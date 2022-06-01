35 раз, когда интернет-знатоки помогли опознать странные находки

Бывает, наткнулся на какую-то интересную вещь или детальку, но совершенно не понимаешь, что это и как этим пользоваться. Хорошо, что есть сообщество «Что это за штука?», где более двух миллионов онлайн-детективов всегда готовы прийти на помощь!
Ответ: «Оно называется «ледяной цветок» и связано с тем, что влага замерзает, покидая ткань растений».
2. «В доме моей девушки рядом с дверью в подвал есть вот такая панель, которая зажигается каждый раз, когда в подвале включают свет. Что это?»
Ответ: «Она показывает, что в подвале горит свет».
3. «Найдено в кабинете моего учителя математики. 100 квадратов с различными узорами и цветами. Узоры, кажется, не повторяются»
Ответ: «Это умножение. Например, 4 — это 2 синих, синий — это 2. Получается, 4 — это 2x2. 8 содержит три синих: 2x2x2. 96 это 4 синих, 2x2x2x2 (32), умноженных на красный, что равно 3. 32x3 = 96».
4. «Мы остановились в Airbnb, и здесь есть вот такой маленький металлический поднос, встроенный в столешницу. Он около 2,5 см глубиной (банан для масштаба), его нельзя вытащить, и под ним есть полка»
Ответ: «Здесь были весы».
5. «Что это за штука? Контейнер в виде маленькой золотой свинки с крохотной ложечкой-хвостом, который можно достать»
Ответ: «Это солонка»
6. «Две машины, припаркованные на улице, у обеих на боковых зеркалах надеты, кажется, футболки (или какая-то ткань), но только на стороне, обращенной к дороге»
Ответ: «Это чтобы птицы не бросались на зеркала».
7. «Странные могилы на деревенском кладбище на северо-западе Ирана. Я с детства вижу такие могилы, но никогда не понимал, что означают эти отметки. Могилы не похожи на христианские или мусульманские, и никто в деревне не знает их происхождения. Если кто-то что-нибудь знает, буду признателен за помощь»
Ответ: «На надгробиях на северо-западе Ирана иногда встречаются фигурные/сюжетные рисунки, указывающие на род занятий человека».
8. «Хоронили на заднем дворе нашу собаку, которая сегодня умерла в возрасте 16 лет, и наткнулись на такую стену под землей»
Ответ: «В ней есть дыры, это дренажный колодец. Эта штука наполняется, когда идет дождь, чтобы двор не затопило».
Ответ: «Это тип туалета для инвалидов, более распространенный в Европе, чем в США. У него также должна быть такое сиденье. Это позволяет человеку соскользнуть прямо на сиденье и с него (например, с инвалидной коляски), чтобы при этом его гениталии не касались сиденья или унитаза. Это более удобно и уменьшает распространение болезней».
Ответ: «Крючок для пуговиц на обуви. Использовался, чтобы зацепить все эти крошечные пуговицы на женских сапогах».
Ответ: «Маска судебного стенографиста для диктовки».
12. «Что это за красная кожаная фигурка дьявола, найденная в деревянном ящике на чердаке?»
Ответ: «Такие фигурки называются Дженни Хэнивер. Это высушенные скаты, которым изменили форму, чтобы они походили на чудовищ».
Ответ: «Средневековая бляха паломника»
14. «Они лежали в детском наборе в самолете, без объяснений или инструкций. Что это такое?»
Ответ: «Ложка, вилка и нож в детском наборе имеют прорези в ручках, эти штуки вставляют в них, чтобы сделать модельки самолетов. Обратите внимание, что их 3, а «mon avion» по-французски означает «мой самолет».
Ответ: «Это для цветочных ящиков».
Ответ: «Это шведский факел. Такое бревно горит дольше, чем если его просто подбросить в огонь»
Ответ: «Это прикроватная тумба, и на нее можно ставить чашки с кофе/завтраком, чтобы на поверхности не оставались кольца/пятна от кофе».
18. «Что это за 6-этажная крошечная башня посреди парковки рядом с бейсбольным полем на востоке Остина, штат Техас?»
Ответ: «Это учебное здание для пожарных. Они используют всю эту территорию для самых разных тренировок, включая высокоскоростную погоню для полицейских, а также стрельбу».
19. «Деревянный механизм на стене исторического здания. Он оснащен циферблатами, которые кажутся синхронизированными. Ручка внизу при нажатии заставляет стрелки прыгать, но если повернуть ее, ничего не происходит. Циферблаты пронумерованы, но некоторые из них помечены как «Гостиная», «Дамский вход» и «Ванная».
Ответ: «Панель вызова слуг. Кнопки или веревки по всему дому заставляют ее звонить».
Ответ: «Это замок для блокировки/пометки. Его размещают на выключателе, когда несколько человек работают с оборудованием, чтобы никто его не выключил».
Ответ: «Это грелка для постели».
22. «Что это за крошечные коричневые и бежевые бусинки, которые я нашел на ковре и подоконнике?»
Ответ: «Похоже на термитную муку, то есть, какашки термитов».
Ответ: «Пепельница»
24. «Что это за штука? Слегка ржавая металлическая пластина с вырезанной надписью "Стоп"».
Ответ: «Пластина на задний фонарь A-13442-AR от винтажного Ford».
Ответ: «Пресс для гамбургеров».
26. «Скамейка со странными вырезами. Не думаю, что это для велосипедов, потребовалась бы слишком длинная цепь»
Ответ: «Это действительно для велосипедов. Если захочется присесть, велосипед можно поставить рядом. Они не для того, чтобы пристегнуть велосипед и уйти».
27. «Найдено на пляже возле Миртл-Бич, Южная Каролина. Недавно прошел сильный шторм. Оно очень твердое и легко ломается. Кажется органическим»
Ответ: «В холодную погоду у нас на пляже тоже появляются подобные штуки. Оказывается, это были жиры в «очищенной» воде из бостонской канализационной станции, которая отводилась по трубопроводу в залив Кейп-Код. Они слипались в большие жирные комки, как этот. Промышленные смазки (синтетические воски) также регулярно сбрасываются с кораблей и выбрасываются на берег. Воск или жир кажутся наиболее вероятными вариантами».
28. «Я неоднократно видел в барах и пабах такой латунный столб в форме трости (как правило) и задавался вопросом, что это и для чего используется»
Ответ: «Это разделитель. Он служит для того, чтобы клиенты стояли в стороне, подальше от той части бара, где официанты забирают напитки. Также обратите внимание на свободное место под барной стойкой, бармен (в некоторых моделях) может открывать стойку, чтобы войти и выйти. Не хотелось бы, чтобы клиенты там стояли и блокировали доступ».
Ответ: «Мяч для игры в петанк».
Ответ: «Это оборудование детской площадки 70-80-х годов. Нужно лечь на спину и проскользнуть насквозь, потянув за прутья».
31. «Пришел в коробке с набором для изготовления конфет, который я добыл на Craigslist. Имеет ширину около 11,5 см и около 60 крученых винтов. Он шел вместе с множеством различных полупрофессиональных инструментов для изготовления сахара/конфет, и этот меня поставил в тупик».
Ответ: «Это для изготовления сахарной паутинки».
Ответ: «Предотвращает смывание смываемых салфеток. Система защиты сантехники Traptex».
Ответ: «Это глава (купол). По крайней мере, была раньше. Когда старые здания сносят, люди часто покупают их и переделывают».
34. «Нашел это, убираясь на чердаке. Из дерева, кажется, ручная работа, размер 20 сантиметров, но я понятия не имею, что это такое или что оно делает»
Ответ: «Возможно, это двойная ложка якуба — символ гостеприимства в традиционном африканском искусстве. Она символизирует две разные вселенные, противоположные друг другу».
35. «Нашел это за морозильной камерой во время ремонта. Пластиковый корпус, пластиковые шарики, металлическая крышка, около 4 сантиметров в длину. Стеновой анкер? Капсула с цианидом?»
Ответ: «:Это капсула с запахом/феромоном для клеевой ловушки для моли».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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