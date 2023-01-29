А знаете ли вы то, что пираты носили серьги из-за необходимости, а не просто ради красоты?

Тот, кто знаком с географией или историей пиратства, наверняка слышал о капитане Френсисе Дрейке, английском военно-морском офицере, мореплавателе и капере (пирате с лицензией).

Его именем назван пролив, соединяющий южные части Атлантического и Тихого океанов. Через пролив Дрейка проходит мощное Антарктическое циркумполярное течение из-за чего там образуются сильнейшие штормы, где нередки ветра свыше 30 м/с и волны выше 20 метров.

В этом проливе также находится самая южная точка Южноамериканского континента — острова Диего Рамирес, а также легендарный мыс Горн.

Считалось, что только невероятно опытный экипаж способен обогнуть мыс Горн, а большая часть кораблей в этом месте терпит крушения и погибает.

Фрэнсис Дрейк первым официально смог преодолеть этот пролив в 1578 году на своем корабле «Золотая лань» в честь чего заслужил то, что данный пролив был назван в его честь.

С тех пор в Англии образовалась морская традиция, которая позволяла любому моряку, который прошел пролив Дрейка и обогнул мыс Горн, носить золотую серьгу в ухе. По приказу королевы Елизаветы, английским морякам, прошедшим пролив, разрешали выпить по рюмке виски в тавернах английских портов за счет Её Величества, а также получать награду золотую серьгу, которая была официальным подтверждением таланта моряка и его достижения.

Пираты переняли эту традицию и каждая команда, которая смогла достичь подобного достижения, получала от своего капитана золотую серьгу. Капитан специально тратил свои личные деньги на приобретение и вручение золотых серьг своей команде. Пересечение экватора было одним из величайших морских достижений для настоящего моряка. Серьга напоминала им, что они могут преодолеть любые препятствия, с которыми столкнутся.

Причина №2 — Пираты носили серьги из практических и суеверных соображений