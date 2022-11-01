30 раз, когда интернет-знатоки помогли людям опознать их находки

Ответ: «Это датчик дождя и инея/льда. Через 2 металлических круга проходит небольшой ток, они не соприкасаются и изолированы друг от друга. Когда капли дождя соединяют два металла, небольшой ток усиливается или активирует переключатель, что запускает насос или закрывает окна, которые в это время открыты, чтобы дождь или снег не повредили вещи».