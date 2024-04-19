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25 раз, когда интернет помог людям опознать их находки

25 раз, когда интернет помог людям опознать их находки

Автор:
19 апреля 2024 13:00
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Reddit   Загадки   интересно   находки   простые объяснения   что это за штука   
1489
26

В популярном Reddit-сообществе «Что это за штука?» больше двух миллионов участников регулярно помогают друг другу опознать загадочные артефакты и прочие любопытные находки. Кажется, что просто не существует такой загадки, которую эти люди не могли бы разгадать!

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Ответ: Это старая палочка для выдувания мыльных пузырей, до 1800-х годов".

Ответ: "Это «формировочный конус», используемый для придания сырому войлоку конусообразных форм для изготовления шляп. Войлок оборачивается вокруг конуса, а затем разрезается пополам (по металлической ленте), чтобы получить 2 половинки, что является первым шагом в формировании шляпы из шерстяного войлока".

Ответ: "Это просто игрушка-антистресс".

Ответ: "Какой-то электрический массажер/палочка для ухода за кожей".

Ответ: "Это старинный переносной обогреватель/грелка для ног".

Ответ: "Это газетницы. У палочек есть прорезь, через которую пропускают газету. Обычно размером с широкоформатные газеты".

Ответ: "Это точно телескопический сборщик фруктов".

Ответ: "Предполагаю, что они фиксируют чехол на пружинном блоке. Вставив отвертку в паз, можно открыть крышку".

Ответ: "Это инструмент, называется антистатическая лопатка".

Ответ: "Предполагаю, что это для открывания банок в старом стиле, с нажимным язычком, чтобы не порезать палец".

Ответ: "Так выглядят креветочный чипсы, пока их не обжарят во фритюре".

Ответ: "Ты неправильно его держишь. Мне кажется, что это нос с усами из магазина приколов, только без резинки".

"Если это напечатано на 3D-принтере, это, вероятно, реквизит — пуля из косплея My Hero Academia".

Ответ: "Это ножной педальный клапан для смесителя, который теперь заменяют ручными датчиками на кране. Это настоящий клапан, и он на самом деле более надежный, но более дорогой".

Ответ: "Думаю, что это игрушечная бутылка воды для хомяка. Помню, у меня было что-то подобное, когда я была маленькой, в наборе Littlest Pet Shop".

Ответ: "Это консервная дробилка".

Ответ: "Это ключ от диспенсеров для бумажных полотенец в туалетах".

Ответ: "Это антицеллюлитное устройство".

Ответ: "Это пара настоящих старинных викторианских ножниц для обрезки фитиля и гашения свечей".

Ответ: "Это щипцы для поднятия горячих банок, чтобы не обжечь пальцы".

Ответ: "Это игрушка".

Ответ: "Это фрагмент кошелька в викторианском стиле".

Ответ: "Это косточки для воротника. Их можно вставить в воротник, чтобы он стоял".

Ответ: «Это действительно GPS-трекер, но не самый незаметный».

Ответ: "Это инструмент, чтобы снять верхушку с вареного яйца".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Загадки   интересно   находки   простые объяснения   что это за штука   
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8  комментариев
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61k
dima423 58 минут назад
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Я думал это сыщик из бременских музыкантов)))
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14k
Denissg 14 минут назад
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Но каждый подумал совсем о другом.
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33k
Axel 39 минут назад
Ответ: "Это просто игрушка-антистресс".

И как ей играть? У меня уже стресс от ее вида
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33k
Axel 40 минут назад
Ответ: "Это консервная дробилка".

Действительно все понятно теперь)
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1303 поста (1231 в горячем)

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