Кареты русских царей

Зимой для передвижения использовались сани. Для дальних поездок цари могли иметь целый караван закрытых саней — сундуки с одеждой и религиозными иконами, например, ехали в отдельных санях. А дети царя Ивана V Алексеевича (брата Петра Великого) разъезжали в этих «потешных» санях. Его стены украшены позолоченными орнаментами и рисунками с изображением цветов и экзотических птиц. Кроме того, в закрытых санях были сделаны резные окна из слюды.

Зимние сани Петра Великого

Петр Великий был известен своим аскетизмом и простотой в быту. Эта скромная маленькая карета принадлежала ему. Тем не менее, она была очень маневренной. Такую конструкцию Петр I увидел во время своего путешествия по Европе: кузов кареты снимали с колес и ставили на полозья, так что одна и та же карета использовалась в течение всего года.