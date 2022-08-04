"Поцелуй смерти": развенчиваем мифы вокруг известной барселонской скульптуры

Одна из самых известных и узнаваемых скульптур Барселоны находится на кладбище, называется "Поцелуй смерти" и изображает, соответственно, смерть, пришедшую за молодым человеком. Интригу вносит и то, что до сих пор идут споры об авторстве этого памятника, а также о заимствовании самой идеи памятника.
Скульптура El Peto de la Mort установлена в 30-х годах прошлого века на кладбище Побленоу, на могиле, в которой похоронен единственный сын довольно богатой семьи Ллаудет — Жозеп Ллаудет Солер. Обычно пишут, что её заказал отец покойного, но согласно источникам, ссылающимся на записи в мастерской, где был сделан памятник, заказ был оформлен на мать, Терезу Солер Пинто.
Почему же тогда считают, что именно отец заказывал памятник? Рассказывают, что именно он провёл трое суток у могилы сына, когда там был установлен памятник. А может и сразу после похорон, тем более особых красок легенде придаёт и то, что сама могила находится практически в самом конце кладбища. А был ли на самом деле в этой истории отец – доподлинно неизвестно.
Спор по поводу авторства тоже возник не на пустом месте – на памятнике стоит автограф владельца мастерской Жауме Барба, где была изготовлена скульптура. Но считается, что автором был Жоан Фонбернат, скульптор, работавший в этой мастерской. Вернее, обычно пишут именно, что непонятно, кто из них автор.
Но подпись Жауме Барба в данном случае обозначает не авторство, а производителя – это примерно как указать название компании, в которой был выполнен проект. Тем более, что в работе над "Поцелуем смерти" принимали участие и другие "сотрудники", подмастерья, как сказали бы раньше.
Впрочем, какой-то интриги в стиле "он присвоил авторство" тут нет, обычно даже пишут, что Жоан Фонбернат был сыном или племянником владельца мастерской. И это тоже ошибочное, судя по всему, утверждение. Если поизучать подробней, то можно узнать, что здесь родственные связи иного плана – он был женат на дочери Жауме Барба, то есть был его зятем.
В общем, никакой загадочности в этой истории не оказалось – можно не напускать туману и рассказывать только факты. И даже более интересным фактом можно считать то, что на самом деле идея этого произведения не оригинальна, а позаимствована у другой кладбищенской скульптуры.
Речь идёт об одноимённом произведении авторства Лоренцо Марони, которое можно увидеть на Монументальном кладбище в Милане. В 1910-м году скульптор изготовил её для надгробного памятника семьи Эрколе Ментасти. Эта работа ближе к барельефу, но сюжет и воплощение – практически один в один – Смерть в виде скелета с крыльями целует юношу в висок.
Ну и ещё одна деталь – говорят, что именно "Поцелуй смерти" вдохновил Ингмара Бергмана на создание фильма "Седьмая печать". Но, скорей всего, это опять же просто миф, поскольку пьесу, по которой в 1957-м году снял свой фильм шведский режиссёр, написал он сам – и сам же он говорил, что вдохновлялся при этом фреской "Смерть, играющая в шахматы".
Фреска эта находится в шведской церкви Тёбю и давно (её относят к концу 15-го века) известна сама по себе, да и сюжет игры со Смертью достаточно популярен в искусстве. В пьесе Бергмана, к слову, нет никакого поцелуя, есть именно игра в шахматы со смертью – кстати, главный герой проиграл Смерти, но при этом отвлёк её внимание от своих друзей.
Так или иначе, именно "Поцелуй смерти" из Побленоу стал очень популярным – на самом деле копию памятника даже легко найти в продаже на известных интернет-площадках. А на само испанское кладбище часто приезжают именно для того, чтобы посмотреть знаменитую скульптуру. Хотя там много не менее интересных работ такого плана.
Источник:
АНТИФИШКИ
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