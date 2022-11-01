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30 раз, когда интернет-знатоки помогли людям опознать их находки

30 раз, когда интернет-знатоки помогли людям опознать их находки

Автор:
01 ноября 2022 17:28
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Reddit   Открытия   загадки   интересно   находки   что это за штука   
1435
31

В популярном Reddit-сообществе «Что это за штука?» больше двух миллионов участников регулярно помогают друг другу опознать загадочные артефакты и прочие любопытные находки. Кажется, что просто не существует такой загадки, которую эти люди не могли бы разгадать!

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Ответ: «Судя по красной части, это, скорее всего, причудливый подсвечник, а верхняя часть предназначена для того, чтобы погасить свечу».

Ответ: «Похоже, это для того, чтобы размешивать содержимое в блендере. Она вставляется в него сверху».

Ответ: «Это инструмент для обработки кожи, используемый при изготовлении седел. Мой друг делает седла для лошадей в стиле вестерн, и его «старинные» инструменты выглядят точно так же».

Ответ: «Это терка для сыра».

Ответ: «Это солонка и перечница».

Ответ: «Это ребро кита».

Ответ: «Скорее всего, это старая печь для обжига».

Ответ: «Он впитывает влагу, чтобы одежда в шкафу оставалась сухой».

Ответ: «Это поплавок для обозначения ловушки для крабов или омаров».

Ответ: «Это стеклянный поршень шприца. У нас есть такие на работе».

Ответ: «Это османские весы».

Ответ: «Это старинная латунная тарелочка для пикси 1930-х годов, под кольца, булавки, монеты и т. д. На ней нужно оставлять подношения для маленьких людей, чтобы они хорошо к вам относились».

Ответ: «Это ртутный дуговой выпрямитель».

Ответ: «Похоже, это выброшенная на берег морская анемона».

Ответ: «Похоже на горлянку, которую разукрасили. Если это не музыкальный инструмент (внутри есть бисер?), то, наверное, чисто для украшения».

Ответ: «Это роллер для костяшек, довольно популярная фиджет-игрушка в мире EDC».

Ответ: «Это датчик дождя и инея/льда. Через 2 металлических круга проходит небольшой ток, они не соприкасаются и изолированы друг от друга. Когда капли дождя соединяют два металла, небольшой ток усиливается или активирует переключатель, что запускает насос или закрывает окна, которые в это время открыты, чтобы дождь или снег не повредили вещи».

Ответ: «Это подставка для подноса. К ней полагается еще одна деталь — поднос с соответствующими штифтами, чтобы он встал плотно. Потом поднос уносят обратно на кухню, а выдвижную часть убирают обратно, чтобы не мешала».

Ответ: «Это рейсфедер».

Ответ: «Похоже на стойку для велосипеда. Сиденье находится под навесом, поэтому остается сухим».

Ответ: «Раньше в этих квартирах были встроенные пылесосы».

Ответ: «Похоже на сбой в контроле качества. Когда пуансон дошел до прорези, заготовка вилки вставилась не полностью и немного скосилась. Если бы контролер качества не отдыхал в этот момент, она оказалась бы в мусорном ведре».

Ответ: «Это декроттуар для обуви, чтобы счистить с подошвы грязь перед входом в дом».

Ответ: «Это ручка для двухсекционной пилы».

Ответ: «У знакомой есть что-то вроде этого, и это «стена для йоги». Судя по всему, в йоге есть какие-то упражнения для растяжки, в которых используются веревки».

Ответ: «Это магнитные зажимы, которые можно использовать, чтобы лишняя ткань не мешалась».

Ответ: «Это часть телескопа-рефлектора Хейла в Паломаре».

Ответ: «Полагаю, что это запирающий механизм консервного ключа».

Ответ: «Напоминает огнезащитный порошок. Большие самолеты летают над пожарами и раскидывают его, возможно, это застывший кусок».

Ответ: «Это внутренняя часть каталитического конвертера».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Открытия   загадки   интересно   находки   что это за штука   
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7  комментариев
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186
iskra 3 часа назад
"роллер для костяшек, довольно популярная фиджет-игрушка в мире EDC"
Из этого понял только слова "довольно популярная".
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18k
anpetrof 4 минуты назад
Комментарий к фото
?????
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18k
anpetrof 12 минут назад
Комментарий к фото
Я было подумал, что это пуговица такая деревянная, а тут подишь ты - роллер
...
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77
Виталий Понаморев 36 минут назад
только было!!!
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943
Просто прохожий Час назад
С каждым таким постом из категории "Что это" видно как интернет стадо прогрессивно тупеет. Всё больше ответов типа " я думаю это...", "я предполагаю...". 99% отвечают понятия не имея что это на картинке. Придурки, если тупы и без образования лучше промолчите, может за умных сойдете. Нахрен людям знать что ты думаешь, те кто задает вопрос хотя знать правильный ответ, а не брехню о твоем умственном состоянии(я думаю???) У тебя есть чем думать если ты даже читать не можешь и искать информацию и для тебя главное что то написать.
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