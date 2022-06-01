35 раз, когда интернет-знатоки помогли опознать странные находки

Ответ: «Это тип туалета для инвалидов, более распространенный в Европе, чем в США. У него также должна быть такое сиденье. Это позволяет человеку соскользнуть прямо на сиденье и с него (например, с инвалидной коляски), чтобы при этом его гениталии не касались сиденья или унитаза. Это более удобно и уменьшает распространение болезней».