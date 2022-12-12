30 раз, когда интернет помог людям опознать их находки

Ответ: "Я керамист. Итак, глиняные изделия пористые, в зависимости от материала. Фарфор плотный, а фаянсовые и керамические - менее плотные. В любом случае жидкости могут проходить через обожженную глину. Покрытие, нанесенное снаружи, может выглядеть сплошным, но в нем могут быть сотни крошечных трещин и отверстий. Когда вы разогреваете жидкости в микроволновой печи или просто оставляете их в керамическом сосуде, они могут просачиваться и кристаллизоваться в трещинах и отверстиях. Обычно это происходит только с дешевой или сделанной вручную керамикой".