Лекарство двойного назначения - как виагра помогает мужчинам

Эксперты считают, что препарат увеличивает приток крови в артерии сердца и вообще улучшает приток кислорода по всему телу, а следовательно у тех, кто принимал виагру, вероятность проблем с сердцем значительно меньше. Если прямо в цифрах, то смертность от сердечных заболеваний резко снизилась на ~40%. Еще на 17% снизилась сердечная недостаточность, так как сердце начало перекачивать кровь лучше – препарат разжижает кровь. Еще на 22% снизилась вероятность развития нестабильной стенокардии. Ну и как финал, мужчины с виагрой в сердечке жили дольше, а риск ранней смерти у них снизился на 25% за период исследования.