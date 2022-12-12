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30 раз, когда интернет помог людям опознать их находки

30 раз, когда интернет помог людям опознать их находки

Автор:
12 декабря 2022 23:33
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Reddit   загадки   интересно   простые объяснения   фотографии из соцсетей   что это за штука   
1578
31

"Что это за штука" — сабреддит, насчитывающий 2,2 миллиона онлайн-детективов, которая разгадывает загадки. И вполне успешно! Здесь пользователи сети выкладывают фото странных, причудливых и часто винтажных находок, которые их озадачивают. И тогда знатоки объединяются, чтобы объяснить, что это за штука, и для чего она используется. Вот самые интересные примеры таких разгадок.

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Ответ: "Противопыльные уголки. Чтобы проще было вымести пыль из углов".

Ответ: "Это колпачок для тушения огня. Гость дома использовал его, чтобы потушить факел".

Ответ: "НЕ ХОДИТЕ В ПОХОДЫ ПО БОСНИИ, ЕСЛИ ТОЧНО НЕ ЗНАЕТЕ, КУДА НАПРАВЛЯЕТЕСЬ. Там полон неразмеченных минных полей".

Ответ: "Логарифмическая линейка. Эти штуки отправили людей на Луну".

Ответ: "Это растаявший многоразовый кубик льда".

Ответ: "Я живу недалеко от горы Рейнир и тут такое тоже бывает, только на рассвете. Гора отбрасывает тень на нижнюю сторону облаков. Выглядит не менее впечатляюще".

Ответ: "Они отражают фары машин в поле, чтобы олени не переходили дорогу. Это для безопасности как автомобилистов, так и животных".

Ответ: "Это для того, чтобы смотреть на светофор. Раньше светофоры устанавливали на той же стороне, на которой останавливались машины, что иногда мешало увидеть его тем, кто первым стоял в очереди. Эта штука помогала отражать свет сверху, чтобы было видно, когда светофор переключается".

Ответ: "Видимо, вы живете в Великобритании, где органы планирования часто требуют от застройщиков провести «оценочные пробные раскопки», чтобы убедиться, что на месте нет важных археологических артефактов, которые могут быть уничтожены при строительстве. Если в пробных траншеях обнаружится что-нибудь интересное, перед началом строительства могут потребоваться более серьезные археологические раскопки".

Ответ: "Это трехстороннее баскетбольное кольцо (Balltrichter mit drei Ausgängen). Туда можно бросить мяч, но ты при этом не знаешь, кому он достанется следующим. В школе моих детей только что установили такое. Детям нравится".

Ответ: "Медь убивает бактерии и микробы".

Ответ: "Это скребок для обуви, чтобы счищать грязь с подошвы перед входом в дом. Довольно распространенная штука".

Ответ: "Астролябия, древний GPS. Обычно используется для навигации, а также для измерения времени и прочих научных целей. У меня похожий висит на ключах".

Ответ: "Я керамист. Итак, глиняные изделия пористые, в зависимости от материала. Фарфор плотный, а фаянсовые и керамические - менее плотные. В любом случае жидкости могут проходить через обожженную глину. Покрытие, нанесенное снаружи, может выглядеть сплошным, но в нем могут быть сотни крошечных трещин и отверстий. Когда вы разогреваете жидкости в микроволновой печи или просто оставляете их в керамическом сосуде, они могут просачиваться и кристаллизоваться в трещинах и отверстиях. Обычно это происходит только с дешевой или сделанной вручную керамикой".

Ответ: "Подставка под поднос. Здесь не хватает еще одной части - подноса с соответствующими штифтами. Поднос ставится сверху, и в эту штуку вставляются штифты. Они подходят друг к другу, поэтому поднос встает плотно. Затем поднос относят обратно на кухню, а эта часть задвигается обратно, чтобы она не мешала".

Ответ: "Это лампа на китовом жире. Стекло ручной работы. Очень необычный синий цвет. Дорогая штука!".

Ответ: "Это старинный зажим для пуповины. Вот почему он в форме аиста!".

Ответ: "Старый наперсток для большого пальца, который использовали торговцы рыбой/мясники".

Ответ: "Когда я был мелким, я однажды выстрелил в окно родителей из пневматического ружья, и меня посадили под домашний арест на месяц. Дырка была именно такой".

Ответ: "Это точилка для бритвенных лезвий".

Ответ: "Фотоальбом. На черные страницы вклеивают фотографии. Прозрачные страницы предназначены для защиты".

Ответ: "Форма (слегка продолговатая) похожа на термитную муку (какашки). Скорее всего, они едят деревянные балки на вашем потолке и проделали дыру в недеревянной части, чтобы было куда сбрасывать свои экскременты. Вызовите инспектора как можно скорее".

Ответ: "Это раковина. Для мытья рук. Нужно наступить на кольцо, чтобы запустить воду".

Ответ: "Хотя на многих пластиковых предметах есть небольшие отметки в местах впрыскивания жидкого пластика в форму, предметы из пенополистирола («пенопласт») не изготавливаются таким образом. Вместо этого небольшие гранулы пластика предварительно обрабатываются паром в большом бункере, что заставляет их расширяться в маленькие гранулы пенопласта. Эти пенопластовые гранулы засыпаются в форму, а затем в нее впрыскивается дополнительный пар, в результате чего гранулы еще больше набухают, пока полностью не заполнят форму. Маленькие семиточечные метки — это точки впрыска пара".

Ответ: "Решено! Мы поспрашивали и оказалось, что это детекторы подводных лодок, ничего страшного, никакой взрывчатки внутри нет!".

Ответ: "Грелка для рук. Вы можете «щелкнуть» металлическую деталь, и она начнет химическую реакцию и нагреет мешочек".

Ответ: "Похоже, что это примитивный инструмент, который в прошлом использовали для помощи при родах. Иу. Дальнейшее гугление говорит мне, что эти штуки использовались для уменьшения размера головы младенца, если она была слишком большой для родов, путем откачивания спинномозговой жидкости. Вообще (надеюсь) для случаев, когда плод уже неживой. Ужасно".

Ответ: "Это для того, чтобы стряхивать снег с подошвы".

Ответ: "Инструмент для чистки ушей, используется для зачерпывания серы. Более распространен в восточных странах".

Ответ: "Knäckebröd. Эстетика фильма во многом вдохновлена ​​поездкой Миядзаки в Швецию. Просто уточняя — это просто шведские/скандинавские хрустящие хлебцы".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   загадки   интересно   простые объяснения   фотографии из соцсетей   что это за штука   
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8  комментариев
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90k
parallax 56 минут назад
19.
Если пульнуть из рогатки маленьким металлическим шариком в окно, то в стекле образуется такая же воронка.
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4k
Alexbux1 2 минуты назад
Комментарий к фото
Дикие люди...
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4k
Alexbux1 4 минуты назад
Комментарий к фото
Мдя , фотоальбомуу ново\ых поколений исключительно в гаджетах.
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1k
Выхухоль (Нагайна) 18 минут назад
Логарифмическая линейка...
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2k
Стебан Похабыч Полчаса назад
28. Это специальная решётка перед магазином, что бы вы оставили там как можно больше денег. Действует только перед "Магнитами" и "Пятёрочками".
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16k
Bill 38 минут назад
19. "маленькая дырочка в стекле". У нас в институте такие дырки были почти во всех окнах. Включая внутренние(!) стекла в двойных рамах. Кажется, в журнале "Наука и жизнь" было исследование. Вроде, это какой-то производственный дефект при остывании стекла.
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16k
Booka1a Час назад
этот выпуск прямо интересный был
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