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30&nbsp;раз, когда онлайн-знатоки помогли людям опознать их&nbsp;находки

30 раз, когда онлайн-знатоки помогли людям опознать их находки

Автор:
27 января 2023 19:07
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Reddit   Открытия   загадки   интересно   находки   что это за штука   
2898
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«Что это такое?» — младший и менее известный брат популярного сабреддита, где онлайн-детективы помогают друг другу опознать странные и загадочные находки; да не просто опознать, а еще и рассказать, как этим пользоваться. Кажется, не существует такой загадки, которую не может разгадать этот коллективный разум!

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Ответ: "Известно, что некоторые виды птиц (в основном вороны) дарят подарки. Чайка подарила тебе раковину морского ушка! Очень круто!"

Ответ: "Позвоночник дельфина".

Ответ: "У некоторых людей особенно едкое кожное сало. Раньше я работал в механическом цеху, и мы называли таких людей "ржавчинателями" и запрещали им прикасаться к своим инструментам. "Ржавчинатели" оставляют ржавчину не только на стали, но и на латуни, меди, бронзе, алюминии, цинке и т. д. Если он использовал твои инструменты, и ты их не почистил и не смазал сразу, ржавые отпечатки пальцев появятся на стали через несколько часов. Думаю, в какой-то момент такой "ржавчинатель" коснулся этой монеты, после чего ее еще долго никто не трогал".

Ответ: "Определенно похоже на творчество коренных народов. Я бы отнес ее в местное Историческое общество или другую организацию для изучения".

Ответ: "Это золотой фазан".

Ответ: "Это для самообороны. Крепится к ключам как брелок".

Ответ: "Зеленоватый тритон" [у молодых тритонов этого вида оранжево-красный окрас].

Ответ: "Это из "Звездного пути", клингонский флаг".

Ответ: "Это называется Цицания широколистная или маньчжурский дикий рис. Можно нарезать его ломтиками и пожарить, помешивая, в течение минуты или около того, а затем потушить с небольшим количеством соевого соуса, пока он не пропитается вкусом. У него приятная уникальная текстура, более твердая, чем у кабачка".

Ответ: "Это многоножки, идущие вместе. Те, что внизу, тоже идут. Те, кто наверху, идут по ним, и как только они доходят до конца, они перемещаются вниз и меняются. Они делают это, чтобы быстрее преодолеть большее расстояние".

Ответ: "Это напечатанные на 3D-принтере "плитки корралловых рифов".

Ответ: "Похоже на ручную гранату. Я бы посоветовал вызвать полицию, чтобы убедиться".

Ответ: "Это южная летяга. Возраст около 2 недель. Его глаза все еще развиваются, так что не пытайтесь их открыть. Если вы собираетесь его выходить, учтите, что он очень привяжется к вам и потребует много внимания, а также ведет ночной образ жизни".

Ответ: "Это бутылочная тыква ... Поверьте мне, я азиат ... Но я ни разу не видел настолько длинную".

Ответ: "Это ломкая веретеница. Безногая ящерица. Охраняемый вид".

Ответ: "Это генетическое заболевание... Частичный альбинизм".

Ответ: "Резак для яичной скорлупы. Для яиц всмятку, чтобы срезать верхушку".

Ответ: "Это кап! Мастера работы по дереву платят за них большие деньги, потому что структура волокон изнутри очень крутая".

Ответ (автора): "Мы сняли его. Это противозамочное устройство, позволяющее вытащить или отсоединить замок, так что это была попытка ограбления. К счастью, они не смогли войти. Полиция приедет утром".

Ответ: "Это штука для резки/измельчения кокосов. На нее садятся и бьют кокосы о лезвие".

Ответ: "Это для изготовление поддельных кредитных карт".

Ответ: "Карибский домашний геккон. Очень распространены во Флориде. Они ведут ночной образ жизни, поэтому, если он вылез днем, вероятно, у него стресс. Просто поместите его на время в какое-нибудь темное и теплое место".

Ответ: "Это веселковый гриб-вонючка. Наконечник пахнет тухлым мясом, чтобы привлечь мух и распространить споры. Он полый внутри. Не подпускайте к нему собак. Моя собака съела такой, мы отвезли ее к ветеринару. Тот сказал, что моя собака трипует от грибов. Она была в порядке после дня наблюдения".

Ответ: "Это азбука Морзе. «РАД ЗНАКОМСТВУ, НАДЕЮСЬ, ВЫ УГАДАЕТЕ МОЕ ИМЯ» [повторяется 4 раза]"

Ответ: "Это потому, что деревья опрыскали инсектицидом, предназначенным для уничтожения тли, которая сбрасывает сок на автомобили, припаркованные под деревьями. Это убило тысячи пчел, поэтому деревья теперь обматывают сеткой, чтобы предотвратить приземление большего количества пчел на деревья".

Ответ: "Это блюдо называется кхир. Обычно едят теплым, но лично я предпочитаю его холодным".

Ответ: "Это закладка для книг".

Ответ: "Гусеница бражника винного".

Ответ: "Это распылитель для муки. Его используют, чтобы посыпать мукой рабочую поверхность. Также с его помощью можно посыпать сахарной пудрой печенье и все в этом духе".

Ответ: "Это Гиднеллум Пека, также известый как Кровоточащий Зуб".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Открытия   загадки   интересно   находки   что это за штука   
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Сергей Семенов 44 минуты назад
21. "Эту штуку нашли завернутой в наволочку на лестничной клетке отеля, где работает мой парень"
Ответ: "Это для изготовление поддельных кредитных карт".

Почему сразу поддельных?! Это примитивный ручной эмбоссер. Применяется для эмбоссирования единичных/мелкосерийных экземпляров пластика. Скажем так: сотню-другую дисконток/клубных карт на нем изготовить в разы дешевле, чем покупать автомат, который окупится если делать по тыще в день. Для владельцев небольших заведений, которые делают пару-тройку карт в неделю - отличный вариант.
Для сравнения - рядом фото автомата (и, да: он тоже для относительно мелких серий).

ЗЫ В свое время я работал в рекламном агентстве, которое, в числе прочего, делало пластик. Печать, спекание, кодировка ленты - все было своё. А вот эмбоссирование с припрессовкой фольгой и индент-печать с прокраской приходилось заказывать на стороне задорого, собрав тыщу-другую неперсонализированного пластика (за меньшее не брались или брались за очень дорого). Если б тогда нашли где купить такую ручную шнягу как на фото - прибыль была бы сильнобольше.
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