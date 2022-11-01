30 раз, когда интернет-знатоки помогли людям опознать их находки

В популярном Reddit-сообществе «Что это за штука?» больше двух миллионов участников регулярно помогают друг другу опознать загадочные артефакты и прочие любопытные находки. Кажется, что просто не существует такой загадки, которую эти люди не могли бы разгадать!
1. «Тяжелое стеклянное украшение, не менее 3 кг. Одна часть съемная. 13 см высотой. Сделано из прозрачного и красного стекла».
Ответ: «Судя по красной части, это, скорее всего, причудливый подсвечник, а верхняя часть предназначена для того, чтобы погасить свечу».
Ответ: «Похоже, это для того, чтобы размешивать содержимое в блендере. Она вставляется в него сверху».
3. «Никаких опознавательных знаков. Деревянная ручка, удивительно удобная. Стальной шарообразный кончик зафиксирован и не вращается».
Ответ: «Это инструмент для обработки кожи, используемый при изготовлении седел. Мой друг делает седла для лошадей в стиле вестерн, и его «старинные» инструменты выглядят точно так же».
4. «Что бы это могло быть? Сделано из дерева, внутри колесо с кучей острых шипов. Кажется, это что-то типа мясорубки, но для чего она?»
Ответ: «Это терка для сыра».
5. «Подарок на новоселье. Наполовину из дерева, наполовину из мрамора, 2 полукруглых углубления, маленькая ложечка».
Ответ: «Это солонка и перечница».
6. «Резное изделие, куплено в антикварном магазине в Польше. Что это такое и из чего вырезано?»
Ответ: «Это ребро кита».
7. «Огромная ржавая старая печь, окруженная глиняными трубками, найдено в глуши Северной Швеции».
Ответ: «Скорее всего, это старая печь для обжига».
Ответ: «Он впитывает влагу, чтобы одежда в шкафу оставалась сухой».
9. «Найдено в пляжном домике в Клируотере, Флорида. Пронумерованный кол с поплавком наверху».
Ответ: «Это поплавок для обозначения ловушки для крабов или омаров».
10. «Нашел это сегодня на работе, оставил кто-то из ночных рабочих. Цельное со всех сторон. Отверстий вообще нет. Полое стекло, золотая окантовка на одном конце».
Ответ: «Это стеклянный поршень шприца. У нас есть такие на работе».
11. «Латунный инструмент, семейная загадка, 3-4 дюйма в длину, возможно, он как-то связан с мореплаванием»
Ответ: «Это османские весы».
Ответ: «Это старинная латунная тарелочка для пикси 1930-х годов, под кольца, булавки, монеты и т. д. На ней нужно оставлять подношения для маленьких людей, чтобы они хорошо к вам относились».
13. «Высотой около метра, из стекла, вероятно, принадлежало нефтеперерабатывающему заводу или электростанции до 90-х годов»
Ответ: «Это ртутный дуговой выпрямитель».
Ответ: «Похоже, это выброшенная на берег морская анемона».
Ответ: «Похоже на горлянку, которую разукрасили. Если это не музыкальный инструмент (внутри есть бисер?), то, наверное, чисто для украшения».
Ответ: «Это роллер для костяшек, довольно популярная фиджет-игрушка в мире EDC».
Ответ: «Это датчик дождя и инея/льда. Через 2 металлических круга проходит небольшой ток, они не соприкасаются и изолированы друг от друга. Когда капли дождя соединяют два металла, небольшой ток усиливается или активирует переключатель, что запускает насос или закрывает окна, которые в это время открыты, чтобы дождь или снег не повредили вещи».
Ответ: «Это подставка для подноса. К ней полагается еще одна деталь — поднос с соответствующими штифтами, чтобы он встал плотно. Потом поднос уносят обратно на кухню, а выдвижную часть убирают обратно, чтобы не мешала».
19. «Длинный инструмент с металлическим циферблатом наверху, который можно крутить. Возможно, это что-то для каллиграфии»
Ответ: «Это рейсфедер».
Ответ: «Похоже на стойку для велосипеда. Сиденье находится под навесом, поэтому остается сухим».
Ответ: «Раньше в этих квартирах были встроенные пылесосы».
Ответ: «Похоже на сбой в контроле качества. Когда пуансон дошел до прорези, заготовка вилки вставилась не полностью и немного скосилась. Если бы контролер качества не отдыхал в этот момент, она оказалась бы в мусорном ведре».
Ответ: «Это декроттуар для обуви, чтобы счистить с подошвы грязь перед входом в дом».
24. «Какой-то ручной инструмент? С одной стороны барашковая гайка, а с другой — круглая насадка, которая выглядит так, будто ее можно вставить в разные пазы»
Ответ: «Это ручка для двухсекционной пилы».
Ответ: «У знакомой есть что-то вроде этого, и это «стена для йоги». Судя по всему, в йоге есть какие-то упражнения для растяжки, в которых используются веревки».
26. «Пришли в наборе для вышивки крестиком. Гибкие, сделаны из резины, на обоих концах магниты, поэтому они слипаются».
Ответ: «Это магнитные зажимы, которые можно использовать, чтобы лишняя ткань не мешалась».
27. «На фотографиях, найденных в коллекции моего дедушки, запечатлен какой-то диск с отверстиями, установленный в центре города»
Ответ: «Это часть телескопа-рефлектора Хейла в Паломаре».
28. «Красный инструмент из пластмассы и металла, металл упругий. На коротком конце выбит замок, а на плоской стороне — цифра 7».
Ответ: «Полагаю, что это запирающий механизм консервного ключа».
29. «Эти две штуки спланировали на землю сразу после того, как большой самолет пролетел низко над моим домом. Они песчаные и эластичные, почти как засохшая краска».
Ответ: «Напоминает огнезащитный порошок. Большие самолеты летают над пожарами и раскидывают его, возможно, это застывший кусок».
30. «Легкий предмет, как бумага или засохшая грязь, легко крошится, но держит форму в воде. Квадратные сквозные отверстия».
Ответ: «Это внутренняя часть каталитического конвертера».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Из этого понял только слова "довольно популярная".