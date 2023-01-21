Женщины конца XIX века с бесконечно длинными волосами, от которых невозможно оторвать взгляд

Как известно, женские волосы во многих культурах мира имеют особый сакральный смысл. Кое-где и вовсе волосы женщины может увидеть только муж, а в остальное время её голова должна быть покрыта.
Но сегодня я не буду углубляться в детали, просто покажу вам несколько очень интересных, на мой взгляд, женских портретов, сделанных в конце 19 века на обеих берегах Атлантики.
Вообще, я люблю, когда у женщины длинные волосы. На меня они действуют просто магнетически. Хотя таких длинных, как на этих снимках, я конечно в реальной жизни не встречал. Даже не знаю, как бы среагировал на такое.
Однако если отбросить визуальную составляющую и собственные вкусовые предпочтения, то я с трудом могу себе представить, как эти дамы мыли голову и ухаживали за своими волосами в ту далекую Викторианскую эпоху.
Конечно, без прислуги тут дело не обходилось. Императрица Австрии Елизавета Баварская, которая имела волосы длиной до пят, называла себя "рабой своих волос". При этом, у неё была помощница-парикмахер Фанни Ангер, которая помогала ей с мытьём головы, а также укладывала всё это "богатство" в разнообразные прически. За что, кстати, получала сумасшедшие для того времени деньги - на уровне профессоров университетов.
Сообщается также, что своим волосам императрица уделяла целый день раз в три недели. В состав её "шампуня" обязательно входили коньяк и сырые яйца. Плюс, ежедневно около 3 часов уходило на расчесывание волос императрицы. Всем выпавшим волоскам вёлся строгий учёт.
Понимаете теперь, да? Но давайте смотреть и удивляться дальше.
Волей-неволей ассоциации со сказочной принцессой Рапунцель не избежать, правда же?
Вот вам, кстати, и настоящая принцесса - Луиза Алансонская. Дочь Фердинанда Орлеанского и баварской принцессы Софии-Шарлотты. Кстати, родственница той императрицы, о которой я писал выше. Видимо, роскошные волосы - это их фамильная черта.
Тут важно подчеркнуть ещё раз, что с распущенными волосами сиятельные особы на людях, конечно же, не ходили. Делали либо сложные прически, либо просто заплетали в косы.
На фото ниже как раз та же самая Луиза с косой.
А вот дама далеко не королевских кровей, но тоже оставила свой след в истории. Марта Харпер прославилась в США, открыв сеть парикмахерских, где продавалось изобретенное ей средство для волос. Рекламная компания строилась на том, что именно с помощью этого средства Марте удалось отрастить такую шевелюру.
А это одна из сестёр Сазерленд. Всего их было семь и у всех были волосы до пяток. Они гастролировали, показывая их, а также, пользуясь популярностью, тоже продавали "авторский" тоник для волос.
На следующем фото уже трое из разбогатевших на красоте своих волос сестёр Сазерленд. Та, что слева, очень похожа на советскую актрису Нону Мордюкову. Или мне кажется?
Ну и, наконец, все семь сестёр Сазерленд на одном фото и их брат Чарльз в придачу.
Благодаря своим волосам и умелому маркетингу, за 4 года этой семейкой было продано 2,5 миллиона бутылочек их "тоника", что принесло им более 3 млн. долларов. Громаднейшая по тем временам сумма.
Источник:
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