А знаете ли вы то, что пираты носили серьги из-за необходимости, а не просто ради красоты?

Современный Голливуд изобилует изображениями пиратов из так называемого Золотого века пиратства (примерно между 1650 и 1720 годами), щеголяющих в дорогих и экстравагантных нарядах и сверху донизу увешанных различными ювелирными украшениями.
Конечно, у людей, как правило, есть неотъемлемая потребность украшать свой внешний вид, и ювелирные изделия как нельзя лучше подходят для этого. Однако, знаете ли вы, что для пиратов некоторые виды украшений были нечто большим, нежели просто дополнением к естественной эстетической красоте их владельцев?
Да, мы говорим о серьгах, которые пираты носили из-за нескольких необходимых причин, а не просто ради красоты.
Причина №1 — Пираты носили серьги как показательное подтверждение своих морских достижений
Тот, кто знаком с географией или историей пиратства, наверняка слышал о капитане Френсисе Дрейке, английском военно-морском офицере, мореплавателе и капере (пирате с лицензией).
Его именем назван пролив, соединяющий южные части Атлантического и Тихого океанов. Через пролив Дрейка проходит мощное Антарктическое циркумполярное течение из-за чего там образуются сильнейшие штормы, где нередки ветра свыше 30 м/с и волны выше 20 метров.
В этом проливе также находится самая южная точка Южноамериканского континента — острова Диего Рамирес, а также легендарный мыс Горн.
- Считалось, что только невероятно опытный экипаж способен обогнуть мыс Горн, а большая часть кораблей в этом месте терпит крушения и погибает.
Фрэнсис Дрейк первым официально смог преодолеть этот пролив в 1578 году на своем корабле «Золотая лань» в честь чего заслужил то, что данный пролив был назван в его честь.
С тех пор в Англии образовалась морская традиция, которая позволяла любому моряку, который прошел пролив Дрейка и обогнул мыс Горн, носить золотую серьгу в ухе. По приказу королевы Елизаветы, английским морякам, прошедшим пролив, разрешали выпить по рюмке виски в тавернах английских портов за счет Её Величества, а также получать награду золотую серьгу, которая была официальным подтверждением таланта моряка и его достижения.
Пираты переняли эту традицию и каждая команда, которая смогла достичь подобного достижения, получала от своего капитана золотую серьгу. Капитан специально тратил свои личные деньги на приобретение и вручение золотых серьг своей команде. Пересечение экватора было одним из величайших морских достижений для настоящего моряка. Серьга напоминала им, что они могут преодолеть любые препятствия, с которыми столкнутся.
Причина №2 — Пираты носили серьги из практических и суеверных соображений
Ношение своего богатства на теле — древняя практика, распространенная на многих континентах. Пираты жили и умирали за деньги. Их кредо, их вера и вся их жизнь и повседневная деятельность были обусловлены необходимостью приобретать деньги и защищать то, что они имели, от воров, подобных им. Ювелирные изделия были идеальным решением, так как человеку было труднее украсть то, что вы носите на своем теле, по сравнению с кошельком монет или сундуком, который может утонуть вместе с кораблем.
Но конечно не каждый пират носил серьги, потому что отваживался на то, чтобы доказать кому-то своё мастерство мореплавателя, или пытался "всё ценное носить с собой". Серьги, которые носили пираты, нередко носились ими из-за различных суеверий.
Например, пираты верили, что серьги делают зрение острее и служат магическими талисманами, предотвращающими морскую болезнь.
Считалось, что драгоценные металлы, из которых делают большинство серег, обладают магическими целебными свойствами, которые сохранят здоровье пиратов, носящих их, в море и на суше. Например, испанские мореплаватели и пираты носили серебряные серьги, чтобы бросать их в воду (например, в озерах на необитаемых островах). Если серебро тускнело, то значит вода была непригодна для питья или отравлена.
Причина №3 — Пираты носили серьги в качестве платы за свои похороны на случай, если они погибнут в море
С эпидемии Чёрной смерти до Галантного века, в Европу пришла мода на концепцию Memento mori. Memento mori — это латинская фраза, которая примерно означает «Помни, что ты умрешь» или просто «Помни о смерти». Тема Memento mori была так невероятно популярна по всей Европе, что использовалась всюду, начиная от декоративно-прикладного искусства в этом жанре, заканчивая простыми украшения, связанными с символикой смерти и т.д.
Тема memento mori особо сильно повлияла на пиратство, где черепа носили не только на ювелирных изделиях (на перстнях), но на пиратских флагах.
Пираты жили под лозунгом Memento mori (фактически) одним днём. Серьга для пирата пирата была этаким физическим страховым полисом, гарантирующим ему, что он будет достойно похоронен, если погибнет в море и будет выброшен на берег или погибнет на берегу. Человек, который найдет его тело, сможет использовать серьгу в качестве платы за свои услуги, чтобы обеспечить пирату надлежащее захоронение.
Некоторые пираты дошли до того, что выгравировали свои имена и порты приписки на своих серьгах, чтобы гарантировать, что их тела могут быть отправлены обратно их семьям, если они умрут где-нибудь далеко от дома и будут найдены случайными людьми.
Одной серебряной и золотой серьги было достаточно, чтобы покрыть расходы на похороны одного человека в Золотой век пиратства.
Это был хороший способ признать свою смертность и подготовиться к ней. Историки раскопали доказательства, подтверждающие это, например, выгравированные имена и родные города на кольцах пиратов.
Причина №4 — Пираты носили серьги, чтобы лишний раз показательно подчеркнуть то, что они находятся вне закона
Богатый и влиятельный класс по всей Европе издавал несправедливые законы, которые определяли, как простые люди должны были одеваться и жить в 17-м и 18-м веках во главе с Великобританией. Эти Законы о роскоши применялись безжалостно, а их нарушение влекло за собой огромные денежные штрафы или длительные несправедливые тюремные сроки. Эти законы позволяли легко по внешнему виду определять социальный статус и привилегии человека и могли использоваться для социальной дискриминации. Также они не позволяли простолюдинам имитировать внешний вид аристократов и могли использоваться для стигматизации неблагополучных групп.
В Колониальной Америке и регионах Карибского бассейна (где расцветало пиратство) существовал запрет введённый в 1634 г, который гласил, что только люди с личным состоянием не менее двухсот фунтов могут носить кружева, серебряные или золотые пуговицы, ленты для шляп, ремни, оборки, накидки, золотые кольца, серьги и другие ювелирные украшения.
Поскольку пираты были свободными духом людьми, они не верили в такие бессмысленные диктаты, поэтому в своей манере боролись с несправедливой системой, путем ношения дорогой одежды и украшений, которые они снимали с торговцев после нападения на торговые суды, появляясь на публике как вызов правящему классу и городским властям.
Серьги были особо заметным и даже показательным заявлением от пиратов, что они открыто попирают законы, и то, что несправедливые законы не могут помешать им жить на их условиях.
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Серьга у казака обозначала его положение в семье. В левом ухе серьга говорила о том, что казак единственный сын у родителей. В правом - что он является последним мужчиной рода.