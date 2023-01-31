"Весь в отца!": как выглядят внутриутробные снимки детей, сделанные с помощью МРТ

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МРТ делают и беременным женщинам - разумеется, по медицинским показаниям. А вот снимки младенцев из утробы будущим мамам лучше не показывать. Во избежание.
Снимки с УЗИ принято сохранять как первые фото своих будущих детей. Зато эти изображения, сделанные при исследовании аппаратом МРТ, способны любого впечатлительного человека довести до икоты.
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А для мамы всё равно самые красивые!
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Метки: Беременные МРТ интересно медицина плод снимок МРТ
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