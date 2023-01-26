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Лекарство двойного назначения - как виагра помогает мужчинам

Лекарство двойного назначения - как виагра помогает мужчинам

Автор:
26 января 2023 22:38
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: виагра   интересно   исследование   медицина   сердечные заболевания   сердце   
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Вы сейчас узнаете, что виагра нужна не только для той самой мужской части тела — ученые провели исследование и выяснили, что мужчины с проблемной эрекцией, принимающие голубенькую таблетку, имеют на 25% (!) меньше шанс умереть раньше времени от сердечных заболеваний.

Исследование было масштабным: собраны данные 70 000 мужчин в период с 2006 по 2020 год со средним возрастом 52 года, у всех на каких-то жизненных этапах была эректильная дисфункция. Были изучены медицинские записи, чтобы определить кто из мужчин принимал препарат и как это сказывалось на их сердце.

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Эксперты считают, что препарат увеличивает приток крови в артерии сердца и вообще улучшает приток кислорода по всему телу, а следовательно у тех, кто принимал виагру, вероятность проблем с сердцем значительно меньше. Если прямо в цифрах, то смертность от сердечных заболеваний резко снизилась на ~40%. Еще на 17% снизилась сердечная недостаточность, так как сердце начало перекачивать кровь лучше – препарат разжижает кровь. Еще на 22% снизилась вероятность развития нестабильной стенокардии. Ну и как финал, мужчины с виагрой в сердечке жили дольше, а риск ранней смерти у них снизился на 25% за период исследования.

Результаты, конечно, отличные, но врачи не рекомендуют бежать и закупаться таблетками, так как препарат был одобрен только для проблем с эрекцией и такой живительный эффект еще нужно изучать. Отдельно иронично, что случайно открытый препарат, теперь ко всему спасает жизни, не только браки. Изначально виагру синтезировали в поиске средства для улучшения кровотока в миокарде, то есть наконец-то, вернулись к виагра-истокам 🌚


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Метки: виагра   интересно   исследование   медицина   сердечные заболевания   сердце   
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7  комментариев
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12k
Kostick 48 минут назад
какой ник, такой и пост. те таблетки изначально и делали, для профилактики ссз. а стояк - побочка. и то, требуется влечение. для безусловной эрекции - только протез с помпой в мошонке.
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10k
Просто Царь Минуту назад
Че это, скрытая реклама синих витаминов?
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3k
americos 10 минут назад
Посетитель в аптеке про таких придумана поговорка "простота хуже воровства". Стоит, прилавок изучает. Тут он замечает знаменитую Виагру в характерной упаковке. Ух ты, какие пилюльки интересные. А стоят! Е%%ческая сила! Это что ж в них такое? Фармацевт, философски и доверительно: Вот, она самая и есть...
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6k
Андрей Крылов 18 минут назад
Собственно виагра и разрабатывалась в помощь сердечникам. Побочное действие вдруг стало главным, но...
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30k
Андрей Иванов 47 минут назад
Правильно, они раньше умрут от спида, сифилиса или ледоруба
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Александр Невский
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