Женщины конца XIX века с бесконечно длинными волосами, от которых невозможно оторвать взгляд

Конечно, без прислуги тут дело не обходилось. Императрица Австрии Елизавета Баварская, которая имела волосы длиной до пят, называла себя "рабой своих волос". При этом, у неё была помощница-парикмахер Фанни Ангер, которая помогала ей с мытьём головы, а также укладывала всё это "богатство" в разнообразные прически. За что, кстати, получала сумасшедшие для того времени деньги - на уровне профессоров университетов.

Сообщается также, что своим волосам императрица уделяла целый день раз в три недели. В состав её "шампуня" обязательно входили коньяк и сырые яйца. Плюс, ежедневно около 3 часов уходило на расчесывание волос императрицы. Всем выпавшим волоскам вёлся строгий учёт.

Понимаете теперь, да? Но давайте смотреть и удивляться дальше.

Волей-неволей ассоциации со сказочной принцессой Рапунцель не избежать, правда же?