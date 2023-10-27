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25 чудесных находок, сделанных во время путешествия по пустыне

25 чудесных находок, сделанных во время путешествия по пустыне

Автор:
27 октября 2023 16:48
Сообщество : Путешествия
Метки: Открытия   забавно   интересно   интересности   находки   неожиданные фото   природа   пустыня   путешественники   
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Пустыни — это суровые и безлюдные места нашей планеты, где температура зашкаливает, а воды исчезающе мало. Кажется, что эти пространства безжизненны. Однако в них есть и жизнь, и своеобразная красота. И на удивление много желающих побывать в пустыне и заняться исследованием её чудес.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Открытия   забавно   интересно   интересности   находки   неожиданные фото   природа   пустыня   путешественники   
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11k
Летучий Мыш 4 часа назад
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Сергей Час назад
Арбуз аппетитный, я бы попробовал!
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8k
Invertor 4 часа назад
Комментарий к фото
Это "прозрачнейшее" больше на замороженую мочу смахивает.
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