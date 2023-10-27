25 чудесных находок, сделанных во время путешествия по пустыне

2442
26
Пустыни — это суровые и безлюдные места нашей планеты, где температура зашкаливает, а воды исчезающе мало. Кажется, что эти пространства безжизненны. Однако в них есть и жизнь, и своеобразная красота. И на удивление много желающих побывать в пустыне и заняться исследованием её чудес.
×
×
2. Стекло Ливийской пустыни, прозрачнейшее природное стекло, получившееся в результате ударов молний
7. Рысь на вершине кактуса в пустыне Аризоны. Ей пришлось спрятаться от преследовавшей её пумы
19. Поезд в Аравийской пустыне спустя 100 лет после того, как на него напали Т.Э. Лоуренс (Лоуренс Аравийский) и его повстанцы
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 14 необычных находок, на которые люди случайно наткнулись во время прогулки
- 27 невероятных случайных открытий
- Сомнительные привычки животных, которые заставили бы нас покраснеть от стыда
- 35 необычных фото, которыми поделились пользователи сети
- 30 раз, когда онлайн-знатоки помогли людям опознать их находки
Метки: Открытия забавно интересно интересности находки неожиданные фото природа пустыня путешественники
Новости партнёров
реклама