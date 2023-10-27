25 чудесных находок, сделанных во время путешествия по пустыне

Пустыни — это суровые и безлюдные места нашей планеты, где температура зашкаливает, а воды исчезающе мало. Кажется, что эти пространства безжизненны. Однако в них есть и жизнь, и своеобразная красота. И на удивление много желающих побывать в пустыне и заняться исследованием её чудес.