Что это за штука? 25 раз, когда интернет помог людям опознать их находки

В популярном Reddit-сообществе «Что это за штука?» больше двух миллионов участников регулярно помогают друг другу опознать загадочные артефакты и прочие любопытные находки. Кажется, что просто не существует такой загадки, которую эти люди не могли бы разгадать!
1. "Латунь, 10 x 7,5 сантиметра, петля открывается под углом 90°. Часть поменьше ребристая с внутренней стороны"
Ответ: Это старая палочка для выдувания мыльных пузырей, до 1800-х годов".
2. "Деревянный предмет около 90 см в длину и 45 в высоту. Металлическая полоса посередине, возможно металлические наконечники"
Ответ: "Это «формировочный конус», используемый для придания сырому войлоку конусообразных форм для изготовления шляп. Войлок оборачивается вокруг конуса, а затем разрезается пополам (по металлической ленте), чтобы получить 2 половинки, что является первым шагом в формировании шляпы из шерстяного войлока".
Ответ: "Это просто игрушка-антистресс".
4. "Нечто похожее на помаду, 10-12 см, с логотипом и надписью «Produced by Hiromi Yamamoto». Одна батарейка AAA, не работает".
Ответ: "Какой-то электрический массажер/палочка для ухода за кожей".
5. "Странная сумка из металла и бархата, с клеткой внутри, регулируемым вентиляционным отверстием с одной стороны и еще на выдвигающейся стороне».
Ответ: "Это старинный переносной обогреватель/грелка для ног".
Ответ: "Это газетницы. У палочек есть прорезь, через которую пропускают газету. Обычно размером с широкоформатные газеты".
Ответ: "Это точно телескопический сборщик фруктов".
Ответ: "Предполагаю, что они фиксируют чехол на пружинном блоке. Вставив отвертку в паз, можно открыть крышку".
9. "Они были внутри подарочного набора на турнире по гольфу. Около 18 сантиметров в длину, полужесткий пластик"
Ответ: "Это инструмент, называется антистатическая лопатка".
Ответ: "Предполагаю, что это для открывания банок в старом стиле, с нажимным язычком, чтобы не порезать палец".
Ответ: "Так выглядят креветочный чипсы, пока их не обжарят во фритюре".
12. "Я купил старый дом и нашел это в шкафу, не тронутое с 1960-х годов до сегодняшнего дня, есть идеи, что это такое?"
Ответ: "Ты неправильно его держишь. Мне кажется, что это нос с усами из магазина приколов, только без резинки".
13. "Мы с другом нашли этот красный цилиндрический объект возле его квартиры. Он около 5 сантиметров в высоту с серебряной иглой на конце".
"Если это напечатано на 3D-принтере, это, вероятно, реквизит — пуля из косплея My Hero Academia".
14. "Что это за кнопки на полу под раковиной в университетской ванной? Кажется, они ничего не делают, когда их нажимаешь".
Ответ: "Это ножной педальный клапан для смесителя, который теперь заменяют ручными датчиками на кране. Это настоящий клапан, и он на самом деле более надежный, но более дорогой".
15. "Нашел этот предмет на дне ящика комода. Весит около 1 грамма, 3 сантиметра в длину и сделан из жесткого полупрозрачного пластика. Что это?"
Ответ: "Думаю, что это игрушечная бутылка воды для хомяка. Помню, у меня было что-то подобное, когда я была маленькой, в наборе Littlest Pet Shop".
Ответ: "Это консервная дробилка".
17. "Нашла это у себя в кабинете и не могу понять, для чего это. Он металлический и толщиной всего около миллиметра".
Ответ: "Это ключ от диспенсеров для бумажных полотенец в туалетах".
18. "Силиконовая чашка? Эта штука пришла моим родителям по почте с неизвестного адреса. Материал податливый"
Ответ: "Это антицеллюлитное устройство".
Ответ: "Это пара настоящих старинных викторианских ножниц для обрезки фитиля и гашения свечей".
Ответ: "Это щипцы для поднятия горячих банок, чтобы не обжечь пальцы".
21. "Из автомата с жевательной резинкой. Пластик с поролоном на концах. Слегка утяжеленный"
Ответ: "Это игрушка".
Ответ: "Это фрагмент кошелька в викторианском стиле".
Ответ: "Это косточки для воротника. Их можно вставить в воротник, чтобы он стоял".
24. "Нашел это под своим пассажирским сиденьем. Сзади магниты. Это что, GPS-трекер, который кто-то установил в моей машине?"
Ответ: «Это действительно GPS-трекер, но не самый незаметный».
Ответ: "Это инструмент, чтобы снять верхушку с вареного яйца".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Так же интересна надпись NO2, она выполнена явно заводским методом (не просто фломастером), может означать что угодно - от два раза нет, или оксида азота, до неведомой нам аббревиатуры (исходя из формата записи склоняюсь к последнему варианту), но при этом очевидно, что шляпнику эта надпись до лампочки, значит она скорее всего имеет отношение к содержимому бочки, причём типовой бочки (была бы уникальная - не наносили бы).
Ну и последним вижу ориентацию надписи NO2 в пространстве, она подразумевает горизонтальное хранение/эксплуатацию, что не очень вяжется с ранее описанным.
Японцы уже тогда умеле делать продвинутые вибраторы. Размер - под миниатюрных японок.