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"Весь в отца!": как выглядят внутриутробные снимки детей, сделанные с помощью МРТ

"Весь в отца!": как выглядят внутриутробные снимки детей, сделанные с помощью МРТ

Автор:
31 января 2023 10:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Беременные   МРТ   интересно   медицина   плод   снимок МРТ   
585
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МРТ делают и беременным женщинам - разумеется, по медицинским показаниям. А вот снимки младенцев из утробы будущим мамам лучше не показывать. Во избежание.

Снимки с УЗИ принято сохранять как первые фото своих будущих детей. Зато эти изображения, сделанные при исследовании аппаратом МРТ, способны любого впечатлительного человека довести до икоты.

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А для мамы всё равно самые красивые!

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Метки: Беременные   МРТ   интересно   медицина   плод   снимок МРТ   
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