30 раз, когда онлайн-знатоки помогли людям опознать их находки

Ответ: "У некоторых людей особенно едкое кожное сало. Раньше я работал в механическом цеху, и мы называли таких людей "ржавчинателями" и запрещали им прикасаться к своим инструментам. "Ржавчинатели" оставляют ржавчину не только на стали, но и на латуни, меди, бронзе, алюминии, цинке и т. д. Если он использовал твои инструменты, и ты их не почистил и не смазал сразу, ржавые отпечатки пальцев появятся на стали через несколько часов. Думаю, в какой-то момент такой "ржавчинатель" коснулся этой монеты, после чего ее еще долго никто не трогал".