неустойку поставщику.
Производитель звёздного напитка через суд требует с певицы возмещение убытков в размере 1 150 000 евро и расходов на утилизацию продукции на сумму 1,5 млн рублей, сообщает Приморский райсуд Петербурга.
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Такое впечатление, что её захватила в рабство группа алчных дельцов и доят, доят... Оля, подай знак, если это так!... )
На Баскова или Сврлочкову, например...
"В начале апреля Ольга Бузова отозвала согласие на использование своего имени и изображения на бутылках вина BUZWINE. В сообщении сказано, что Бузова имеет на это полное право. В свою очередь производитель ООО «Глобал Вайн дистрибьюшен» по закону имеет право требовать возмещения причиненных ему убытков."
Пишут что бузова сама отозвала, причем имея право по контракту... то есть не виноделы отказались из-за убытков! Или ты что то другое там в тексте углядел?