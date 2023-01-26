Лекарство двойного назначения - как виагра помогает мужчинам

Вы сейчас узнаете, что виагра нужна не только для той самой мужской части тела — ученые провели исследование и выяснили, что мужчины с проблемной эрекцией, принимающие голубенькую таблетку, имеют на 25% (!) меньше шанс умереть раньше времени от сердечных заболеваний.
Исследование было масштабным: собраны данные 70 000 мужчин в период с 2006 по 2020 год со средним возрастом 52 года, у всех на каких-то жизненных этапах была эректильная дисфункция. Были изучены медицинские записи, чтобы определить кто из мужчин принимал препарат и как это сказывалось на их сердце.
Эксперты считают, что препарат увеличивает приток крови в артерии сердца и вообще улучшает приток кислорода по всему телу, а следовательно у тех, кто принимал виагру, вероятность проблем с сердцем значительно меньше. Если прямо в цифрах, то смертность от сердечных заболеваний резко снизилась на ~40%. Еще на 17% снизилась сердечная недостаточность, так как сердце начало перекачивать кровь лучше – препарат разжижает кровь. Еще на 22% снизилась вероятность развития нестабильной стенокардии. Ну и как финал, мужчины с виагрой в сердечке жили дольше, а риск ранней смерти у них снизился на 25% за период исследования.
Результаты, конечно, отличные, но врачи не рекомендуют бежать и закупаться таблетками, так как препарат был одобрен только для проблем с эрекцией и такой живительный эффект еще нужно изучать. Отдельно иронично, что случайно открытый препарат, теперь ко всему спасает жизни, не только браки. Изначально виагру синтезировали в поиске средства для улучшения кровотока в миокарде, то есть наконец-то, вернулись к виагра-истокам 🌚
Источник:
- Сколько можно пить алкоголя, чтобы принести пользу организму
- Нестандартный эксперимент Кэлхуна доказал, что трудности – наше всё
- Говорящая с призраками: медсестра переквалифицировалась в экстрасенса, но стоит ли ей верить?
- Сон, продлившийся 20 лет
- Онкологии скоро дадут бой