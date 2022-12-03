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Что это за штука? 25 раз, когда интернет помог людям опознать их находки

Что это за штука? 25 раз, когда интернет помог людям опознать их находки

Автор:
03 декабря 2022 09:00
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Reddit   загадки   интересно   находки   простые объяснения   что это за штука   
3602
26

В популярном Reddit-сообществе «Что это за штука?» больше двух миллионов участников регулярно помогают друг другу опознать загадочные артефакты и прочие любопытные находки. Кажется, что просто не существует такой загадки, которую эти люди не могли бы разгадать!

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Ответ: Это старая палочка для выдувания мыльных пузырей, до 1800-х годов".

Ответ: "Это «формировочный конус», используемый для придания сырому войлоку конусообразных форм для изготовления шляп. Войлок оборачивается вокруг конуса, а затем разрезается пополам (по металлической ленте), чтобы получить 2 половинки, что является первым шагом в формировании шляпы из шерстяного войлока".

Ответ: "Это просто игрушка-антистресс".

Ответ: "Какой-то электрический массажер/палочка для ухода за кожей".

Ответ: "Это старинный переносной обогреватель/грелка для ног".

Ответ: "Это газетницы. У палочек есть прорезь, через которую пропускают газету. Обычно размером с широкоформатные газеты".

Ответ: "Это точно телескопический сборщик фруктов".

Ответ: "Предполагаю, что они фиксируют чехол на пружинном блоке. Вставив отвертку в паз, можно открыть крышку".

Ответ: "Это инструмент, называется антистатическая лопатка".

Ответ: "Предполагаю, что это для открывания банок в старом стиле, с нажимным язычком, чтобы не порезать палец".

Ответ: "Так выглядят креветочный чипсы, пока их не обжарят во фритюре".

Ответ: "Ты неправильно его держишь. Мне кажется, что это нос с усами из магазина приколов, только без резинки".

"Если это напечатано на 3D-принтере, это, вероятно, реквизит — пуля из косплея My Hero Academia".

Ответ: "Это ножной педальный клапан для смесителя, который теперь заменяют ручными датчиками на кране. Это настоящий клапан, и он на самом деле более надежный, но более дорогой".

Ответ: "Думаю, что это игрушечная бутылка воды для хомяка. Помню, у меня было что-то подобное, когда я была маленькой, в наборе Littlest Pet Shop".

Ответ: "Это консервная дробилка".

Ответ: "Это ключ от диспенсеров для бумажных полотенец в туалетах".

Ответ: "Это антицеллюлитное устройство".

Ответ: "Это пара настоящих старинных викторианских ножниц для обрезки фитиля и гашения свечей".

Ответ: "Это щипцы для поднятия горячих банок, чтобы не обжечь пальцы".

Ответ: "Это игрушка".

Ответ: "Это фрагмент кошелька в викторианском стиле".

Ответ: "Это косточки для воротника. Их можно вставить в воротник, чтобы он стоял".

Ответ: «Это действительно GPS-трекер, но не самый незаметный».

Ответ: "Это инструмент, чтобы снять верхушку с вареного яйца".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   загадки   интересно   находки   простые объяснения   что это за штука   
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12  комментариев
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1k
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
Консервная дробилка? А, ну всё понятно! Берешь консерву и дробишь, какой обед без дроблёных консервов?
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−18
Sergius SPb 36 минут назад
Некоторые находки я вообще бы руками не трогал, мало ли где они находились?))))
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7k
Pravednik84 Час назад
Комментарий к фото
Масштаб задан стулом, будем считать что калибр металлических полусфер = 2/3 от ширины стула, взял рулетку и намерил свой стул в 54мм, таким образом калибр головы в 36см, множим на Пи и получаем обхват головы 36*3,14=113см, что примерно в 2 раза превышает максимальный из стандартных головных уборов (табличка приведена ниже)

Так же интересна надпись NO2, она выполнена явно заводским методом (не просто фломастером), может означать что угодно - от два раза нет, или оксида азота, до неведомой нам аббревиатуры (исходя из формата записи склоняюсь к последнему варианту), но при этом очевидно, что шляпнику эта надпись до лампочки, значит она скорее всего имеет отношение к содержимому бочки, причём типовой бочки (была бы уникальная - не наносили бы).
Ну и последним вижу ориентацию надписи NO2 в пространстве, она подразумевает горизонтальное хранение/эксплуатацию, что не очень вяжется с ранее описанным.
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161
Павел Емцов Час назад
Про педальный клапан не понял. Он дороже, чем ручное управление)?
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4k
Frank Borman Час назад
4. "Нечто похожее на помаду, 10-12 см, с логотипом и надписью «Produced by Hiromi Yamamoto». Одна батарейка AAA, не работает".

Японцы уже тогда умеле делать продвинутые вибраторы. Размер - под миниатюрных японок.
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21k
homerchik 2 часа назад
друг подумал, что это немного другое...
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