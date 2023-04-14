С Ольги Бузовой требуют миллион евро за убыточное вино с лицом певицы

В начале апреля Ольга Бузова отозвала согласие на использование своего имени и изображения на бутылках вина BUZWINE. В сообщении сказано, что Бузова имеет на это полное право. В свою очередь производитель ООО «Глобал Вайн дистрибьюшен» по закону имеет право требовать возмещения причиненных ему убытков. А убытков оказалось немало.

Теперь производитель вина должен утилизировать всю имеющуюся партию BUZWINE, а также выплатить неустойку поставщику.