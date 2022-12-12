30 раз, когда интернет помог людям опознать их находки

"Что это за штука" — сабреддит, насчитывающий 2,2 миллиона онлайн-детективов, которая разгадывает загадки. И вполне успешно! Здесь пользователи сети выкладывают фото странных, причудливых и часто винтажных находок, которые их озадачивают. И тогда знатоки объединяются, чтобы объяснить, что это за штука, и для чего она используется. Вот самые интересные примеры таких разгадок.
Ответ: "Противопыльные уголки. Чтобы проще было вымести пыль из углов".
Ответ: "Это колпачок для тушения огня. Гость дома использовал его, чтобы потушить факел".
3. "Объект, найденный во время прогулки по бездорожью в Боснии. Обратите внимание на шипы! Интересно, что это такое"
Ответ: "НЕ ХОДИТЕ В ПОХОДЫ ПО БОСНИИ, ЕСЛИ ТОЧНО НЕ ЗНАЕТЕ, КУДА НАПРАВЛЯЕТЕСЬ. Там полон неразмеченных минных полей".
Ответ: "Логарифмическая линейка. Эти штуки отправили людей на Луну".
5. "В квартире после вечеринки кто-то оставил маленького слоника, наполненного водой. Спорим с соседями, для чего он используется"
Ответ: "Это растаявший многоразовый кубик льда".
6. "Фотография заката, которую я сделал из аэропорта имени Джона Кеннеди. Эти тени — силуэт Манхэттена?"
Ответ: "Я живу недалеко от горы Рейнир и тут такое тоже бывает, только на рассвете. Гора отбрасывает тень на нижнюю сторону облаков. Выглядит не менее впечатляюще".
Ответ: "Они отражают фары машин в поле, чтобы олени не переходили дорогу. Это для безопасности как автомобилистов, так и животных".
Ответ: "Это для того, чтобы смотреть на светофор. Раньше светофоры устанавливали на той же стороне, на которой останавливались машины, что иногда мешало увидеть его тем, кто первым стоял в очереди. Эта штука помогала отражать свет сверху, чтобы было видно, когда светофор переключается".
9. "Непонятные прямые, но не параллельные линии рядом с моим офисным зданием… Что здесь происходит?"
Ответ: "Видимо, вы живете в Великобритании, где органы планирования часто требуют от застройщиков провести «оценочные пробные раскопки», чтобы убедиться, что на месте нет важных археологических артефактов, которые могут быть уничтожены при строительстве. Если в пробных траншеях обнаружится что-нибудь интересное, перед началом строительства могут потребоваться более серьезные археологические раскопки".
10. "Воронка высотой 4 метра с 3 отверстиями рядом с детской площадкой и пивным садом в Германии"
Ответ: "Это трехстороннее баскетбольное кольцо (Balltrichter mit drei Ausgängen). Туда можно бросить мяч, но ты при этом не знаешь, кому он достанется следующим. В школе моих детей только что установили такое. Детям нравится".
Ответ: "Медь убивает бактерии и микробы".
Ответ: "Это скребок для обуви, чтобы счищать грязь с подошвы перед входом в дом. Довольно распространенная штука".
13. "Найдено в магазине подержанных книг. Все части вращаются, а маркировка/месяцы наталкивают на мысль, что это может быть для картирования?"
Ответ: "Астролябия, древний GPS. Обычно используется для навигации, а также для измерения времени и прочих научных целей. У меня похожий висит на ключах".
14. "Что это за фигня выросла на моей кружке после того, как я разогрел ее в микроволновке?"
Ответ: "Я керамист. Итак, глиняные изделия пористые, в зависимости от материала. Фарфор плотный, а фаянсовые и керамические - менее плотные. В любом случае жидкости могут проходить через обожженную глину. Покрытие, нанесенное снаружи, может выглядеть сплошным, но в нем могут быть сотни крошечных трещин и отверстий. Когда вы разогреваете жидкости в микроволновой печи или просто оставляете их в керамическом сосуде, они могут просачиваться и кристаллизоваться в трещинах и отверстиях. Обычно это происходит только с дешевой или сделанной вручную керамикой".
Ответ: "Подставка под поднос. Здесь не хватает еще одной части - подноса с соответствующими штифтами. Поднос ставится сверху, и в эту штуку вставляются штифты. Они подходят друг к другу, поэтому поднос встает плотно. Затем поднос относят обратно на кухню, а эта часть задвигается обратно, чтобы она не мешала".
16. "Штука из синего стекла, найденная в секонд-хэнде. Около 12 сантиметров в высоту, отверстие в верхней части"
Ответ: "Это лампа на китовом жире. Стекло ручной работы. Очень необычный синий цвет. Дорогая штука!".
Ответ: "Это старинный зажим для пуповины. Вот почему он в форме аиста!".
Ответ: "Старый наперсток для большого пальца, который использовали торговцы рыбой/мясники".
Ответ: "Когда я был мелким, я однажды выстрелил в окно родителей из пневматического ружья, и меня посадили под домашний арест на месяц. Дырка была именно такой".
20. "Это рама из стальной проволоки с двумя стеклянными шариками. Нашлось в старом гараже среди разных вещей. Шарики могут поворачиваться внутри рамы"
Ответ: "Это точилка для бритвенных лезвий".
21. "Для чего нужна эта штука? Книга с черными пустыми страницами, чередующимися с тонкими полупрозрачными страницами"
Ответ: "Фотоальбом. На черные страницы вклеивают фотографии. Прозрачные страницы предназначены для защиты".
22. "Что за маленькие точки на моей кровати? Каждый раз, когда я их стряхиваю, они снова появляются в течение 2 часов, и я не понимаю, как"
Ответ: "Форма (слегка продолговатая) похожа на термитную муку (какашки). Скорее всего, они едят деревянные балки на вашем потолке и проделали дыру в недеревянной части, чтобы было куда сбрасывать свои экскременты. Вызовите инспектора как можно скорее".
23. Что это за большая круглая штука посреди женского туалета? Ванная старая, и, кажется, туда или из него не течет вода… Просто большой цилиндр со сливом"
Ответ: "Это раковина. Для мытья рук. Нужно наступить на кольцо, чтобы запустить воду".
Ответ: "Хотя на многих пластиковых предметах есть небольшие отметки в местах впрыскивания жидкого пластика в форму, предметы из пенополистирола («пенопласт») не изготавливаются таким образом. Вместо этого небольшие гранулы пластика предварительно обрабатываются паром в большом бункере, что заставляет их расширяться в маленькие гранулы пенопласта. Эти пенопластовые гранулы засыпаются в форму, а затем в нее впрыскивается дополнительный пар, в результате чего гранулы еще больше набухают, пока полностью не заполнят форму. Маленькие семиточечные метки — это точки впрыска пара".
Ответ: "Решено! Мы поспрашивали и оказалось, что это детекторы подводных лодок, ничего страшного, никакой взрывчатки внутри нет!".
Ответ: "Грелка для рук. Вы можете «щелкнуть» металлическую деталь, и она начнет химическую реакцию и нагреет мешочек".
27. "Что это за штука? Рядом были найдены несколько хирургических инструментов, но это может быть вообще не связано с ними"
Ответ: "Похоже, что это примитивный инструмент, который в прошлом использовали для помощи при родах. Иу. Дальнейшее гугление говорит мне, что эти штуки использовались для уменьшения размера головы младенца, если она была слишком большой для родов, путем откачивания спинномозговой жидкости. Вообще (надеюсь) для случаев, когда плод уже неживой. Ужасно".
28. "Что это за решетка перед дверью этого дома? Я живу в заснеженном районе и нигде не видел такого стока. Кто-нибудь знает, зачем это?"
Ответ: "Это для того, чтобы стряхивать снег с подошвы".
29. "Что это за серебристая металлическая штука с узкой перемычкой и концом в виде ложечки?"
Ответ: "Инструмент для чистки ушей, используется для зачерпывания серы. Более распространен в восточных странах".
Ответ: "Knäckebröd. Эстетика фильма во многом вдохновлена поездкой Миядзаки в Швецию. Просто уточняя — это просто шведские/скандинавские хрустящие хлебцы".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Если пульнуть из рогатки маленьким металлическим шариком в окно, то в стекле образуется такая же воронка.