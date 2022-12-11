Кареты русских царей

В «гараже» императорских дворцов хранились огромные коллекции карет на все случаи жизни. Вот лишь некоторые из них.
В средние века и в допетровскую эпоху цари обычно путешествовали в тяжелых закрытых каретах, довольно простых по конструкции, без особых излишеств в декоре. Их называли колымага — до сих пор в русском языке это слово в шутку используется для описания тяжелых, неповоротливых транспортных средств.
Колымага Бориса Годунова
Это одна из старейших сохранившихся карет (и одна из первых, которую можно было назвать роскошной). Украшенная бархатом, золотыми нитями и жемчугом, эта карета была построена в конце XVI – начале XVII века в Англии, известным каретником. В 1603 году английский король Яков I подарил такую колымагу русскому царю Борису Годунову.
Борта были украшены многофигурными рельефными композициями. Колеса и скульптурные композиции над колесами также отличались искусной резьбой и декором.
Забавные закрытые зимние сани
Зимой для передвижения использовались сани. Для дальних поездок цари могли иметь целый караван закрытых саней — сундуки с одеждой и религиозными иконами, например, ехали в отдельных санях. А дети царя Ивана V Алексеевича (брата Петра Великого) разъезжали в этих «потешных» санях. Его стены украшены позолоченными орнаментами и рисунками с изображением цветов и экзотических птиц. Кроме того, в закрытых санях были сделаны резные окна из слюды.
Зимние сани Петра Великого
Петр Великий был известен своим аскетизмом и простотой в быту. Эта скромная маленькая карета принадлежала ему. Тем не менее, она была очень маневренной. Такую конструкцию Петр I увидел во время своего путешествия по Европе: кузов кареты снимали с колес и ставили на полозья, так что одна и та же карета использовалась в течение всего года.
В начале XVIII века, когда был построен Санкт-Петербург и туда была перенесена столица, Россия стремилась к европеизации. Затем последовала церемония грандиозных отъездов королевских особ в роскошных каретах – настоящих шедеврах, заказанных у лучших европейских мастеров. Позже появилось и большое количество русских ремесленников, которые вывели каретостроение на новый уровень — и постепенно королевские особы перестали заказывать их из-за границы. Большую популярность приобрели элегантные летние двухместные кареты-купе, а также «берлайны» – четырехместные кареты.
Тележка Анны Иоанновны
Эта небольшая двухместная телега из красного дерева была построена в 1730-х годах и принадлежала Анне Иоанновне. Однако императрица не ездила на ней далеко, катаясь исключительно по дворцовому парку.
Кареты Елизаветы Петровны
Елизавета Петровна была главной русской поклонницей барокко и роскоши. У нее было много экипажей, и все они выделялись обилием декора, резьбы и позолоты. Например, для коронационных торжеств в 1742 году использовалась эта двухместная немецкая карета.
Особенно интересны украшения и росписи на дверях и стенах. На них изображены барочные ангелы и имперский символ – двуглавый орел.
Самая удивительная карета из клена и бронзы была привезена Елизавете в начале 1740-х годов из Вены.
Главный элемент декора кареты – великолепная золоченая резьба по дереву.
Этот двухместная карета-купе от немецких мастеров была подарена императрице самим прусским королем Фридрихом Великим в 1746 году.
В 1753 году граф Кирилл Разумовский заказал четырехместную карету для Елизаветы Петровны у французских мастеров.
Помимо всей роскошной резьбы, карета особенно отличалась прекрасными филенками, украшающими двери кареты.
Закрытые зимние сани Елизаветы Петровны
Дочь Петра Великого, императрица Елизавета Петровна, путешествовала по снегу и льду в дальних поездках на этих многоместных закрытых санях. В такой карете она за рекордные три дня, загнав много лошадей до смерти, добралась из Петербурга в Москву на коронацию.
Карета была построена в 1730-х годах из дуба и березы и расписана маслом прямо по дереву.
Кареты Екатерины Великой
Екатерина Великая, немка по национальности, считала любовь Елизаветы к роскоши расточительством. Она предпочитала более скромный декор, ее любимым стилем был классицизм. Екатерина Великая тоже много путешествовала, поэтому превыше всего ценила комфорт — так, например, выглядела дорожная карета императрицы.
А эта «берлинская» коляска (четырехместный вагон-трансформер) была построена для Екатерины Великой придворным мастером Иоганном Конрадом Букендалем в 1769 году. В обивке использовались бархат, шелк и кожа; конечно же, главная особенность кареты – ее золоченая резьба по дереву.
Эту двухместную туристическую карету подарил Екатерине Великой ее фаворит граф Григорий Орлов. Она была построена в 1770-х годах в Англии.
Задние колеса украшены фигурами Святого Георгия, поражающего дракона, а передние колеса украшены орлами.
Телега Павла I
Павел I, царствовавший недолго, страдал паранойей и строил себе неприступные замки (по иронии судьбы, в одном из таких замков, Михайловском замке, он был убит заговорщиками). Для частных поездок с женой Марией Федоровной он, однако, не заботясь о своей безопасности, приобрел эту прогулочную повозку в стиле классицизма.
После смерти мужа овдовевшая императрица путешествовала в этом элегантном фаэтоне с зонтиком, подаренным ей в 1821 году датским послом. Для кучера нет козел; вместо этого возница ехал на лошади.
Кареты Николая I
У Николая был совершенно новый стиль. Он предпочитал легкие и очень элегантные кареты, например этот кабриолет с откидным верхом.
У его жены, императрицы Александры Федоровны, была прогрессивная «самоходная телега», которой не нужны были лошади. Трехместная тележка приводилась в движение ручной педалью, расположенной сзади. Человек, сидящий впереди, просто управлял коляской.
Кареты Александра II
Кареты сыграли печальную роль в судьбе этого императора – он погиб от бомбы террориста, путешествуя по Санкт-Петербургу в своей карете. Эта карета уцелела, и на ее задней стенке видны повреждения от бомбы. Эта маневренная компактная коляска получила название «Брогэм» в честь шотландца лорда Бруэма, который ввел моду на такие коляски.
Эта миниатюрная карета принадлежала детям Александра II. На ней по парковым аллеям проезжал и наследник престола, будущий император Александр III.
Транспорт Николая II
Во время церемоний последний русский царь, следуя протоколу, ездил в каретах. Впрочем, он их не очень любил: во-первых, он сам любил ездить верхом; во-вторых, в России уже были первые автомобили.
Вот, например, царь подходит к своему роллс-ройсу.
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