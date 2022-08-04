"Поцелуй смерти": развенчиваем мифы вокруг известной барселонской скульптуры

Скульптура El Peto de la Mort установлена в 30-х годах прошлого века на кладбище Побленоу, на могиле, в которой похоронен единственный сын довольно богатой семьи Ллаудет — Жозеп Ллаудет Солер. Обычно пишут, что её заказал отец покойного, но согласно источникам, ссылающимся на записи в мастерской, где был сделан памятник, заказ был оформлен на мать, Терезу Солер Пинто.

Почему же тогда считают, что именно отец заказывал памятник? Рассказывают, что именно он провёл трое суток у могилы сына, когда там был установлен памятник. А может и сразу после похорон, тем более особых красок легенде придаёт и то, что сама могила находится практически в самом конце кладбища. А был ли на самом деле в этой истории отец – доподлинно неизвестно.